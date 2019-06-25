中国民航大学校长董健康寄语2019届硕士毕业生：主动担当作为 勇于开拓创新

中国民航大学校长董健康 李玮琪/摄

大家下午好！

今天，我们隆重举行2019届硕士研究生毕业典礼暨学位授予仪式。在此，我谨代表学校全体教职员工向顺利完成学业的研究生同学们表示衷心的祝贺和对未来发展前景的美好祝愿！向为同学们成长成才付出心血和智慧的老师们，以及含辛茹苦抚养你们长大成人的父母亲朋们致以诚挚的感谢和由衷的敬意！

同学们！今天是一个让人眷恋的日子，从今天起，你们在中航大度过的每一天将会成为美好的回忆。你们一定不会忘记刚来时对科研充满的期待和迷茫以及寻路的经历;你们一定不会忘记那群相伴数年、同甘共苦的好闺蜜、铁哥们；你们一定不会忘记那段独自一人在实验室里刻苦钻研、探索真知的“苦”日子；你们一定不会忘记答辩时的忐忑、求职前的焦虑等等。正是这些人、这些景、这些事，让你们真切的体会到了什么是青春，什么是成长！在即将离开校园之际，请同学们再回忆一下往事;再会一会那些好朋友；再见一见你们的老师；再看一看学习生活过的地方，跟往事道一声再见！

同学们！今天是一个值得憧憬的日子，从今天此，你们将要开启崭新的人生篇章。你们中有人选择了步入民航一线，将所学知识转化为生产力，推动中国民航高质量发展；你们中有人选择了直接参与到大飞机等国家重大项目中，用实际行动诠释责任与担当；你们中有人选择了继续深造，去探索更多的未知世界和未解之谜，为未来发展积蓄更强大能量。虽然大家毕业去向各有不同，但是我相信每一个走向都有一片充满生命滋养力的土地在等待你们，只要大家不驰于空想、不骛于虚声，苦干、实干、加油干，每一个人都能在自己的岗位上建功立业，实现人生价值。

同学们！毕业是一段旧时光的终点，也是一段新旅程的起点。在你们打点行囊、重新起航之际，请你们放缓脚步、认真审视前行之路，再做一次寻路的求索。新时代为我们创造了前所未有的历史性发展新机遇：国际风云变幻，让我们深刻感受到了“缺芯少魂”之痛，更加坚定了自强的决心，创生出更多完善新型供应链和市场细分的机遇；解决发展不平衡、不充分的矛盾，为科技创新预留了巨大的内需空间，扩展了我们选择适应自己特长的渠道；行业补短板、强弱项，完成“一加快、两实现”的跨越，为同学们提供了全链条展现才能的机会。但我们也要清醒的认识到，很多领域已进入“无人区”，我们是探路者；很多时候没有参照的陪伴，我们是全旅程孤寂的独行侠，我们面临的挑战也是前所未有的。因此希望你们在新时代的新征程中主动担当作为，勇于开拓创新，将情怀、志向和行动融为一体，做独当一面的人，做与时代共进在复兴路上的践行者。也为此，我对同学们提出三点期望：

首先，在新时代要牢记时代使命，做民族复兴的奋斗者。

100年前，在民族危难之际，青年知识分子以强烈的爱国之心、报国之志，振臂一呼，唤醒了四万万民众，他们用鲜血和生命赢得了中华民族的独立。每一代青年都有自己的际遇和机缘。100年后的今天，中华民族迈入新时代，实现中华民族伟大复兴的历史使命交到了你们这一代青年手中。正所谓“立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣”。你们要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，接过历史的接力棒，扛起时代的新使命，争做中华民族伟大复兴的坚定者、奋进者、搏击者。志同则心同,心同则力同。只要你们信念坚定、理想远大，你们就能在拼搏中迸发出排山倒海的历史伟力，成为实现民族伟大复兴的先锋力量。

其次，在新时代要勇于开拓进取，做自主创新的推动者。

创新能力从根本上影响甚至决定着国家和民族的前途与命运。第一次工业革命使英国走上了世界霸主地位，第二次工业革命后美国便遥遥领先。谁是工业革命的领航者，谁就是最大的获利者。第四次工业革命已经来临，我们将在其中扮演什么样的角色？取决于你们这一代人的创新能力，影响着中国未来的发展方位。最近的国际经历告诉我们，一是战略很重要，二是关键链条要掌握在自己手中，三是埋头苦干、执着创新才是挺直脊梁，迎风而立的王道。明天，你们将会身处不同的地方、开启不同的人生，希望你们时刻保持创新意识、创新激情，在自己的岗位、以自己的方式用创新去推动和引领行业的发展，让青春在创新创造中熠熠闪光！

最后，在新时代要锤炼品德修为，做美好生活的创造者。

美好生活不仅是物质生活水平提高，家家仓廪满、衣食足，更重要的是精神文化生活丰富，人人知礼节、明荣辱。走出校园，你们将迈入社会这个大课堂，这里既有形形色色的诱惑，又有纷繁复杂的考验，这里没有教师、没有教材，一切由你们自己主导、自我成长，要想走的正、走的远，取得好成绩，最重要的是要明辨是非、恪守正道。要做到见贤思齐，主动向示范班组、劳动模范学习，将优秀榜样标定为成长目标；要做到闻过则喜，善于倾听他人的批评和意见，将自身不足转化为成长动力；要做到内省慎独，经常性的自我剖析、自我反思，将自我塑造固化为成长路径。多积尺寸之功，常筑仁德之基，你们就可以在自我修炼中创造属于自己的美好生活。

同学们，今天过后，你们将要收拾行囊，作别校园，怀揣梦想，奔赴远方，你们将用自己的方式去为中国民航事业做出更大贡献！请你们记住：不管走到哪里，你们永远是中航大的一员，中航大永远是你们的充电桩、动力源！

最后，祝同学们一帆风顺、鹏程万里！希望大家有时间常回家看看！

谢谢大家！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)