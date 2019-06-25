昆明理工大学校长王学勤寄语2019届毕业生：生活，从来都不会辜负一个想要“变好”的人

昆明理工大学党委副书记、校长 王学勤 李红亮/摄

亲爱的同学们，老师们、家长朋友们：

大家上午好！

每年的这个季节，总是那么特殊，总是那么令人熟悉。本届毕业典礼暨学位授予仪式的举办地点，虽然由过去的红土会堂，改在了这个高端大气的体育馆里，但站在这里，面对我校顺利完成学业的6552名本科同学并见证大家启航新征程，我的心情除了兴奋与喜悦交织外，那种眷恋与不舍的感觉更胜以往。不知大家有没有关注今年高考全国卷三语文作文题目的有关报导。当我看到这个《毕业前最后一课》漫画中老师那句“你们再看看书，我再看看你们”的时候，同为老师的我，不免感同身受，特别是在今天这个特殊的日子里，特别是在今天这个特殊的场合下，这种难以割舍的师生情缘，更是萦绕心头、无以言表。想到这里，看到即将背上行囊走向远方的你们，希望大家临走前，再去看一看校园，看一看老师，跟你们的辅导员、班主任说一声“谢谢”！跟你们的同学、舍友、师弟师妹道一声“珍重”！因为你们带不走校园、带不走老师、带不走同学、师弟、师妹（好像有的可以带走啊？但师弟师妹们还要等个一两年），你们能够带走的就是学校给你们的回忆、老师给你们的知识、同学与师弟师妹给你们的情谊。

同学们，四年前的今天，你也许正沉浸在拿到高考成绩的兴奋喜悦之中，也许正在为填报志愿而焦灼不已，但不知你是否还记得为什么选择昆工？转眼间，四年过去了，不知道今天的你，是不是还是四年前自己所期待的样子？大家现在是“春风得意马蹄疾、一日看尽长安花”呢？还是“大道如青天，我独不得出”呢？但不管怎样，我都要祝贺你们，祝贺你们比四年前变得更美更强壮、更有见识和更有能力了！祝贺你们顺利完成了学业，永远拿到了“昆明理工大学”这一陪伴人生左右的“出厂合格鉴定单”，可以这么说，你的未来将永远镌刻上“Made In 昆工”的铬印。为什么呢？因为你的未来将填无数的表，“昆明理工大学”将是除了你的名字、性别之外出现频率最多的字眼，极端的说，你的名字可以改、甚至你的性别都可以改，但是“昆明理工大学”这一名字却永远无法改，所以，从你们拿到毕业证书和学位证书的今天起，你们将真正拥有了我们为之骄傲一生的铮铮身份——“昆工人”。

我刚来学校时曾经说过“五个没想到”，其中一个“没想到”就是校内校外对我们学校的老师素质和能力评价如此之高。有的老师在你们需要敲钉子时给你们递锤，有的老师在你们遇到困惑时教你们点石成金，有的老师在你们陶醉于眼前风景不能自拔之时又教会你们如何开启另一扇美丽之窗，好老师啊，这是学校之幸、学生之幸。28年前我也本科毕业，在毕业典礼上可能是自己太兴奋了，现在回想起校长和老师的教导，居然一句话也想不起来了。当时间像潮水般退去之后，我真希望当时能够好好聆听一下校长的训示，真想回到从前再次让老师给我指点迷津……这样，也许我刚毕业的那几年，心里就会更顺些，日子会过得更好些，工作成就也会更大些。回到现在，你们又坐在了那个熟悉的位置，而我却成为了台上的那个唠叨之人，但我相信，大家一定会比之前的我做得更好。

