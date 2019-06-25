贵州师范学院校长郁钟铭寄语2019届毕业生：胸怀大我、锤炼自我、建功有我

贵州师范学院校长 郁钟铭（贵州师范学院/供图）

亲爱的2019届全体毕业生同学们，老师们，家长们：

大家上午好！

又是一年栀子花开的时候，又是一度桃李飘香的季节，又是一回骊歌唱响的时刻。今天，我们齐聚一堂，隆重举行贵州师范学院2019届学生毕业典礼暨学位授予仪式，共同见证2601名毕业生同学的欣喜与荣耀。这是各位同学和你们的家长翘首以盼的一件大事和喜事，也是学校人才培养成果的又一次集中展示。在这美好而又难忘的时刻，我谨代表学校14000多名师生，向圆满完成学业、开启人生新篇章的全体毕业生致以最美好的祝福！向辛勤付出的全体教职员工表示崇高的敬意！向前来参加毕业典礼的家长表示亲切的问候和衷心的感谢！

时光如水，岁月如歌。此刻，看到你们合影留念、互道珍重，共同追忆难忘不舍的大学时光，一起憧憬灿烂美好的未来梦想，让人不禁想起你们初入师院时的懵懂模样。四年前，你们带着青涩稚嫩的脸庞，从五湖四海来到美丽师院，开启了一段绚丽多彩的大学生活。四年来，同学们在这里筑梦追梦圆梦，有奋斗、有付出、有收获。转眼间，你们已成熟稳重、自信昂扬，即将奔赴四面八方，成为祖国的栋梁。

亲爱的同学们，你们毕业了，这是你们人生中最重要的时刻之一。在校学习四年的时光，学校造就了你们，你们也成就了学校。你们当中有445名同学加入了中国共产党，大家在学习、实践中进一步坚定了“听党话、跟党走”的理想信念；有93名同学考取了硕士研究生，将在学术研究的道路上继续奋力前行；有500余名同学获得了国际、国家和省级等各类荣誉和表彰，在各类大赛（活动）中取得了优异的成绩；有1071名同学报名“西部计划”，自愿扎根基层、带着梦想和激情到祖国最需要的地方去；有106名同学报名参军入伍，投身火热军营，以青春和热血保家卫国……同学们，你们是家人的骄傲，更是师院的骄傲，未来也一定会是祖国的骄傲！无论何时何地，我都会为你们点赞、为你们打Call！

同学们，回首你们求学的这几年，师院也在伴随着你们的成长而不断进步和变化。我们一同见证省委书记孙志刚来校考察调研，聆听他的勉励和教诲；我们一同见证学校通过教育部本科教学工作合格评估，本科建设实现新跨越;我们一同见证学校新增为贵州省“十三五”硕士学位授予立项建设单位，学科建设进入更高的平台；我们一同见证校园设施和环境大幅改善，新建的图书馆、体育馆深受师生赞誉，翻修的感恩食府焕然一新，校园树荫葱郁、绿意盎然……学校在变化，在进步，在发展；你们也在见证，在感受，在参与。

唯有别离，方知情深！作为你们的师长，就像一个送儿子出远门或送女儿上花轿的父亲，我有许多话想对你们说，但又不知从何说起。经过4年的学习和实践，你们长大了，羽翼丰满了，是时候振翅高飞了。在这离别之际，在你们即将离开校园，踏上社会之时，我有3句话与大家分享：

一是希望你们在新时代新实践中“胸怀大我”，努力成为赤诚报国的新一代。这段时间，中美贸易摩擦、华为和孟晚舟等事件广受关注，面对美国的霸权主义和贸易霸凌主义，你们纷纷在网络上为任正非的访谈报道点赞，为“华裔教授实验室突遭关闭”愤怒，为“断供华为”辟谣转发，大家团结一心，一致对外。一滴水如果融入大海，就不会干涸；一个人只有把个体“小我”的追求融入祖国、人民“大我”的事业，才能拥有无穷力量和广阔舞台。作为新时代的师院人，希望你们做到心中想的永远是祖国，肩上扛的永远是责任，脚下走的永远是奋斗之路，始终把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同中华民族的命运紧密联系在一起。

二是希望你们在新时代新实践中“锤炼自我”，努力成为德才兼备的新一代。不论是成就自己的人生理想，还是担当时代的神圣使命，青年都要珍惜韶华、不负青春，努力学习掌握科学知识，提高内在素质，锤炼过硬本领，使自己的思维视野、思想观念、认识水平跟上越来越快的时代发展。” 大学毕业仅仅是学习的阶段性总结，要赶上时代的步伐，就必须爱学、乐学、善学。虽然即将走出大学校门，但是作为新时代的师院人，希望你们树立终身学习的理念，常读书、常旅行、多历练，不满足于碎片化的信息、快餐化的知识。要“既知其然，又知其所以然”，注重把所学知识内化于心、外化于行、转化为果，在社会大熔炉里增长才干、锤炼品格、提升本领。

三是希望你们在新时代新实践中“建功有我”，努力成为大有作为的新一代。一个时代有一个时代的主题，一代青年有一代青年的际遇，我们都有自己的“长征路”。当今，我们正处于近代以来中华民族发展的最好时期，是中华民族伟大复兴的关键时期，也是广大青年大有可为的“黄金时代”。作为新时代的师院人，同学们即将步入社会，无论你们选择哪个行业，从事何种工作，也许会成为一名公仆、一名教师或者一名创业成功者，也许我们更多的是工薪一族，我希望你们仍以不惧平凡但不平庸的追求，坚定“不破楼兰终不还”的决心，砥砺“任尔东西南北风”的意志，立足本职，敬业奉献，争先创优，在新时代干出一番新的事业，在实现中国梦的历史年轮中刻录下师院人的责任与担当。

风浅意正浓，纸短情更长！亲爱的同学们，无论你们身处何方，你们都是师院的最佳代言人，是师院的亮丽名片，更是师院的宝贵财富。无论你们在哪里，师院永远是你们温暖的家，是你们事业发展的坚强后盾。希望大家离开母校之后，继续为师院争光添彩，继续关心师院的建设和发展，欢迎你们常回家看看！

最后，衷心祝愿同学们前程似锦，一帆风顺，幸福快乐！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)