专家：北京中考物理半数题目都与实验探究有关

原标题：物理：半数题目都与实验探究有关

本报讯（记者 武文娟）昨天，北京中考物理科目考试结束。市教育考试院专家分析，今年中考物理试题从素材的选取、内容的确定、设问的呈现等方面较好地体现了物理学科特点和北京特色。值得注意的是，今年中考物理有一半题目与实验探究有关。

专家表示，物理试卷本着稳中求进的原则，在考查学生的全面发展上进行了探索和创新，如第7题，以中国探月工程中“嫦娥四号”登月、“玉兔二号”巡游月球为背景，考查运动和静止的相对性；第32题，以“星汉灿烂，若出其里”开篇，通过对漫天壮丽寥廓的日月星辰的描述，给学生以美的体验。再由元代著名天文学家、数学家、水利工程专家郭守敬名字命名的“郭守敬望远镜”，作为目前世界上性能最优异的光谱望远镜，取得了令世界瞩目的成果，向学生展示了祖国科技的进步，激发了学生的民族自豪感和责任感。

同时，试题素材背景丰富，注重回归教材，有超过三分之一的题目能从教材中找到原型或相关内容。此外，试卷注重与生活实际的联系，选择学生身边、熟悉的甚至可以亲身体验的素材，比如第5题中的筷子、起子等费力杠杆与省力杠杆，让学生感到亲切。另外，试题学科特色鲜明，凸显实验探究，有一半的题目都与实验探究有关，对实验探究能力的考查细致、全面，如第6题真空罩内闹铃的实验考查了“会从物理现象和实验事实中归纳简单的科学规律”。

值得注意的是，今年物理试题注重考查学生的基本概念和规律以及基本技能，如第28题考查了受力分析，第10、31题考查了电路识别和连接等。试卷同时突出了对主干知识的考查，对于考试说明中的18个理解层次的知识细目做到了全覆盖。

(责编：何淼、熊旭)