最近，我也一直在思考，面对即将毕业的你们，面对这“最后一课”，给大家讲点什么好呢？正如即将迈入社会的你们，毕业焦虑、职业选择困难等问题无处不在，原因就是你们承载着太多人的目光和期望，承担着新时代更多责任变现的义务。所以，在你们即将毕业的时候，我就来谈谈你们的苦恼和应对之道，也算是给大家“种草”了。为此，我提前让校办、就业中心、社区中心的老师跟部分毕业同学聊了一下，这些同学有找到工作岗位的、有读研的、有打算考公务员的，还有正在努力寻找工作单位的；与此同时，我也参加了一次航空运输161班“我的大学”主题班会，大体上了解到了你们这群20多岁年轻人对职业生涯的焦虑与担心。比如，你们担心能否在社会上站稳脚跟；担心会不会让父母、师长和爱自己的人失望；担心刚到就业单位，因自己的能力不够而踩到职场里的雷和坑；担心未来找不准发展方向，别人日行千里而自己却在原地踏步，等等。其实，这些担心在每一个人年轻的时候都曾有过，我也不例外，所以，我很能理解你们。话又说回来，我们都希望凭借自己的努力过上自己想要的生活，都希望能与这个高速发展的时代一起快速成长，都希望三十而立的时候找到自己愿意为之奋斗一生的事业，四十不惑的时候拥有足够的资格、资历和资源来平衡自己的事业、家庭与生活。其实，这些“担心”和“希望”，就像一对孪生兄弟，相傍相依的存在于每个人的心中，这是人之常情。既然是人之常情，那我们就要学会正确面对。

那如何面对这些“人之常情”呢？在这里，作为一名过来人，我先送给大家一句话，请大家记住：生活，从来都不会辜负一个想要“变好”的人。很多时候，成功就是多坚持一分钟，这一分钟不放弃，下一分钟就会有希望，当你每次品尝到努力后获得的一些惊喜，你的自尊与自信也会在这个过程中更加真实和坚挺。有了这种想“变好”的意愿后，我接下来，送各位同学三个“锦囊”。

第一个“锦囊”，是“自立”。这是我们迈向社会的第一个目标，要有勇气做真正的自己，从精神和物质上都完全对自己负责。同学们，当你下定这个决心时，内心都会翻腾起滚滚热浪，不信你们可以试着感受一下。一个决心自立的人必然会对自己的工作和未来负责，对自己的感情负责！我曾经听说有一位毕业生不愿意签订工作的原因，居然是单位给出的薪酬还不如她母亲给的零花钱多！我相信在座的都会笑这个理由。你们应该明白，辛苦工作赚来的绝不仅仅是钱，还有能力、经验、人脉、信心和希望。试想明年的今天，喝一杯咖啡的钱都要从母亲那里讨来，这样的状态从哪个角度看都不会是一个好的人生开始。我希望各位同学一定要学会自立，把事业当成人生第一追求，把工作作为人生第一需要，主动担起干事创业责任，切勿养成好逸恶劳、投机取巧、坐享其成等错误观念，戒骄戒躁，为身边的亲人谋幸福。

第二个锦囊，是“自信”。古人云：“吾心信其成，则无坚不摧。”所表达的就是自信对事业发展的重要性。什么是自信呢？简单地说，自信就是相信自己，是一种基于信仰、能力、实力和经验等的肯定性评价和信念。“自信人生二百年，会当水击三千里”，这是毛泽东同志在17岁时写下的诗句，一个17岁的少年，意志是何等的坚强，志向是何等的宏伟啊！其实这也不奇怪，因为中华民族从来就是一个自信的民族！正是缘于这种自信，我们才有了世界最大的单口径射电望远镜（FAST）的建成使用、世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”的发射升空、“蛟龙号”载人潜水器的万米深潜、C919大飞机研发的试飞成功和5G技术的全球引领。我们国家都这么自信了，作为新时代的奋斗者，更应该充满信心。但另我意想不到的是，著名调查机构麦可思的调查显示，全国有近半数的在校大学生存在自信心不足的问题，其实从与大家的聊天中我也可以感觉到，诸如各种担心等自信心不足现象的比例，在你们中间应该还不止半数。你们一旦有了这种不自信，久而久之便会形成习惯性思维，遇到任何自己不熟悉的领域，在第一秒的兴奋之后，便会立即转入逃避模式，就犹如“慢性自杀”，杀掉你展示自己与接触世界的每一个可能性。

