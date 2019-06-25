对外经贸大学党委书记蒋庆哲寄语2019届毕业生：你们是贸大的骄傲 也是中国青年的优秀代表

对外经贸大学党委书记 蒋庆哲（对外经贸大学/供图）

校友代表及来宾朋友们：

大家上午好！今天是一个值得终身铭记的日子，经过多年努力，同学们终于迎来了人生中这一光辉灿烂的时刻。非常高兴和在座的诸位一起见证这一特殊的时刻，一同分享这份成功的喜悦。

2019年注定是不平凡的一年，今年是五四运动100周年，也是新中国成立70周年。五四运动以来的100年，新中国成立以来的70年，中国青年一代又一代接续奋斗、凯歌前行，中国青年用青春之我创造青春之中国、青春之民族。在座的各位同学，你们是中华民族生气勃发、高歌猛进的持久风景，你们是驱动中华民族加速迈向伟大复兴的蓬勃力量！

今年我校本科生、研究生毕业共计4193人，截至目前，就业率超过97.92%，继续领跑财经类高校，依然位居全国高校前列。本科生国内考取研究生人数首次突破500大关。800多名本科生、研究生选择出国攻读硕士、博士学位，超过40%的同学在世界排名前50的高校就读，其中更是不乏牛津、剑桥、耶鲁等世界顶尖名校，580名同学即将入职世界500强企业，9名同学去国际组织实习任职，20名同学走上自主创业之路。520名同学到“一带一路”省份就业，309名同学到“长江经济带”省份就业，196名同学到“粤港澳大湾区”就业，9名同学到“海南自贸区”就业，18名同学到新疆、四川等地基层担任选调生，还有同学到北京2022年冬奥组委会、雄安新区等组织和地区工作。从此，在座的你们将在世界各地、在祖国最需要的地方，开启多元、丰富而又精彩的人生！

同学们，你们在校的这几年里，世界格局剧烈变动，尤其是今年以来，中美贸易摩擦不断升级，贸大的教授学者凭借高度的责任感、使命感和扎实的学识，在世界政治经济舞台发出铿锵有力的贸大声音、中国声音。这恰恰验证了：对外经济贸易大学因贸易强国而生，因对外开放而兴，因全面深化改革而盛，因新时代对外开放事业而新。在同学们的参与和见证下，学校发展形势可喜。这几年，学校成功召开了第十二次党员代表大会，开启了建设以开放型经济学科群为引领的特色鲜明世界一流大学建设新征程。近年来，顺利入选国家一流学科建设高校。新增理科和工科学科。在全国第四轮学科评估中，参评的8个学科有4个进“A类”、4个进“B类”的优异成绩，位列财经高校前茅。在全国首次专业学位评估中，贸大3学科获评A类，位列财经高校首位。这几年，青岛国际校区建设正式签约，青岛研究院、深圳研究院、成都研究院、海南研究院建设完成学校东西南北布局。这几年里，国际交流大厦建成并投入使用，新求索楼平地而起。“软科”发布的“2019中国最好大学排名”，贸大再次位列财经类高校榜首。最近朋友圈传来一条消息，在教育部管理建设的“阳光高考”平台上，近330万毕业生对包含所有“双一流高校”的2676所大学进行实名评价，贸大综合满意度排名第九。

作为贸大学子，你们在国内外各类赛事上摘金夺银，在国内外各种盛会上崭露头角……不断用自己的努力和实力向社会发出一张张贸大名片。感谢同学们的付出，我一次次不由自主地为你们点赞，深深地为你们感到骄傲和自豪！随机抓取的数字显示，2019届研究生产出高质量科研成果近千项，2019届本科生参与志愿服务和暑期社会实践四千人次以上，足迹遍布祖国大江南北以及五大洲60余个国家和地区。那些赋予你们蜕变和成长的生活日常令我们留念和不舍：曾经因为害怕上课迟到设定多个闹钟，却先叫醒宿舍其他同学；曾经睡眼惺忪、清晨6点就到达图书馆排队入馆；曾经靠着一杯杯咖啡“续命”、熬过昏昏欲睡的晚自习；曾经在“强智系统”（注释：教务处选课系统）里拼过极限手速，也在深夜赶过无数个ddl（注释：deadline最后期限）；曾经在实习实践中意气风发，在创新创业中挥斥方遒。学习和竞赛时的反复磨砺、志愿服务时的披星戴月、科研工作时的兢兢业业、强身健体时的奔跑跳跃……都是我们需要感谢的曾经，永远不会忘记的美好回忆。

