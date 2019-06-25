兰州大学校长严纯华寄语2019届毕业生：坚守奋斗的“兰大范儿”

兰州大学校长 严纯华（兰州大学/供图）

亲爱的同学们：

大家好！

“总以为时间会永远，却总有人说再见。”今天，我们相聚在这里，又将以一场隆重的典礼与同学们依依道别。作为师长，我百感交集，既不舍又欣慰。毕业，是同学们收获硕果的中转站，也是同学们放飞梦想的新起点。首先，我要代表学校，向学有所成、圆满毕业的7918名同学们表示衷心的祝贺！向一路帮助支持、关心陪伴你们的老师、同学、家人以及朋友表达最诚挚的感谢！

同学们！几年前，因为“确认过眼神”，你们“走进”兰州大学的怀抱，在这里被培养成为一个个优秀的“硬核”青年。今天，到了挥手说再见的时候。我想，此刻你们一定格外留恋那些曾经睡在上铺的兄弟或一起疯闹的闺密，一定格外留恋承载着无数青春记忆的母校。正如政治与国际关系学院吴培琳同学所说：“我想把兰大比作儿时总是爱不释手的万花筒，因为我发现只要每转动它一次，我眼前的世界就会散发出不一样的光彩。”我相信，在兰大求学的岁月，一定会是你们青春乐章中最灵动、最隽永的音符。

几年来，你们珍惜韶华、孜孜不倦，心无旁骛求知问学。文学院刘竺岩同学本科四年发表散文诗歌10多篇、学术论文18篇；榆中校区22号楼207宿舍“五朵金花”高婧、罗景文、郑雨欣、杨琼洁、王昱瑾同学彼此鼓励共同成长，均以优异成绩保送国内名校读研。资源环境学院自然地理研究生第一党支部全体党员，将支部建设与学术发展相结合，影响带动更多同学勤奋学习、努力成才。

你们以知促行、以行求知，用创新创造编织梦想。第一临床医学院王辉同学创办甘肃省青葵教育科技有限公司，成为小有所成的创业达人；艺术学院迟超同学创建“校园原创音乐工作室”，歌曲《不拾烟火》播放量突破十五万；数学与统计学院阳陈锦剑、宋鹏宇等同学立足社会需求，致力“苦水玫瑰生态产业链建设及推广”项目，将创新实践与服务地方发展有效结合。

你们脚踏实地、立德修身，怀揣阳光温暖他人。公共卫生学院张书浩同学以真情奔走公益，与“暖流计划”团队整合各方资源，把近300万元的爱心物资和社会温暖传递给甘肃近两万名贫困儿童；外国语学院2016级研究生志愿服务团队用细致传递志愿热忱，圆满完成敦煌国际文化博览会外宾接待、陪同翻译、语言保障等志愿服务累计6000余小时；口腔医学院郑龙同学从不看轻任何一件微小的工作，勤勤恳恳、尽心尽力为同学和班级服务，被大家亲切称为“龙哥”。

你们心怀世界、尽绽芳华，敞开心扉拥抱美好。管理学院杨巨声同学访学海外，在世界大学生领袖研讨会上向世界青年传递中国构建“人类命运共同体”的倡导；物理科学与技术学院博士生马宇同学学艺兼修，书法作品两度入展中国书法家协会重要展览；地质科学与矿产资源学院张立等同学组建“向日葵乐队”，把歌声唱响海峡两岸，在音乐中彼此陪伴。

你们刚健勇毅、乐观向上，手握自强坚定成长。外国语学院田歌同学“背”着妈妈上学，用爱谱写人间真情；法学院段志秀同学，励志青春自立自强，荣获“2011年度全国大学生自强之星标兵”。

同学们！

我知道你们每个人在学校的日子里都有着各自闪亮的故事，我想点到你们每一个人的名字，但是匆匆而来的离别不允许。在座的你们，每个人都是兰大为之骄傲的孩子，你们在母校弹唱出各具特色的青春之歌，展现出对知识的渴望和追寻、对创新的思考和实践、对社会的理解和洞察、对世界的包容和互鉴、对生活的勇气和自信。所有这些，都是“自强不息，独树一帜”的校训精神的体现，是独一无二的“兰大范儿”。我希望你们永远牢记自己是“坚守奋斗”的兰大人，像闪耀夜空的永恒星光，用纯正的“兰大范儿”演绎出属于每一个人的“C位”精彩！

希望同学们在坚守中奋斗，无畏风雨兼程的泥泞跋涉。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。兰州大学110年的发展史深刻地告诉我们，兰大人从来不会因为艰难险阻而停下前进的脚步。迎难而上、逆风飞扬，是兰大人的志气。未来，你们将面对的生活，除了一路坦途，也会有曲折坎坷。无论如何，请记住，山断不了来路，水挡不了归途。愿你们思如智者，永不惧海阔天空；行如少年,永不知山高地远。任何时候都不抛弃、不放弃。没有阳光，就学会享受风雨的清凉；没有鲜花，就学会感受泥土的芬芳，用坚韧不拔的身姿奋斗出属于你们的传奇。

希望同学们在奋斗中坚守，追求至善尽美的人格力量。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。人的一生就像一场马拉松，有的人恪守正道、砥砺前行；有的人却随波逐流，跑着跑着就把自己跑“丢”了。同学们须了解，人生无高线、行为有底线。只有不断修身立德，打牢道德根基，守正笃实，你们才能在人生奋斗的道路上走得更正、走得更远。也许有同学发现自己“剑未佩妥，出门已是江湖”，那么我想告诉你，“以德服人”将是你生命中最持久、最深沉、最有力量的装备。

希望同学们在坚守中奋斗，保持永不懈怠的进取姿态。千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。当代青年是同中国特色社会主义新时代共前进的一代，奋斗注定是你们青春最亮丽的底色。在这样一个时代，每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。所以，请诸君千万莫做“光想青年”“略懂先生”“坐等过客”，也不要假装很努力，因为结果不会陪你演戏。于你们，奋斗不应只是响亮的口号，而要在做好每一件小事、完成每一项任务、履行每一项职责中见精神。我坚信，只要你们肯钻研、敢拼搏、求卓越、讲奉献，就一定能够在一步一个脚印的实干中“盘”出精彩人生。

希望同学们在奋斗中坚守，常怀爱国为民的大义担当。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。兰州大学自建校的那一天起，就始终拥有强烈的家国情怀，兰大人一直在用自己的实际行动诠释着强国爱国的风骨，爱国是最美的颜值体现。希望同学们始终胸怀忧国忧民之心、爱国爱民之情，把个人梦想与中华民族复兴紧密联系在一起，与人类的共同命运紧密联系在一起，把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，让人生在实现中国梦的奋进追逐中展现出勇敢奔跑的英姿。

亲爱的同学们！

好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。你们在兰州大学的数年时光，浸润着坚守奋斗的精神，铸就了传承创新的灵魂。感谢你们把最好的自己、最美的年华留给了兰大。借用第一临床医学院敦王青同学的话：“毕业后，你们所站立的地方，就是兰大所在的地方。你们自强不息，兰大便独树一帜。”我们会永远记得你努力拼搏、为梦想奋斗、为青春奔跑的样子！你们永远是兰大的骄傲、母校的牵挂！

衷心祝愿同学们在新的广阔天地里，鹏程万里，宏图大展、平安顺遂!

再见了，同学们！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)