其实，真实的世界里，成功由信心开始，伟大源于平凡。你们每个人都有自己的闪光点，关键是要找到自己的长处，并学会仰望和借鉴成功者的经验。在未来的旅途中，社会不再是大学教室，希望你们不要总挑后排的座位，要敢于人先，这样离机遇可能会更近一些；社会也不再是大学校园，希望你们不要总是低头走路，要抬头远望，那样看未来会更清晰一些。我们无论做任何事，都要保持乐观向上的心态，多看看自己的长处，多想想成功的经历，学会表扬自己，给自己注入信心，我希望同学们在昆明理工大学的四年学习经历，能够成为同学们成长成才的自信基础，并通过自己的不懈奋斗，收获更加坚实有力的自信翅膀，顺利实现自己的人生目标。

第三个“锦囊”，是“自强”。最近我听到一个昆工校友的事迹，他在一家科技企业工作，做了很多创新性技术，而且每一次技术创新，都能让企业在行业内保持两到三年的技术壁垒，帮企业赚得是盆满钵满。很多公司花高薪来挖他，他不愿意走，原因是企业给了他信任，给了他带领团队的机会，才有他个人今天的成就，当然企业也给了他非常丰厚的回报。各位，听到这个校友的事迹你有什么样的感想？是不是觉得与有荣焉？我听了之后觉得很自豪，觉得这才是我们昆工学子应该有的样子！

易经里讲“天行健，君子以自强不息”，这是一种精神气度。意思是大自然的运动刚强劲健，相应的，君子处事，也应自我力求进步，发奋图强。所以“自强”的是什么呢？是自身的核心竞争力，是你的人品、你的心胸。你所在的单位、企业或者你的家庭，有你、没你有什么不一样之处？这个不一样的地方就是你的价值所在！学历啊、头衔啊，所有这些都只是一个“剑鞘”，而你的能力才是你手中仗剑走天涯的“剑”！身为昆工人，我认为大家每一天都应该反躬自省：我是往越来越有价值的方向努力了吗？当然，在你努力了一段时间之后可能并不一定能获得预期效果，这时候你可能会感叹自己的运气不好。我认为“运气好”需要两个必要条件。一个是你必须具备环境所需要的条件，另一个是你必须要有和环境趋势相匹配的意识和意愿。还有一个变量那就是时间，一分耕耘一分收获，这个变量可能是三年、五年甚至更长，所以耐心是非常可贵的品质。人类所有的智慧都包含在希望与等待里，朝正确的方向努力会变得优秀，这是确定性；努力了，但不一定能马上成功，这是不确定性。倘若我们因为能明白确定性而专心努力，又能因为了然不确定性而耐心守望，我想成功也就不在话下了。

同学们，人生没有彩排，每天都是现场直播，时间在流逝，我们在前行。在人生这条路上，唯一能让我们走得更远更宽的方法，就是成为比昨天更好的自己。如果你想更好的实现人生价值，我期望大家能够成为一个有责任、敢担当的人。

