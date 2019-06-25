江南大学校长陈坚寄语2019届毕业生：：守心志无疆

江南大学校长、中国工程院院士 陈坚

尊敬的各位老师、各位家长、各位来宾：

大家上午好！

江南六月，绿阴幽草胜花时；毕业挥别，自此人生天地宽。今天，我们齐聚一堂，以隆重典礼见证江南的成长与收获，开启同学们又一段人生的旅程与辉煌。在此，请允许我代表学校，向全体2019届毕业生表示最诚挚的祝贺，也让我们一起，向启迪你们智慧、陪伴你们成长的老师和父母，致以最衷心的感谢！

同学们，数年时光转瞬即逝。初入校园的青涩仍历历在目，离岸启航的告别已近在眼前。我们能在此相聚，是因为彼此相信、共赴愿景的日日夜夜，是因为悲喜相守、不离不弃的长情陪伴，是因为“笃学尚行、止于至善”的共同烙印。你们在江南的每一刻，都将成为我们共同的回忆与珍藏。

这份“共同”，源自相信。我们懂得，你们踩着铃声踏进教室的慌乱状，最后一刻递交实验报告的拖延症，压线60分自诩人品爆发的小确幸……大学，是学生成长的舞台，我们相信，你们终将从懵懂走向明理，从茫然走向清醒，从稚嫩走向成熟，经校园而适应社会。

这份“共同”，也源自相守。我们深知，你们对名师“金课”的翘首以盼，对创新创业的跃跃欲试，对校园多彩生活的美好期待……大学，是师生共进的时光，我们相守，才有了系列课程体系的改革，才有了江南人在“挑战杯”“互联网+”大赛上的荣光和“艺术课堂”里的精彩，是我们，共同成就了江南的朗朗书声和五彩缤纷。

如今，我们共同面对的这个世界，我们共处其中的这个时代，正处于百年未有之大变局，挑战与机遇并存，曲折与前进共生。五四运动的百年历史，让我们听到民族危亡之时青年学子救国图强的叩心疾呼；新中国成立70周年的鸿篇巨著，让我们看到祖国建设之际青年学子勇立潮头的奋进姿态。就像千百年来，中华民族的每一次苦难，最终都成就了民族精神、民族意志和民族力量的升华，而今当我们面对新时代的激扬征程，纵然有当即的贸易摩擦、万山对峙，纵然有未知的激流险滩、荆棘丛生，我们也将为民族复兴伟大梦想不懈奔跑和接续奋斗！

时间无穷长，但总有一些特殊节点带给人们前行的力量；未来无穷远，但一定是特殊使命造就非凡人生。在这个大有可为的历史机遇期，我们，将如何作为？

在这里，我想告诉2019届所有的毕业生：

以心坚守，蕴志无疆！

——这是母校给予你们的毕业馈赠，更是江南人对时代之问的铿锵应答！

以心坚守，自信底气毋庸置疑。一脉相承的江南文化，滋养了一批又一批“天下兴亡，匹夫有责”、家国一体的仁人志士。浸润其中的江南学府，从百年前北极阁兴教图强的圣火点燃，到新世纪蠡湖畔教育强国的梦想启航，一甲子栉风沐雨，成就了百川归海、特色鲜明的办学格局。17万带着江南风骨与血性的天下江南人，与母校共同奔跑在快速成长与发展的赛道上。

厚重如文化底蕴，磅礴如办学实践，豪迈如攀登步伐，芬芳如四海桃李，这就是我们引以为傲的江南底气！

以心坚守，自律底线无需提醒。在扶贫基层的广袤乡村，江南人坚守使命底线，扎根黄土大地，以一己之力点亮大山里的希望火种；在改革一线的企业车间，江南人坚守责任底线，革故鼎新，勇挑改制转型的重担；在大漠戈壁的高校实验室，江南人坚守价值底线，接力援疆，扛起西部专业人才的培养重任……

恪守务本求真的品格，坚持创新谋变的匠心，践行敢为人先的追求，勇担精业奉献的职责，这就是我们根植于心的江南底线！

以心坚守，自强底色不改其衷。

从建国初期轻工业的振兴，服务保障人民基本需求；到食品轻工行业的调整再优化、改革再升级，回应人民对美好生活的真切向往；再到新一轮科技革命和产业变革的积极应对，努力解决不平衡、不充分的“发展烦恼”，江南前进的每一个脚步都与时代同频共振、同向而行，江南付出的每一份努力都为国运所系、民心所盼。

彰显轻工特色，服务国计民生，培养兴业英才，造就治国栋梁，这就是我们坚定不移的江南底色！

同学们，无守之心终将漂泊孤零，有容之心方成初心始终。江南人的坚守，早已融入骨血成为你们生命的一部分。此刻，启程奔赴四海八方的你们，将带着江南人独有的自信底气、自律底线和自强底色，走向更广阔的世界。你们应该铭记：

底气硬朗，更需笃志于细水长流。

在你们中间，有用运动对抗疾病、三年骑行里程超7万公里、登上大学生自行车世锦赛国际领奖台的追风骑士王姝凝；有日均在实验室度过16个小时、发表13篇SCI论文、影响因子超过60的科研达人陈龙；有投入7500个小时学习、书写30万字笔记、收获55门课程满绩的超级学霸薛琪……他们用自己的经历告诉我们：

要用滴水穿石的意志让优秀成为习惯，用心无旁骛的专注抵消疲累与摇摆，用有条不紊的规划战胜无聊和迷茫。无问西东的付出最真实，坚韧不屈的尝试最可贵。

底线分明，理应寓志于至善清源。

因为知识匮乏、思维闭塞，有人失去了独立思考与理性判断，在人云亦云、亦步亦趋中身心疲惫；因为时代骄宠、家庭“捧月”，有人放弃了责任与担当，在急功近利、沾沾自喜中迷失方向；因为视野局限、人性弱点，有人用偏爱与执念代替了规矩与原则，让良善本性、公平正义遭遇危机……风清气朗的社会生态要求我们：

面对褒贬不卑不亢，面对矛盾共生共赢，面对诱惑气节不败，面对动荡初心不改，在熙攘中自在安宁，在成败时淡定从容。

底色鲜亮，终将矢志于奔腾不息。

走出校园的江南人，有人在联合国舞台上为世界经济把脉，力促中国与全球经济的深度融合；有人全身心倾注于教育事业，成为中西部国家重点建设大学的掌门人；有人担起中国工业设计协会会长的重担，为设计产业发展掌舵领航……他们的成就启发我们：

坦途平川不会影响无远弗届的志向，陡坡险滩更能激发奔腾不息的斗志；爱国之志与家国情怀应该深植内心，全球治理和人类关怀必须扛在肩头。

同学们，在网络描绘的95后画像里，你们是如此与众不同：爱用表情包聊天、说一口流利的火星文、信仰颜值担当……但在这“不同”的背后，你们同样有情怀，同样有梦想。同学们，你们所处的时代，是中国日益走近世界舞台中央，不断为人类做出更大贡献的新时代；你们的志向，将与民族复兴、国家富强、人类命运共同体的共享共荣紧密相连。生逢其时，重任在肩，无尽的远方和无数的人们，都将与你我有关！

亲爱的同学们，请摘下学位帽上具有特别意义的流苏，连同母校的祝福与期盼一并放入行囊，勇敢、自信地奔向远方！

凡是过往，皆为序章，心若坚守，志达无疆！

心若坚守，志达无疆！

再见了，同学们！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)