山东大学校长樊丽明寄语2019届本科毕业生：在实现强国梦的征程中放飞青春梦想

山东大学校长 樊丽明 （山东大学/供图）

尊敬的各位嘉宾、各位老师，各位家长朋友，

亲爱的2019届毕业生同学们：

大家上午好！

对在座的每一名毕业生同学来说，今天是一个你们专属的节日。首先，我要代表学校全体师生医务员工，向所有毕业生同学以及你们的亲友表示最热烈的祝贺！向为你们成长成才付出辛劳的老师们表示最衷心的感谢！向始终关心支持山东大学发展的广大校友、各位家长以及社会各界朋友致以最崇高的敬意！

毕业季的校园，情谊浓浓，精彩多多。同学们用充满创意的“毕业纪念册”，为学校增添了无比靓丽的风采；你们用千人毕业长跑，向母校、向青春真情告白；你们用写满寄语的横幅和道旗装点校园干道，让离别充满了温情。公共卫生学院王惜媛同学这样说：“青春时光聚或散，心中铭记是我山。”我看了很感动，也很欣慰，是山大承载了你们的青春记忆，记录了你们的成长故事：军训时绞尽脑汁把被子叠成豆腐块，睡觉时也不舍得打开；宿舍里装了空调，有了浴室，济南的夏天终于不再那么难熬；教室翻新后，课堂实现了三地互动，你们也抓住了“网红”教室的尾巴；舌尖上的山大内容更加丰富，校车实现免费，图书馆全年开放，座位可以预约，“一座难求”开始得到缓解。总体上，我们学习生活的条件有了很大改善，校园越变越美了。最近有一位女同学在毕业前，到各校区“旅拍”了婚纱照，作为校长，我祝贺你找到了理想的人生伴侣，祝你新婚快乐！希望你常回山大这个“娘家”看看！

毕业典礼是一场重要的仪式，有着极为深刻的意义，既为同学们一段将要结束的学习旅程画下精彩句点，更为大家迎接灿烂美好的人生未来开启序幕。稍后，我们将为每一位毕业生拨正流苏、颁发证书，用庄重的仪式来见证和祝贺你们在山大求学的优异成绩：电气学院的陈梦竹同学，你将创业第一桶金捐赠给母校，设立了“梦竹爱心基金”，提前践行了“凡我在处，便是山大”的一往深情；口腔学院的冯毫同学，在校期间你发表了5篇SCI论文，获得了2项国家专利和1个全国临床技能大赛一等奖，为未来的医学生涯奠定了坚实基础；物理学院的于东睿同学，你文体兼修、全面发展，既在全国大学生物理学术竞赛中鏖战群雄，还在全省大学生运动会上所向披靡，为学校争了光、添了彩；哲学与社会发展学院的陈程同学，你投身实践、甘于奉献，深入山东乡村调研，在希望的田野上为乡村振兴积极贡献山大智慧；控制学院的刘彤彤同学，疾病的疼痛和化疗的折磨没有击倒你，你用半年时间补齐了大三的全部课程，并以优异成绩保研，你堪称学校的“自强之星”；14号楼222宿舍的管理学院六位女同学，你们用四年青春时光书写了学霸宿舍养成记，“全员研究生”的传奇不仅留在了山大，还将带往北大、人大、南大、南开。还有，刚刚出现在毕业短片中的六组同学、现场接受表彰的优秀毕业生代表以及2019届每一位毕业生同学，你们每个人都充分绽放出青春的活力与神采，也必将有力托举起“我山”的希望与未来！

时光荏苒，人间芳华。回眸同学们山大求学的这些日子，在大家的参与和见证下，学校发展可以说是日新月异、喜事连连：2015年，我们成功主办了有“史学奥林匹克”之称的第22届国际历史科学大会，刷新多项纪录。2016年，青岛校区正式启用，掀开了我们一校三地办学的新篇章，有很多同学从济南奔赴青岛参与志愿服务，身着“山大红”的你们成了鳌山湾一道最美的风景。2017年，学校顺利进入世界一流大学A类建设高校行列。2018年，教育部和山东省签署《关于重点共建山东大学的意见》，学校胜利召开第十四次党代会，科学擘画事业发展宏伟蓝图，全面开启了加快实现“由大到强”历史性转变、建设中国特色世界一流大学的新征程。

今年是五四运动100周年，也是中华人民共和国成立70周年。从启蒙思想、救亡图存的爱国运动，到筚路蓝缕、自力更生的建设岁月，再到除旧布新、踏浪前行的改革时代，一个世纪以来，亿万中国人民在中国共产党的团结带领下，振奋精神、接续奋斗，投身于实现民族复兴的历史洪流，从站起来、富起来到强起来，创造了一个又一个人间奇迹，实现了一次又一次伟大飞跃。在这个历史进程中，中国青年作为先锋力量，始终满怀对祖国和人民的赤子之心，将个体价值的实现与国家民族的命运联结在一起，用青春之我创造青春之中国、青春之民族，谱写了“救国”“建国”“兴国”的奋斗篇章。

今天，进入新时代的中国正日益走近世界舞台中央，中华民族伟大复兴的曙光从来没有像今天这样清晰可见，建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，成为我们每一个中华儿女的共同心愿。对同学们来说，十分幸运的一点，就是你们的人生黄金时期正好与“两个一百年”的奋斗目标实现阶段高度契合。作为新时代的中国青年，作为传承百年山大“为国图强”精神的新一届毕业生，你们既面临着建功立业的历史机遇，更肩负着“天将降大任于斯人”的时代使命，理应成为实现中华民族伟大复兴强国梦的中坚力量。借此机会，我想对你们提出三点希望：