责任担当，是个常说常新的话题，在我看来，就是一种超越自我、胸怀天下的价值追求，就是一种不为眼前利益所局限、把目光投向远方的人生选择，也是一种不断追求卓越、勇于实干担当的信念意志，更是一种振兴民族、献身国家、奉献社会的精神境界。我前两天刚听到我们一个在校同学的故事，这个同学叫小曾，他的故事给我很多感触。小曾同学从小生活在摩梭族的村子里，父亲是军队复员的村支书，他从小就帮助父亲完成一些文书方面的工作。在他高三的时候，帮42户村民写了42份不同情况的建房补助款申请书，并帮村民申请到了补助款；高考前4天，他救了一位在他们村子附近发生交通事故而受伤的企业家，该企业家感念他的义举，在当地举办了一所民办学校，解决了村中小孩免费上学的问题，小曾同学为此而得到了“村长”美誉。上个月，小曾父亲因解决村民纠纷引发心脏问题而紧急送医，一夜之间收到村民捐款10万多元和100多条祝福短信，他们没有收下捐款而是把村民满满的心意和温暖收下了，我想那一刻他们父子俩心里肯定是满足而欣慰的。这件事给了小曾很大的启发，他决心好好学习，他的理想就是等毕业以后去基层就业，接过爸爸的接力棒，继续为村民服务，做出好成绩。这样一个全心为别人的幸福而努力的人，其本身也一定是幸福且充实的吧。句句守信事事求实着君子气，时时好学步步力行做责任人，我希望你们都能成为这样有责任敢担当的人。

生活是公平的，给每个人几十年的生命，给予一样的蓝天空气，怎样在有限的时间里实现无愧今生，怎么让平淡的日子最终显现价值呢？在我看来，你们作为一个步入社会的公民，要遵纪守法，遵守社会公德，坚守社会主义核心价值理念，用自己的言行和举止来引领社会风气，就是你们作为公民最基本的责任担当；你们作为一个子女，不辜负父母二十多年含辛茹苦对自己的培育和期盼，学会感恩父母、学会分担家庭责任，用自己的健康成长和优异的成绩来回报父母的养育之恩，为了自己家人未来的幸福去奋斗、去打拼，就是你们作为子女最基本的责任担当；你们作为我们国家未来的建设者和接班人，用自己的真才实学、实干担当，去应对、去解决中国、解决全球未来发展的难题，去实现中华民族伟大复兴、去实现我们的“中国梦”，就是你们作为当代青年最基本的责任担当。希望同学们有“铁肩担道义”的社会责任感，面对新时代的召唤敢于奋勇争先，面对大是大非敢于亮剑，面对矛盾敢于迎难而上，面对困难敢于挺身而出，面对失误敢于承担责任。

同学们，人生的进退，生活的好坏，努力是一种结局，放弃也是一种结局。不同的心境有着不同的结果，你笑天是蓝的，你哭天是阴的。学会生活，需要一个好的心态，走好人生，需要一个好的心境。以上就是我的三个锦囊和一个期望，希望对你们以后的学习、工作和生活有所帮助。如果一年之后，不是十年之后，你还能记得我今天讲的几个关键词、或是几句话，我觉得今天就没有白讲。

同学们，从明天起，你们就要陆续离开，告别怡园、憬园和恬园，告别中心区、图书馆和公教楼，告别牵挂你们的老师、同学，开启崭新的人生征程了。如果你的人生是一本书，那你就是当仁不让的作者。尽管你没法完全控制你生命故事的情节发展（实际上我可以告诉你，没有任何人能够控制），但你仍然可以去书写属于你的“自传”。记住，不要怕、不要停，要敢于追梦，勇于试错，在生命力最为旺盛的日子里，就该像爬山虎一样，向着心中的梦想不断向上攀沿，让青春的光芒照亮征途。

接下来将要举行的活动，将是你们大学四年以来参与的最为隆重且盼望已久的学位授予仪式，你们是今天名符其实的绝对主角，你们的每一个精彩瞬间都将定格在今天的现场，学校将把记录这份美好瞬间的相片嵌在相框里当作你们临行前的毕业礼物送给大家，同时，希望大家记住，昆明理工大学永远是你们温暖的家，欢迎你们常回家看看！

同学们，今年是新中国成立70周年，风华正茂的你，既是我们国家“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的直接参与者、实践者、奋斗者，更是这一历史进程最全面的成果享受者。我提议，在你们即将启程的一刻，让我们用嘹亮的歌声，歌唱伟大祖国，歌颂伟大时代。请全体起立，我们一起合唱《歌唱祖国》，由我为大家领唱！

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮；……”

谢谢大家。

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)