北京化工大学校长谭天伟寄语2019届毕业生：锤炼品德修为 奋斗成就未来

北京化工大学校长 谭天伟（北京化工大学/供图）

各位来宾、老师们、家长们，亲爱的同学们：

大家上午好！

今天是一个值得珍藏的日子，我们在这里隆重举行2019届本科生、研究生毕业典礼。我代表学校，向圆满完成学业的毕业生们表示最热烈的祝贺！同时向辛勤付出的全体教职员工以及亲友们表示衷心的感谢！

北化，承载了大家最美好的一段青春岁月。你们拉着行李箱怀揣梦想来到北化的时刻，还恍如昨日；你们在老北区主楼前恋恋不舍地摄影留念，仍历历在目；你们共品母校60岁生日蛋糕的喜悦场景，尚记忆犹新。这段青春记忆，是夜宿老北区教学楼的炎炎夏日，是南口柳湖之畔的朗朗书声，是那夜黄浦江外滩只为我化点亮的自豪之感，是品尝印有“BUCT”月饼的回味无穷，是你们与母校之间的点点滴滴……

白驹过隙，流年似水。今天，2019届本科生即将成为北化史上第一批在老北区、昌平校区和东校区均学习生活过的校友。今天，2019届研究生亦将从这里出发，走上人生的新征程。同学们，在你们收拾行囊即将离校远行之际，我衷心地祝愿你们有一个灿烂美好的前程，有一个明媚多彩的人生！同时，我还有几句叮嘱与大家共勉，伴你们一路前行。

一、修德将是你一生的财富

中国古代历来讲格物致知、知行合一，就是要把正确的道德认知、自觉的道德养成、积极的道德实践紧密结合起来，将心中的良知、人生的实践相统一，不断修身立德。修德既包括热爱祖国、热爱社会主义的大德，也包括修炼社会公德以及个人品德，一个人只有明大德、守公德、严私德，其才方能用得其所。

明大德对每一个个人来讲就是要立志报效祖国。被誉为“人民科学家”的钱学森就是抱着一颗赤子之心，毅然决然地放弃他在美国所获得的一切，冲破重重阻碍也要回到他魂牵梦萦的祖国，希望在不远的将来可以以一当十，以一当百，以一当万千，以科学的力量报效祖国。守公德就是要遵守公共领域之间的道德。“大道之行也，天下为公”。要涵养好新时代核心价值，朝向追求公共利益、珍视公共价值的方向努力。对那些缺乏公德意识，甚至危害公共秩序的行为，要坚决进行抵制。严私德就是做人要有道德的底线、法律的约束。“千里之堤，溃于蚁穴”。一次雪崩，往往是由一片雪花而起。要常怀敬畏之心，不因蝇头小利而鼠目寸光，不为荣耀光环而急功近利，正确对待名利地位，正确看待进退流转。

同学们，“谁言寸草心，报得三春晖”。感恩也是一种美德，面对美好岁月，希望你们要有感恩之心，希望你们能够把修身立德和人生实践紧密结合起来，做到知行合一，这样才会在人生的道路上走得更正、走得更远。

二、理想是成就未来的基石

“夫志，气之帅也”。人生须立志，立志当高远，机遇永远只会垂青有准备的人。19世纪法国著名科学家巴斯德也说过，“立志、工作、成功，是人类活动的三大要素。立志是大事，工作随立志而来，成功随工作而来。”古今中外凡有大成就者，无不具有远大志向，王阳明年少时便立下“读书学圣贤”的志向，周恩来读书时便说出了“为中华之崛起而读书”的誓言，霍金十三四岁时便下定决心从事物理学和天文学的研究。这样的例子数不胜数，只有确定了高远的志向，青春才有持久向上的力量。

正所谓‘立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣’。”立志对一个人的一生具有非常重要的意义，在漫漫的人生征途中，只有立长志、立大志，才能激发奋进潜力，不断开拓进取。今年是五四运动100周年。五四前后，一段致敬“两弹”元勋邓稼先的视频《等待》，让无数人泪目。1958年，34岁的邓稼先，告别了刚结婚五年的妻子和一双稚嫩儿女，隐姓埋名，义无反顾地走进了科研条件和生活条件都极其艰苦的大漠荒烟。这一呆就是28年，28年里，一个又一个令人惊喜的消息也陆续传遍全球内外，1964年中国第一颗原子弹爆炸成功，1967年中国第一颗氢弹爆炸成功……待他归来，已是62岁的白发老人。邓稼先用行动实践了“立志于青年之时，追求于一生之中。”他立志报效祖国、服务人民、奉献社会，为了国家牺牲了自我，将自己的理想、人生和自己的一切都奉献给了国家和人民。

同学们，人生就是一次跋涉，有梦才能走的更远，希望你们把个人的理想同我们国家的中国梦结合，在树立人生理想，考虑职业选择时，能够突破小我的局限，把自己融入祖国的大我、人民的大我之中，以青春之理想，青春之活力，青春之奋斗为祖国建设添砖加瓦，为民族复兴铺路架桥。

三、奋斗是青春最亮丽的底色

100多年前，李大钊在《青春》一文中便发出了“以青春之我，创建青春之国家”的呐喊。无论何时，青年都是一个国家的未来；无论何时，奋斗都是青春最亮丽的底色。

奋斗是要有付出的，不只是辛勤的汗水，更是一往无前的执着。人世间的美好梦想，只有通过奋斗才能实现；发展中的各种难题，只有通过奋斗才能破解；生命里的一切辉煌，只有通过奋斗才能铸就。2018年以来，随着中美贸易摩擦不断升级，以美国为首的西方国家的战略意图和底牌暴露得愈发明显，其根本目的在于对中国和平崛起，特别是中国高科技领域的战略遏制。面对美方的全面“围猎”，我们要清醒认识到，“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”，必须坚持自力更生、接续奋斗，才能在国际竞争中独立自强，使国家安全、经济安全有坚强后盾、可靠保障。

同学们，生命只有一次，青春只有一次，你们要做一个追梦人，更要做一个圆梦人，不仅需要下定奋斗的决心，还要练就一身过硬本领。终身学习是永葆青春的秘籍，要努力学习各方面知识，要努力在实践中增加才干，才能逢山开道、遇水搭桥，发挥聪明才智，展示自身才华，实现人生价值，为中华民族的伟大复兴而奋斗，为成就你精彩的人生而奋斗，创造出无愧于时代和人民的业绩。

“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。同学们，无论你们今后走到哪里，北化都将是你们身上共同的烙印，希望你们记住，北化永远是你们的家，记得常回家看看！

谢谢大家。

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)