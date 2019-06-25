中央民族大学校长黄泰岩寄语2019届毕业生：愿你同阳光奔跑，争做春天的骄傲

中央民族大学校长 黄泰岩（中央民族大学/供图）

亲爱的毕业生同学们、老师们、家长们、校友们：

你们好！

今天，我们第一次在体育馆隆重举行盛大的毕业典礼，是让更多的毕业生们多一个“种草”民大的理由；第一次在毕业典礼上表彰“中央民族大学优秀毕业生”，是让你们再次绽放最美丽的风景；第一次特邀胡振华先生等前辈上台拨穗，是让你们在对话“大师”中传承民大血脉。这是我们最后精心为你们烹制的“民大味道”。

同学们，当时的你们是最好的你们，现在的我们是最好的我们，从相聚到再见，你们在母校留下了一段最美的青春和难忘的记忆。我到民大任校长四年来，有幸从你们的全世界路过，由于遇见你们，“我才有了这段最好的时光”。我看着你们成长，从“曾经是少年”成长为男神女神；你们陪着我慢慢变老，无论明天我在哪里，我仍然会把你们当成手心里的宝，我不是“苏大强”，“爱你们三千遍”！

请允许我借此机会代表张京泽书记，代表学校：

向毕业生同学们致敬！你们迎接“极限挑战”，攻克一个个学习堡垒，跨越一道道学术难关，获得“官宣”毕业；你们成功实施“破冰行动”，在国内外一个个大赛上摘金夺银，成就“飞驰人生”；你们发挥民大优势，进行“降维打击”，斩获一个个骄人战绩。这一切的一切，都证明了我在2015年你们入学典礼上所说的“民大为拥有你们倍感荣幸和骄傲”；证明了你们微信中所说：“中央民族大学，是时候惊艳全国了”！

向到西部、到基层就业的同学们致敬！服务民族地区，是民大办学的天职。你们学习前辈好榜样，到民族地区、到基层就业，用实际行动，践行民大精神，履行民大职责，厉行青年担当。这充分证明：民大毕业生是一批信得过、靠得住、用得上的自己人。正如一位毕业四年到西部工作的校友所说：“一直不忘美美与共、知行合一校训，不后悔到西部工作”。

向辛苦的老师们致敬！你们携带延安红色基因，弘扬民大独有文化，遵循民族教育规律，任劳任怨、无怨无悔、呕心沥血，培养出了一批批优秀学子。你们应得到尊重，享有尊严，使你们能尽己所能培养出更优秀的学生，成为名师大家，在多个领域展示如《中国诗词大会》般的民大教师风采。

向家长们致敬！世界上没有一个民族，能像中华民族的父母们这样，为了孩子们的学习成长，心甘情愿，含辛茹苦，奉献一切。今天，孩子们在你们的庇佑和守望中顺利毕业，投之以桃，报之以李，我相信：民大的毕业生们一定会有“你养我长大，我陪你变老”的感恩之心。

向校友们致敬！校友是学弟学妹们的榜样和后盾，因为你们的优秀，学弟学妹们充满自信；因为你们的支持，学弟学妹们人才辈出；因为你们对母校的牵挂，学弟学妹们薪火相传、不负韶华。正如校友所说：“一朝民大人，一生民大魂”。

同学们，知否，知否，已是毕业路口。此时，你们既有“向往的生活”，也有难以言喻的感伤，更有刻骨铭心的不舍。前不久，我和你们的代表们座谈，与他们一起乘哆啦A梦的时光机重温你们的民大时光，触摸你们的民大故事，感念你们在民大的花样年华，体味你们对民大的深深眷恋，真真切切感受到了你们对母校、对老师们的感恩情怀，正如同学所说：“时光在变，母校在变，我也在变，但我爱民大的心，亘古不变”。

同学们，母校也永远爱着你们，无论你们是身居北京，还是远走天涯；是就业创业，还是继续求学，民大都会一如既往地“罩着你”！母校是每一个民大人永久的“家园”。正如你们所说：“你不曾真的离去，你一直在我心底”。

同学们，世界处于百年未有之大变局，我国将实现第一个百年目标，进而开启第二个百年征程，新一轮科技革命突飞猛进，经济社会生活日新月异。你毕业在这复杂多变的世界里，大江大河的漩涡中，跨越关口的攻坚期，如何做到不迷失、不掉队、不放弃，看到最美的风景，成就最好的自己，我给你们三点建议：

有定力。不忘初心，牢记使命；顶住诱惑，砥砺前行；坚持到底，就是胜利。一是增强辨别力。坚持“两点论”，在全局中明辨是非；突出“重点论”，在趋势中明辨方向；坚守“目的论”，在人民期盼中明辨责任。二是强化自制力。坚持目标导向，在矢志不渝中精准发力；突出品格修炼，在复杂的环境中恪守正道；坚守平常心，在淡泊名利中成为“追梦人”。三是提高免疫力。坚持阅读经典，在博古通今、学贯中西中点亮心灵之灯；突出问题导向，在解决重大问题中坚定“四个自信”；坚守底线思维，在防范系统风险中确保安全。道路千万条，安全第一条，行为越红线，余生两行泪。

勇创新。人生没有定式，唯有创新，方能勇立潮头。一是创新思维。坚持时代引领，在众人皆醉你半醒中超越自我；突出守正出奇，在打破常规中超越思维定势；坚守科学精神，在自由探索中超越狭隘高墙。二是创新资源配置。坚持重点突破，在打造“硬核”优势中百战百胜，华为的成功，就是集中所有弹药对准电信这个城墙口近30年持续冲锋的结果；突出资源整合，在打造“平台”中顺应“+”的时代；坚守开放创新，在构建人类命运共同体中共建共享。三是创新实践。坚持实践第一，在大胆尝试中挖掘“国家宝藏”；突出敢为人先，在敢想敢为中发现前所未有的风景；坚守实践标准，在脚踏实地中仰望星空。

敢奋斗。幸福都是奋斗出来的。要奋斗，就离不开一个 “狠”字！正如华为鼓舞员工士气所说：没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难！一是要有狠的意志。坚持百折不挠的决心，在倔强中活出无人能及的精彩；突出艰苦奋斗的精神，在锤炼中“争做春天的骄傲”；坚守王者风范，在使命必达中形成“泰山压顶不弯腰”的霸气。任正非面对美国的全面绞杀，不仅没有被吓倒，反而诙谐地认为，一个强大的美国竟然害怕我这个“小老鼠”。二是要有狠的毅力。坚持不懈努力，在拼搏中走完自己选择的路；突出坚定执着，在逆境中仍能同阳光奔跑；坚守梦想，在永不放弃中将人生的不可能变成可能。三是要有狠的干劲。坚持全力以赴，在累不死中往死里干；突出工作绩效，在提高效率中不负光阴；坚守工匠精神，在精益求精中“C位出道”！

最后，请允许我以《流浪地球》中的话结束今天的致辞：

希望是像钻石一样珍贵的东西，无论最终结果将我们导向何处，我们决定，选择希望！

同学们，只要你们拥有希望，坚持自己的梦想，努力拼搏，我相信，全世界都会为你们让路！

祝你们好运！谢谢大家！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)