一是希望你们勇于担当，砥砺强国之志。一个人追求的目标越高，就越容易激发追求上进的毅力和奋发图强的热情，因而取得的成就就越大，对社会的贡献就越大。大家熟知的“两弹一星”元勋郭永怀先生（他曾经在私立青岛大学附中上过学，也可以说是我们山大的杰出校友），在青年时代就立下了科技救国的人生志向。新中国成立后，他毅然放弃美国优厚的生活待遇和先进的科研条件，冲破重重阻力，义无反顾回国工作，为此不惜烧掉所有的研究手稿。面对同事朋友的挽留，他说：“我当年出国，就是为了学成后回国！作为中国人，我有责任回到祖国。”他的心愿，就是希望自己的祖国早一天强大起来，永远不再受人欺侮。1968年12月5日凌晨，他为了第一时间报告热核导弹研究的重要线索，连夜从青海赶回北京，因飞机失事壮烈牺牲。在生命的最后时刻，他同警卫员牟方东紧紧抱在一起，以血肉之躯筑起一道坚不可摧的“防火墙”，确保了热核导弹的绝密文件完好无损。正是依据这份他用生命换来的重要资料，在他牺牲的22天后，我国第一颗热核导弹试爆成功。

“繁霜尽是心头血，洒向千峰秋叶丹。”希望同学们牢记母校“为天下储人才、为国家图富强”的办学宗旨，以郭永怀先生为榜样，精忠报国，励志图强，把“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”作为毕生的追求。

二是希望你们善于创新，展现强国之才。创新已成为当今时代发展的主旋律。在激烈的国际竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。中美贸易战让我们在正视差距的同时，更加清醒地认识到自主创新、科技强国的重要意义。我校网络空间安全学院院长王小云院士在这个方面给我们做出了非常好的表率。大家可能知道，她曾在十年内破解5个国际通用HASH函数算法，“王氏攻击”一度震惊世界密码学界。为了实现“网络安全强国梦”，她放弃参与设计新国际标准密码算法，转而设计国内的密码算法标准，正如她所说“祖国的需要就是做科研的重要动力”。近年来，她主持设计多个密码算法与系统，为国家密码重大需求解决了实际问题，为保护国家重要领域和重大信息系统安全发挥了巨大作用。王院士以她在密码研究领域的杰出才华为我们树立了创新强国的时代标杆！

需要指出的是，实现强国梦不仅需要我们增强科技“硬实力”，也需要我们提升文化“软实力”。文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有文化的繁荣兴盛，也很难有中华民族的伟大复兴。我校人文学科领域——尤其是儒学高等研究院的老师们，长期致力于中华优秀传统文化的传承与创新，切实推动创造性转化和创新性发展，积极培育当代儒学的“山大学派”，取得了一大批具有广泛影响的创新性学术成果，为坚定和增强中国特色社会主义文化自信做出了山大贡献。

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最深沉的民族禀赋。同学们在校求学期间，浸润于崇实求新的校风，熏陶于创新创业的氛围，“创新”早已融入你们的精神血脉，成为你们的文化标识。未来的日子，希望你们进一步树牢创新意识，弘扬创新精神，强化创新思维，提升创新能力，人人争当创新的实践者、推动者、引领者，努力用新思想新知识新文化开创出中华民族的伟大光明前景。

三是希望你们甘于奋斗，奉献强国之力。“空谈误国，实干兴邦”，再伟大的理想只有付诸行动才有可能成为壮举。新时代是奋斗者的时代，只有奋斗者才能创造无愧于历史的辉煌业绩、书写出不平凡的人生华章。原国家电网董事长、现任全球能源互联网发展合作组织主席、我校电力系1974级刘振亚校友，毕业后从最基层的电厂技术员干起，他不怕难、不怕输，坚持实干、苦干，一步步成长为国家电网的掌舵人。在任期间，他顶住重重压力，创造了拥有完全自主知识产权、世界领先的特高压输电技术，形成了“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源互联网新格局，满足了更大范围优化配置能源的需求，成就了中国电力科技创新的新高度。时至今日，刘振亚校友仍然在为构建全球能源互联网、推动世界能源变革转型努力拼搏、不懈奋斗。用他的话说，“只要事业能干成，只要特高压能成功，只要全球能源互联网能成功，我个人怎么样都行。”这就是我们的山大校友，这就是奉献强国、实干兴邦！

“为者常成，行者常至。”山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。青年人的奋斗有多努力，中国的未来就有多美丽。希望同学们始终秉承“朴实、扎实、务实”的山大品格，争做知行合一的实干家、攻坚克难的奋斗者，脚踏实地，锐意进取，在干事创业中开拓人生，在披荆斩棘中创造辉煌！

同学们！一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。我们的老校友季羡林先生曾经说过：“生命只有和民族的命运融合在一起才有价值；离开民族大业的个人追求，总是渺小的。”愿你们带着母校的嘱托，以担当砥砺强国之志，以创新展现强国之才，以奋斗奉献强国之力，在成就“大我”中升华“小我”，在实现强国梦的征程中放飞青春梦想！

母校永远祝福你们！

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)