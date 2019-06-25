衡阳师范学院校长皮修平寄语2019届毕业生：扬起青春奋斗的风帆

衡阳师范学院校长 皮修平（衡阳师范学院/供图）

大家好！

今天是一个值得纪念和铭记的日子，我们欢聚一堂为你们2019届毕业生举行隆重的毕业庆典。大家即将告别母校，扬帆远航，开启新的人生征程。在此，我向圆满完成学业的全体同学们表示热烈的祝贺！向关爱和养育你们成长的父母，向关心和培养你们成才的老师表示衷心的感谢！

四年里，在怡心湖旁、笔架山下、体育中心、新世纪广场、教学楼里……美丽的校园处处留下了你们奋斗的足迹和成长的记忆。你们在师范生技能竞赛、创新创业竞赛、大学生运动会等赛事中，不畏强手、取得佳绩，扩大了衡师的社会影响力；你们参加校园十佳歌手大赛、大学生艺术展演、各类晚会等活动，绽放青春、展现自我，诠释了新时代衡师的校园文化内涵；你们参与学校迎接教育部本科教学工作审核评估和省委巡视组两次对学校党委工作的专项巡视，积极配合、默默支持，展现了爱校情怀和大局观念……你们是学校跨越式发展的参与者、推动者，同时，你们也是学校办学实力提升的见证者、受益者，今年学校调整到湖南省本科一批招生，迈上了一个新的发展台阶，你们的毕业证也无形中增加了“含金量”；学校获批硕士学位授予单位，你们中的部分同学就成为了在母校继续深造的“领头雁”；全校的宿舍和食堂都安装上了空调，你们也在最后一年享受到了“冬暖夏凉”的“片尾曲”；学校环境越来越美、影响力不断扩大，你们也拥有了一张引以为傲的“身份证”……

当然，我知道，母校在发展过程中给大家留下了些许遗憾：盼了多年的图书馆才动工，食堂饭菜还不太可口，管理有点太严……其实我也知道，所有的这些“吐槽”，都会随着离校而成为你们美好的回忆，母校就是这么神奇，打也爱、骂也爱、剪不断、理还乱。母校之爱、师生之情、同窗之谊，既然曾经拥有，必将天长地久！

今天，充满青春朝气的同学们即将作别母校，奔赴各自的前程。此时此刻，我想以“扬起青春奋斗的风帆”为主题，和大家分享我的几点心得，作为送给大家的临别寄语：

一、以爱国报国的情怀导航

同学们，100年前，中国当时也有一个代表团赴法国，参加“巴黎和会”，为一战结束后的中国争取正当合理的主权，却被置之不理，中国成为西方列强分割利益的“棋子”。也就是此次会议，激发了国内青年人的爱国报国热情，引发了轰轰烈烈的五四运动。前后100年，法国对我们国家的待遇天壤之别的关键在于我们国家的强大，综合国力的增强。而实力的增长，靠的是100年来一代代中国人民特别是年轻人的精诚奋斗，抛头颅洒热血。

同学们，今天，我们比历史上任何时候都更加接近中华民族伟大复兴的梦想。我们长着中国脸、吃着中国菜，就要拥有中国心、怀揣中国梦。中国梦既是民族梦、国家梦，也是个人梦。和平年代，爱国并不需要大家冲锋陷阵、上阵杀敌，需要的是大家将来不管在什么岗位工作，都要充分发挥自身最大的潜能，创造最多的社会财富，为国家的强大作贡献。大家要将个人奋斗的“小目标”“小确幸”，融入国家富强的“大逻辑”“大趋势”，将爱国报国的情怀，内化于心、外化于行，作为人生的“北斗导航”。

二、以修身修为的境界护航

去年，曾有这样一条新闻，我相信大家都还记忆犹新，一名男乘客在高铁上霸占女乘客座位，自称“站不起来”，经列车长和乘警劝说无果，只好将女乘客安排到其他车厢。事后网络爆料他还是一名博士。当了“学霸”，还要当“座霸”，看来学历高，并不必然素质高。才者，德之资也；德者，才之帅也。同学们都大学毕业了，部分同学还将继续读硕士、博士，都是有才之人。但大家要牢记，立德修身才是处世立业的根本。有德无才之人平凡，但可靠；有才无德之人“灵活”，但可怕；德才兼备之人难得，最可贵。

“人生的扣子从一开始就要扣好”，青年正处于价值观形成和确立的时期。希望大家面对外部诱惑，能保持定力，做好“判断题”；面对大是大非，能明辨曲直，做好“选择题”；面对社会困惑，能坚持正义，做好“问答题”。将正确的道德认知、自觉的道德养成、积极的道德实践紧密结合起来，不断修身立德，打牢道德根基，做到明大德、守公德、严私德，用修身修为的道德境界为自己的人生保驾护航。

三、以敢作敢当的品格续航

同学们，“敢作敢当”也就是“担当”，这对于我们衡师人来说，并不陌生。恽代英、张秋人、蒋先云等校友为了革命抛头颅、洒热血，就是一种担当；汪瀛、樊芬芳、杨梅等校友扎根基础教育、成为教育界的佼佼者也是一种担当；正在我们学校就读的残奥会金牌获得者蒋芬芬、“全国十大孝心大使”陈明珠等同学，奋发有为、立志成才，更是一种担当。

同学们，青春须早为，岂能长少年。一万年太久，只争早夕！“佛系”青年看似洒脱，其实是在逃避；某些人所谓的“岁月静好”，不过是有人在替你负重前行。青年人就该有青年人的样子，青年人就应该敢打敢闯，敢作敢当。你们处在伟大的新时代，中华民族伟大复兴的光荣与梦想将在你们这一代人手中实现。希望你们以敢作敢当的品格接续航程，在激扬青春、开拓人生、奉献社会的进程中书写无愧于时代的壮丽篇章。

四、以笃学笃行的精神远航

新时代是知识爆炸的时代，是新知识、新技术层出不穷的时代。年轻人学习能力强、接受新鲜事物快，这是你们的优点。但我也要说，整天沉浸于刷抖音、玩快手，只是在虚度光阴;在游戏里成就“王者荣耀”、在朋友圈充当“人生赢家”，无疑是缘木求鱼。网络世界终归是虚拟的，现实才是唯一真实的存在。那些需要长期投入的事物，才能为我们带来充实感和满足感。

同学们，大家要增强知识更新的紧迫感，坚持终生学习。既要孜孜不倦、博览群书，又要心无旁骛，择其精要；既要向书本学、向专家权威学，又要向实践学、向基层群众学。同时，大家学了之后不要坐而论道，而要起而行之，将所学的知识落到实处，学用结合、大胆实践。大诗人陆游曾说：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”只有笃行，才能更深刻理解所学的知识。希望你们将真才实学在干事创业的实践中尽情挥洒，以笃学笃行的精神在人生道路上乘风破浪，扬帆远航。

同学们，给大家的最后一次寄语我说了这么多，概括起来实际上就是我们“厚德、博学、砺志、笃行”校训的一个注解，是母校赠送给大家的永远的精神财富，希望大家带着它一起远行。

同学们，高山在呼唤你们去攀登，天空在呼唤你们去翱翔，你们离开衡师后面对的将是一个广阔而充满机遇的世界，你们将大有可为。因为你们，世界将会更美好！母校将永远关注你们、支持你们、祝福你们！也希望大家时刻关心、支持母校的发展，常回家看看！

愿你走出半生，归来仍是少年！

祝同学们前程似锦，幸福平安！

谢谢大家！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)