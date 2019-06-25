北京航空航天大学校长徐惠彬寄语2019届本科毕业生：勇担空天报国青春使命

北京航空航天大学校长 徐惠彬（北京航空航天大学/供图）

亲爱的毕业生同学们，各位老师、各位来宾，家长朋友们：

大家上午好！

今天是属于全体2019届本科毕业生的节日，3758名同学圆满完成学业，即将从这里踏上人生新的起点。在此，我代表曹淑敏书记和全校师生员工，向全体毕业生表示最热烈的祝贺！同时，也请同学们和我一起，向悉心支持、辛勤培育你们的老师和家长，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

四年前的九月，你们带着高考收获的喜悦，满怀对大学的想象和期待来到了北航。在沙河校区综合体育馆，我第一次作为校长迎接你们的到来。在开学典礼的讲话中，我和大家分享了对大学生活的几点经验和看法，希望你们能在挑战中经历成长，在实践中不断反思，在坚持中找到最优秀的自己。我想，在这匆匆而过的四年里你们应当都找到了属于自己的答案。

如今四年过去，你们在这里用勤奋踏实塑造了更好的自己，用激情和汗水锤炼思维磨砺意志。四年来，你们中有1391名同学获得各类奖学金；参加“博雅讲座”与牛人大咖对话近10万人次；有超过70%的同学参加了“冯如杯”创新创业竞赛；还有超过1/4的同学参加了“远航计划”，足迹遍布60多个国家和地区。经过四年的学习，你们在这里汲取和积蓄前行的力量，为未来奠定更坚实的根基。

过去四年，你们在成就更好自己的同时，作为学校人才培养改革的参与者和受益者，也见证了学校落实立德树人根本任务的更多努力。长期以来，学校始终以培养未来领军领导人才为目标，坚持把一流学生培养成一流人才，围绕“怎样培养空天报国的社会主义事业优秀建设者和可靠接班人”进行深入思考，持续推进“本科人才培养模式综合改革”。全国教育大会召开之后，学校深入落实会议精神，进一步强化把立德树人作为学校办学根本任务的使命担当。自2017年开始，学校为增强教师立德树人、教书育人使命感，鼓励教师倾心潜心教学，设立“立德树人奖”，作为学校人才培养工作的最高荣誉。高镇同先生和文传源先生分别获得第一、二届“立德树人成就奖”，为我们树立了模范榜样。

同学们，北航就是这样一所有情怀、有担当、有梦想的大学。办学六十七年来，学校的传承发展始终与祖国的航空航天事业同向而行，空天报国成为学校最鲜明的精神标识。我们理解，空天报国就是学校听党话、跟党走的办学传统中始终传承的红色基因，就是北航为党育人、为国育才的初心坚守中始终不变的使命担当，就是北航爱国奉献、敢为人先的精神传承中始终践行的价值追求。这是北航精神的高度凝结，是几代北航人在办学实践中铸就的思想观念和思维方式，是北航人特有的精神风貌和气质品格。过去四年，同学们也见证了北航精神的集中展现。2017年，我国具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919在众人的期待中完成首飞。C919大飞机承载着几代人的梦想，成功的背后也凝聚着北航人的汗水和智慧。从论证到首飞，北航有数十个教师研究团队和一批在校学生先后参与，他们以实际行动把北航人“空天报国”的责任扛在肩上。2018年，是学校三个型号首飞60周年的纪念之年。站在2018年回望60年前，“北京一号”、“北京二号”、“北京五号”开创了中国空天事业的数个第一。北航人以探索的勇气和创造的激情，点燃了敢闯新路、向更高目标迈进的梦想。还有今年前一段时间，有一对校友夫妇向学校捐赠1亿元，但是坚持要求在公开报道中隐去姓名。我想在这位学长的身上，彰显的是北航人对母校感恩之心的无声传递。

同学们，我相信，北航的四年，赋予你们的不只是知识的增长，更重要是思维的历练和精神的沉淀。我想，过去四年，你们也一定镌刻了属于自己的北航烙印。北航赋予你们的精神品质和使命情怀，将会助力你们更加从容应对充满挑战的未来。

同学们，今天你们即将踏上人生新的征程，在人生的这个重要节点，迎来了新中国成立70周年。作为最年轻一代的北航校友，你们正处于百年未有之大变局的历史坐标之上，希望你们坚持与时代同行，接好历史的接力棒，勇担空天报国的青春使命，把你们的发展融入民族复兴的磅礴浪潮。在同学们毕业临行前，作为你们的校长、老师和朋友，我有三点建议想和大家分享。

一是，无论何时何地都要永葆爱国情怀。“对每一个中国人来说，爱国是本分，也是职责，是心之所系、情之所归。”北斗事业中还有一位校友王淑芳被誉为“北斗女神”，她曾说：“可能这一辈子有很多机会挣钱，但参与国家一个大工程这样的机会并不是人人都有，个人发展应该是离不开时代的发展，身处时代大潮，只有潮起时自己才能跟着走。”我想，只有祖国的时代舞台才无限宽广，也只有把自己小我融入祖国大我，才能让个人价值得到充分释放。我相信，有着北航人深厚爱国报国情怀的你们，一定能在奉献社会中创造更加精彩的人生。

二是，要努力养成踏实认真做事的习惯。踏实是一种态度，认真是一种水平。去年刚从北航毕业的由儒全博士，在学期间坚持以“始于尽美，归于至善”自勉，凭借踏实钻研精神，获得了一系列科研成果，他的实验为我国航空发动机涡轮叶片精细化设计提供了理论支撑。他曾获得某项全球从事燃气涡轮领域研究在校生的奖励，每年仅20人可获此殊荣。他说“要脚踏实地的去实现自己的梦想，为‘中国心’事业努力前行。”我想，这位学长应该就是你们踏实做事的榜样。同学们，你们中有70%的人将会继续深造，希望你们继续保持北航人沉稳朴实的性格，不走捷径，坚信“水到渠成”的力量，从小事易事做起，把每一个细节做到极致。

三是，要在不懈的坚持中追求价值理想。锲而不舍，金石可镂，这是智者对坚持力量的生动诠释。我理解，坚持既是智慧和洞见的体现，也是对韧劲和毅力的考验。在我看来，坚持就是对认准的事情要百折不挠做到底。微电子学院赵巍胜教授，瞄准国家对集成电路的重大需求，率领团队持续多年攻关，成功研制出我国首个巨磁阻传感器晶元，有望在我国相关领军企业的智能终端及无人驾驶等领域获得广泛应用。同学们，你们即将毕业走向人生新阶段，在你们前行的路上一定还会遇到很多挫折和障碍，可能会感到一时的困惑、迷茫和焦虑，希望你们继续笃信日积月累、久久为功的深厚力量，在“但求耕耘、不问收获”的默默努力中，接受时间的磨砺，最后把平凡升华为不凡。

同学们，爱国、踏实、坚持是我对人生的理解和追求，与你们共勉。希望你们把北航人的精神价值转化为前进动力，在创造事业中成就美好人生！

同学们，今天你们即将离开这个陪伴你们四年的“家”，希望你们记住学校永远是你们的精神家园和心灵港湾，母校会永远关注你们、祝福你们，为你们取得的成绩喝彩点赞。希望你们常回家看看！谢谢大家！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)