北京理工大学校长张军寄语2019届毕业生：在奋斗时代中远航

北京理工大学校长张军（北京理工大学/供图）

大家上午好！

今天，我们在这里欢聚，隆重举行北京理工大学2019届毕业生毕业典礼暨学位授予仪式，共同庆祝6847名同学学成毕业，其中，341名同学获得博士学位，3227名同学获得硕士学位，3279名同学获得学士学位。在此，我谨代表赵长禄书记，代表学校教职员工，向全体毕业生表示最热烈的祝贺，向辛勤培育你们的父母、师长表示最诚挚的感谢！

在这样一个依依惜别的日子，眷恋与憧憬，澎湃与忐忑，各种情感都变得愈发浓烈。回首九月的初见，你们意气风发，神采飞扬；历经几载流年，你们羽翼渐丰，跃跃欲试。几年来，你们与母校同奋斗、共成长，并肩收获着累累硕果。

去年，我用红、蓝、白、金、绿五色作为临别礼物，送给你们的师兄师姐，今天，我在想，该用什么送你们远行？在校的时光总是短暂，春夏秋冬，时序更迭，就用四季送去对你们的祝福吧。因为母校永远定格着专属于你们的北理四季：初春荡漾的北湖映照着你们漫步的身影，盛夏蝉鸣的咖啡馆聆听着你们激昂的研讨，深秋回荡的歌声蕴含着你们动人的梦想，冬雪覆盖的红柿温暖着你们微笑的脸庞。春去秋来、寒来暑往，我和你们一样，在北理校园中奋斗着、收获着，但四季对我来说，却有着别样的景致。

一、春

草木蔓发，春山可望。春天象征着生机，孕育着希望。你们站在人生新的节点，如同最具活力的春日，即将用青春开启新旅途、用奋斗创造新世界。开拓创新一直以来就是母校给予你们的精神烙印，一批批北理人打破边界、守正出奇，取得骄人成绩。

博士毕业生倪俊就是典型代表，他率队研制世界第一辆无人驾驶赛车，并创新性提出新型地面无人系统的“航母”概念，探索科技创新“无人区”，描绘着未来无人车领域的发展蓝图。本科毕业生杨珏莹也是你们中的优秀代表，她所在的“甄材科技团队”，独创5项核心关键技术，冲破他国技术垄断，开发多种止血新材料，助力解决我国临床与部队急需。还有本月斩获大足联赛第十座冠军奖杯的北理工足球队，他们永不停歇的脚步是新一代北理青年的真实写照。“不日新者必日退”，希望你们创新创造，做勇于突破的开拓者。

二、夏

骄阳似火，炽日炎炎。身处烈日之下，你们一定怀念一丝清凉。夏日的珠穆朗玛峰，依旧冰雪覆盖，我校2004级校友次仁扎西历时近45天，克服低温缺氧，成功在“世界之巅”展开了北理工校旗，向母校献上了世界“最高”的祝福。

登山如此，做学问也如此，更高、更远、更精准是北理人的不懈追求。今年1月8日，在国家科学技术奖励大会上，我校牵头获得六项国家科学技术奖，这正是对北理人几十年如一日勤奋执着、勇攀高峰的最好褒奖。其中，获得国家科技进步一等奖的远程火箭研制团队，二十余年来精益求精，追求卓越，铸就国家重大领域“京工利剑”。仰望星空，崔平远教授和他的深空探测研究团队也是这种攀登精神的传承者，他们崇尚真知、孜孜求索，在宇宙间划出一道亮丽的“北理轨迹”。“学所以益才也，砺所以致刃也”，希望你们学精学深，做追求极致的奋斗者。

三、秋

金风玉露，层林尽染。入学时的金秋美景你们一定还记忆犹新，母校的辉煌历史也同样沉淀心中、难以忘怀。从李富春、徐特立、陈康白等老一辈无产阶级革命家、教育家，到王越、毛二可、周立伟等大家名师，无不闪耀着学校为党育人、为国育才、胸怀人民的大志大德。

我校原校长王越先生，立志科技报国，一生不负雷达事业，学养深厚，是我国仅有的34位两院院士之一；87岁高龄的老先生至今仍情系一支粉笔，三尺讲台，践行育人使命。作为北理工首届“懋恂终身成就奖”获得者，王越先生慷慨捐赠百万奖金，设立“双越”奖励基金，支持学校教学创新，率先垂范、大德无言。继往开来，传承典范。你们的同学张帆，就是在大德大爱精神的感召下捐献骨髓，挽救了一名白血病儿童的生命，也成为我校第六例造血干细胞捐献者。“立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣”，希望你们立志立德，做进德修业的追梦者。

四、冬

北风其凉，雨雪其雱。冬日苦寒，唯有真情可以抵御严冬，而家国情感、人类情怀就是学校教给你们的“御冬法宝”。我校全职教授、中国政府“友谊奖”获得者福田敏男院士，不仅学术精湛、贡献突出，更因其广博的国际视野和广泛的全球影响力，成功当选国际电气与电子工程师协会（IEEE）总主席，是首位担任该职务的亚洲人。福田教授的当选是北京理工大学国际化进程加速的缩影。

“道虽迩不行不至,事虽小不为不成”，爱国爱民的真挚情感始终伴随你们，引导你们无私奉献、脚踏实地。在校期间，你们活跃在中非合作论坛北京峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会等各种志愿活动上，用态度彰显着温度。毕业时，你们选择深入基层一线，奔赴祖国最需要的地方，成为扎根中国大地的建设者。博士毕业生李博，作为一名即将去往广西的选调生，放弃了东南沿海大型企业高薪就业机会，决心从基层做起，为家乡发展贡献一份坚实的力量。“时代的责任赋予青年，时代的光荣属于青年”。希望你们满怀家国情感，充盈人类情怀，做视野宽广的奉献者。

同学们，北理四季萦绕在你们身边，陪伴你们成长，融入你们血脉。希望你们铭刻永远赤诚的坚强信念，胸怀壮志、顽强拼搏；期望你们不负梦想探索真理，明德精工、尽善尽美；期待你们瞄准科技前沿和国家重大需求，创新包容、勇于突破；盼望你们将家国情感与人类情怀同频共振，肩负使命、时代担当，创造属于你们这一代人的青春业绩。

“红日初升，其道大光。河出伏流，一泻汪洋。”同学们就要挥别母校，扬帆远航，希望你们不忘与北理工相伴度过的春夏秋冬，更不忘与母校历久弥长的深深情缘。前方风景正好，愿你们带着北理四季烙印，在国家建设的万里长空中放飞青春梦想，在民族振兴的历史洪流中谱写动人篇章。

谢谢大家！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)