今天，新时代中国青年处在中华民族发展的最好时期，既面临着难得的建功立业的人生际遇，也面临着‘天将降大任于斯人’的时代使命”新时代中国青年要“以实现中华民族伟大复兴为己任，不辜负党的期望、人民期待、民族重托，不辜负我们这个伟大时代”。作为贸大的青年学子，你们不仅是贸大的骄傲，也是中国青年的优秀代表。在你们即将踏上新的人生征程之际，我有一些体会和期望与大家分享、共勉。

1.树立远大理想，弘扬家国情怀。志存高远，就能激发奋进潜力，青春岁月就不会像无舵之舟漂泊不定。自古以来，“修身齐家治国平天下”就是古圣先贤的不懈追求，而家国情怀作为中华优秀传统文化的精髓，更是支撑中华民族发展的重要精神力量。贸大作为享誉中外的中国对外开放战略智库、培养国际化精英人才的沃土，涌现出一批批具有深厚家国情怀的优秀校友，“一寸丹心为报国”，为国家的繁荣昌盛做出巨大贡献。新时代，“爱国”被赋予了更加广博、深刻的意义和内涵。只有把个人发展与国家发展紧密联系起来，服务于国家，服务于人民，服务于社会，我们的人生才更有意义！只有把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，才能更好实现人生价值、升华人生境界！

2.担当时代责任，勇于攻坚克难。时代呼唤担当，在实现中华民族伟大复兴的新征程上，迫切需要迎难而上、挺身而出的担当精神。贸大应国家对外开放事业而生，始终承载着推动国家对外开放和经济发展的使命，一代代贸大学子在服务国家战略服务地方发展中担当尽责，默默奉献。当前，我国日益走近世界舞台中央，推动全球治理，推进“一带一路”倡议，构建人类命运共同体，这些都为同学们提供比历史上任何时候都广阔的人生舞台。你们要勇于探索、敢为人先，向着敢于创新、能够创业、善于创造的方向努力前进，真正担负起民族复兴大任的时代责任。

3.练就过硬本领，成就青春梦想。当今时代，知识更新不断加快，社会分工日益细化，新技术新模式新业态层出不穷。这既为我们施展才华、竞展风采提供了广阔舞台，也对我们的能力素质提出了新的更高要求。只有练就过硬本领，才能跟上时代的步伐。“自信人生二百年，会当水击三千里。”社会远比大学复杂，迎接你们的不仅有朝阳，也有黎明前的黑夜。希望同学们珍惜青春、矢志奋斗，敢于面对各种困难和挫折，用奋斗成就青春梦想，让奋斗成为青春飞扬的动力，让奋斗成为青春搏击的能量。

亲爱的同学们，“确认过眼神，你是贸大人”，从踏入惠园的那一刻起，在座的各位就与贸大成为深深连接的“命运共同体”。无论你们身处庙堂之高，还是江湖之远，母校永远关注你们的成长。希望你们“内心坚韧、认真生活”，希望你们不断努力、不断拼搏，做自己的“人生锦鲤”！

亲爱的同学们，离别是为了更好的相聚，师生之情、同窗之谊将历久弥坚、永存于心！六月是送别，也是欢迎，六月是结束，更是新生。从今天开始，你们勇敢挥别，你们放心去飞，追你们的梦想，做最好的你们！愿你们乘风破浪，更愿你们扬帆远航！

最后，衷心祝愿2019届全体毕业生前程似锦、未来可期！谢谢大家！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)