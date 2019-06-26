北京中医药大学校长徐安龙寄语2019届毕业生：讲真话 讲实话

北京中医药大学校长徐安龙 （北京中医药大学 供图）

亲爱的同学们、老师们，各位嘉宾、家长们：

盛夏时节，芳草青青，花香满径。今天是你们毕业典礼的日子，我和你们一样，心中充满喜悦，并为你们自豪。借此机会，我代表学校衷心地感谢你们的家人，感谢他们的信任，把优秀的你们送到北中医；我要感谢全校教职员工，他们尽全力为你们创造良好的学习和生活环境；我还要感谢你们，我亲爱的同学们，感谢你们在北中医的日日夜夜、点点滴滴，这些都将镌刻到北中医的历史上。作为校长，我为每一个不可替代的你们点赞。同学们，祝贺你们毕业了！

今年的毕业季，与以往有所不同。为了不让同学们在烈日下长时间暴晒，也为了更有仪式感，今年的学位授予仪式将分两场在体育馆进行；为了让同学们少奔波，有一份愉悦的心情，今年的毕业离校手续将实行一站式办理。在我的心里，只要学校能为同学们做到的，就一定要做，并尽力做好。但我知道还有很多不足，例如，我们的校园处于新的建设时期，给同学们带来了很多不方便，也请同学们包容体谅。相信，在全体北中医人的努力下，一个更加美丽的和平街校园将会呈献给大家。

同学们，你们毕业所面对的，是一个“百年未有之大变局”的社会。世界格局大变革，信息大爆炸，人工智能、大数据、5G等等，无不影响着你们的未来事业。与科技和信息社会大发展相生而起的是社会风气的大变化，难免会出现一些不好的风气，如：为学育人人心浮躁，干事成业追名逐利，治病救人医患难和。这些无不影响到你们的价值观和人生观。但是，无论如何，我作为过来人、作为你们的校长，还是要给你们送一句最朴素的临别赠言，那就是：“讲真话，讲实话”。

首先，走入社会，与人交往，最该注意什么。我想，人与人的交往其实很简单，无需刻意逢迎，无需弯弯绕绕，只要简简单单讲真话、讲实话。尽管真话、实话不如甜言蜜语好听，不如假话空话好受，甚至有时还会刺耳，但却最真诚，让人没有距离感。日积月累的真诚产生的信任，弥足珍贵，犹如晨间的清露，滋润心田，化繁为简，因简单而永恒。

有一项名为“诚实科学”的研究发现：“讲实话说真话，会使人更健康。”我想，其实道理很简单，语言是人与人沟通的基本方式，每人每天要说成百上千句话，说实话不用刻意记下自己说过什么，而假话往往需要无数个谎言来圆，在说谎或是谎言被揭穿时都会引起人体不自主的生理变化，使身心不断承受压力，最终影响身体健康。

同学们毕业后，可能会从事教学、科研、临床工作，也可能继续深造，或从事管理工作，或自己创业。我希望你们都要实事求是，秉持科学精神。科学精神并不是从事科研工作才要有，无论从事哪种工作，都要有追求真理的科学精神，都要有求真务实的态度，有一说一，有二说二，绝不含糊，绝不浮夸，不断积攒真言实语的智慧和力量。

同学们，你们当中很多人将会从事医疗工作。作为一名医生，在跟病人沟通时，更应该懂得怎么讲真话、讲实话。医生不能迎合病人的期待讲话，更不能“言之无据”的讲疗效，要严谨的表述自己的医术。这样与病人沟通可能会遭遇病人的埋怨，甚至会失去病人的就诊。但是，只要你能坚持自己求真务实的医风，再加上你对病人的关爱之心，是一定会赢得长久的声誉，这才是成为大医的正道，长久的医患互信也就自然产生。

什么是真话？什么是实话？俗话说，没有调查研究就没有发言权。你们都历经了苦作舟的学海之涯，积蓄了系统的学术知识，但是，你们熟知的不一定就是正确的，需要到实践中去检验，这样才能形成正确的道理。而最好的实践就是到基层去，基层是磨砺意志品质最好的磨刀石，是淬炼专业技能最好的试验田。因此，你们要深入基层一线，掌握一手的资料和信息。尤其是刚走到新的工作岗位，不要照本宣科，也不要眼高手低，要坚持从小事做起，从基础做起，要接地气，从群众中来，到群众中去。在接地气中锤炼意志，在躬身践行中强化本领，这样你们才有能力讲出真话、实话。

同学们，还有一点，要提醒你们，大家不用回避自己的不足，甚至去包装美化它，那样心太累，要敢于面对自己讲真话、讲实话，直面自己的不足。承认自己的不完美，这是一种魄力，更是一种自信。

古人云：“人心多从动处失真。若一念不生，澄然静坐。何地无真境，何物无真机。”所以说，要想一辈子讲真话、讲实话，需要涵养几分静气。这里所讲的静气不是单纯的被动式接受，无谓的顺从，也不是无所作为的与世无争，更不是消极不作为，而是在纷繁复杂的时局中，在柴米油盐的生活中，少一些浮躁，多一些定力，多一份执着。大事当前的静心功夫和坚如磐石的定力，不是与生俱来的，往往得益于艰难困苦的历练。只有经历过风疏雨骤的洗礼，经受过荣辱浮沉的考验，内心才能成熟豁达，寻得“此心安处”，才有定力讲出真话、实话。

同学们，不想说再见，但离别就在眼前。我相信，北中医的美好时光，将永存你们的心间。我衷心祝福你们，事业有成、家庭和睦！

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