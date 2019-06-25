湖南大学校长段献忠寄语2019届毕业生：在矢志奋斗中实现青春价值

湖南大学校长 段献忠 张丹丹/摄

大家上午好！

今天，2019届9167名本科和研究生同学毕业了，首先请允许我代表学校祝贺同学们顺利完成学业！感谢各位家长和学校一起培育英才！

过去几年里，岳麓山记住了你们在晨光里的琅琅读书声，记住了你们在教室里专心伏案做题的神情，记住了你们在灯光球场上挥洒汗水的身影，也见证了你们经历青春的烦恼，在挫折中历练，进步与成长。你们用拼搏和汗水不负青春与梦想，在校园里写下了无数动人的奋斗故事，为湖南大学书写了精彩的新篇章，学校为你们点赞！

刚才向文波校友跟同学们讲了勿忘我校，发言的同学也讲了奉献、奋斗。我也想和同学们在今天谈一谈奋斗，希望大家向向文波校友学习，在今后的人生旅途中、在矢志奋斗中实现青春价值。

同学们，毕业是离别，但更是新的人生起点。面向人生新阶段的未来，我知道同学们心中充满了期待和激情，同时夹带着焦虑和忐忑。未来的道路有鲜花也会有荆棘，有平坦也会有险阻，在坚守梦想的道路上可能要经受寂寞和彷徨，关键是面对这些，要继续保持大学时代的奋斗劲头，去拥抱人生道路中的各种挑战。

半个月前学校出版的《两院院士忆高考》这本书，记录了包括7位湖大院士在内的51位院士矢志奋斗、成就人生的故事，应该可以给同学们一些启示。书中的主人公之一、土木学院的陈政清院士，大学毕业时已是35岁，他选择走上学术道路，继续在学校攻读硕士学位，84年到西安交通大学攻读博士学位，91年去英国格拉斯哥大学从事研究工作。正是他的执着坚守，44岁开始在英国接触结构抗风和减震技术的前沿，从大学算起用15年的时间完成了一个现代科学技术工作者的教育与锻炼。厚积薄发，发明了电涡流减震技术，实现了世界减振技术的革命性突破。回首院士们的成长岁月，成功从来都不会唾手可得。只有主动融入时代洪流之中，珍惜来之不易的机会，锲而不舍奋斗，才能创造有价值的人生。

同学们，一代人有一代人的际遇，一代人有一代人的使命担当。40年前的大学生们，在国家发展中通过奋斗实现了自己的青春梦想。40年后的今天，从学校毕业的你们，正赶上国家开启强起来的新征程，正努力朝并跑领跑迈进，为同学们成就梦想搭建了广阔舞台。希望同学们像77、78级、各届学长们那样，努力拼搏、矢志奋斗，以奋进的姿态跑出你们的好成绩，在矢志奋斗中书写青春风采！

矢志奋斗，需要坚定理想，用理想之光照亮奋斗之路。理想坚定了，脚下就有力量。我们学校的老校长胡庶华，为了学习先进技术，21岁进入京师译学馆学习德文，27岁考取公费留学德国柏林工科大学。求学期间“一战”爆发，大部分留学生弃学回国，而他选择了坚守，勤耕苦读7年，成为第一位获得德国冶金博士学位的中国人。回国后，先后担任上海炼钢厂厂长、汉阳兵工厂厂长、烈山煤矿局局长，决心发展中国冶金工业。实业救国遇挫后，他又踏上教育兴国的道路不断摸索、奋斗，担任过湖南大学等4所大学的校长，为国家培养了一大批高水平人才。虽然时局动荡、职业转换频繁，但是老校长从来没有放弃过为救国图强奔走奋斗的理想。同学们毕业以后，在许多节点上将面临选择，做出什么样的选择，就将成就什么样的人生。希望同学们向老校长学习，胸怀大志向，在面临人生选择的时候，选择理想，选择情怀，选择崇高，选择为国家、为人民奋斗，选择走一条有艰辛也不气馁、有挑战也不畏惧、有挫折也要坚持的勇者之路，选择一个有理想、有奋斗的人生。

矢志奋斗，需要不断学习。只有不断学习，才能从容应对工作生活中的未知难题。大学里所学的知识不可能满足今后工作和生活的需要。不学习就会落后。同学们毕业后，会不断面对新的环境、新的任务、新的挑战，要始终保持孜孜不倦的学习钻研劲头，遇到难题就去做研究，接手新项目就去查资料，晋升新岗位就去向前辈请教，碰到复杂问题就去做调研。希望同学们不要因为忙碌而放弃学习，要善于利用零碎时间见缝插针地学，每走上一个新岗位，就尽快成为新领域的行家里手。要通过学习挖掘自身的潜力，挤出时间系统深入学习，不断提升人生格局境界，为随时可能到来的机会做好准备。今天我想与2019届同学们做一个约定，希望同学们把阅读当作一种习惯，毕业后每年至少读20本书，一生与书为伴，蓄满奋斗能量。

矢志奋斗，还需要勇于担当。一百年前，山河破碎，民不聊生，中华民族遭受着空前苦难，五四青年挺身而出、奋起抗争，拯救民族危亡，以青春之我创造青春之中国，谱写了浩气长存的青春之歌。一百年后的今天，世界格局风云变幻，中国日益走近世界舞台的中央，人工智能、虚拟现实、5G技术正在掀起新的工业革命。发展起来的问题一点也不比没有发展的时候少，中等收入陷阱等等问题等待同学们去跨越，你们这一代青年肩负的历史重任一点也不比任何一代的轻松，更加需要同学们爱国奋斗，勇于担当。希望同学们做起而行之的行动者、做脚踏实地的奋斗者，发扬湖大人奋斗担当的传统，让青春在为国家的前途、为人民的幸福的奋斗尽情绽放！

同学们，奋斗需要吃苦、需要坚守、需要担当，但奋斗的人生一定是幸福的、灿烂的。奋斗是青春最亮丽的底色。百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。在你们奋斗的道路上，母校将永远在这里守望你们，祝福你们，等待你们回来，一起分享青春奋斗的精彩！

祝同学们毕业快乐！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)