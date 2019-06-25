山东师范大学校长曾庆良寄语2019届毕业生：做人生的“掌舵者”

山东师范大学校长 曾庆良（山东师范大学/供图）

亲爱的同学们，老师们、朋友们：

今天，我们欢聚一堂，隆重举行2019年毕业典礼暨学位授予仪式。这是全体毕业生的节日，更是学校的节日。首先，我代表学校向同学们表示最热烈的祝贺和最美好的祝愿！

在座的本科毕业生同学，你们一定还记得，入学时，曾收到学校寄送的一份特殊礼物——每人一张船票。手持这张特殊的船票，你们登上了山师这艘“梦想号”大轮船。

在这艘航船上，汇聚了学校的本科生、硕士和博士研究生，大家与师友、与母校同舟共济、破浪前行，用汗水和努力成就着“最美的自己”。今天，你们学有所成，整装待发，即将开启新的航程。希望你们不忘初心，坚守航向，砥砺前行，做人生的“掌舵者”。

做人生的“掌舵者”，是山师人对山师精神的一种形象表达。这些年，全校师生员工坚持立德树人，掌稳改革发展之舵，加足马力，奋力向前，注重特色，提升内涵，把一个个“不可能”变成了一个个“可能”。2015年，学校启动综合改革，你们踏着改革的步伐走进了校园；2016年，你们加入一流学科创建工程，助力学校进入山东省一流学科建设行列；2017年，你们积极参加文明校园创建活动，学校荣膺首批全国文明校园称号；2018年，学校荣获国家自然科学二等奖；2019年，学校3个学科进入ESI全球排名前1%……所有这些成绩的取得，都浸润着同学们的努力付出和青春奉献，也彰显着同学们的奋斗精神和爱校情怀。借此机会，我代表学校向同学们表示衷心的感谢！

但我也知道，学校对于你们仍然有很多的“欠账”，有很多“问题清单”，比如咱们的住宿条件还不够完备，还不能做到每个宿舍拥有一台空调；再比如咱们的澡堂狭小还要排队，老校区的设施逐年陈旧，新校区的体育场馆满足不了同学们的需求,等等。在这里，我代表学校向同学们真诚地道一声抱歉，感谢你们的理解和包容，我们将更加勤勉地工作，把我们的学校办得越来越好。

同学们，你们在求学期间，连续两次夺得中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖，先后夺得山东省大学生创新创业“挑战杯”和“创青春杯”，连续13次登上央视舞台，唱响山师好声音。你们当中，教育学部博士毕业生徐振国同学，在校期间发表科研论文23篇，即将到高校任教；数学院的本科毕业生窦鸿钰同学，获得了英语演讲比赛全国总冠军；物电学院本科毕业生王均东同学，虽然家庭困难但自强不息、被保送清华大学攻读硕士研究生……。你们用自身的光芒点亮了山师的星空，照亮了前行的方向。在“做好掌舵者”的追求与奋斗中，锻造了“山师品牌”，彰显了“山师精神”，涵养了“山师气质”，收获了“山师自信”。

同学们，你们即将驾驭着人生航船，奔向五湖四海，开启人生的新征程。此刻，作为师长，我想就如何做好人生的“掌舵者”这个话题，跟大家谈几点体会。

做人生的“掌舵者”，要练好“眼力”，紧盯航向，不懈奋斗。

江海泛舟，方向必须坚如磐石，眼力不佳就会迷路、甚至触礁。当代青年要有所作为，就应当把人生航程融入同心筑梦的伟大奋斗，融入民族复兴的历史进程。

好的眼力离不开远大理想的指引。任正非曾说过，“一个国家的强盛，是在小学教师的讲台上完成的。”我校2004级学前教育本科毕业生杜中菊，就把人生的航向定位在乡村教育上。她放弃了大城市的工作，主动请缨到贫困山区任教，除担任班主任和教授数学外，还承担科学、体育等多门课程的教学工作。11年来，她把最美的青春洒在了乡村的土地上，用自己的学识照亮了山区孩子们的未来。她本人成功入选“全国乡村优秀青年教师培养计划”，被评为“全国青少年普法教育优秀指导教师”。

好的眼力要在新时代改革开放的广阔天地中练就。我校1996级新闻专业校友曲昌荣，入校时就立志从事新闻传播事业。从《农村大众报》的普通记者，到人民日报社河南分社采编部主任，再到中央网信办移动网络管理局副局长，他创造了行业的诸多“第一”。2016年11月，曲昌荣倒在了他心爱的新闻工作岗位上，把自己的生命献给了国家。在他弥留之际，家人为他做出了器官捐献的决定。他的母亲说：“昌荣生前就爱帮助人，如果他能帮助别人家的孩子好好活着，我和他都会高兴!”

亲爱的同学们，在历史的长河中，每个人的生命长度都是有限的，但为社会服务是无限的。希望同学们把稳航向，善作选择，走出“小确幸”，不做“佛系青年”，不做“精致利己主义者”，多做对国家、对人民有益的事情，让自我价值与社会价值在奉献中相得益彰。

做人生的“掌舵者”，要练好“臂力”，心怀责任，意志坚定。

苏东坡讲：“古之成大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。”每一段成功的航程都伴随着责任与担当。掌好人生之舵，要练强“臂力”，练就勇于担当的宽肩膀。

我校化学院1980级杰出校友、中国科学院院士刘维民教授，把论文写在了祖国西部大地上。1984年，刘维民从我校化学系毕业后，离开家乡山东，来到地处西北的中国科学院兰州化学物理研究所攻读硕士、博士学位。1990年，刘维民获得博士学位后，拒绝北京、上海等经济发达城市的邀请，毅然选择留在兰州工作。他将全部精力投入到科研工作中，并将研究方向锁定为国家急需的空间润滑技术。带领团队克服了艰苦的条件，解决了多个世界性技术难题，锻造出润滑体系的中国品牌。“神舟七号”“天宫”“蛟龙”都使用了他团队研发的润滑材料，为我国润滑学科的发展作出了杰出贡献。刘维民院士常说，“作为一名科研人员，要忠诚于祖国，忠诚于人民，要有强烈的社会责任和担当精神，将创新、奉献作为毕生的追求。”希望同学们能以刘维民学长为榜样，在国家最需要的地方锻炼“臂力”，砥砺爱国情怀，不懈努力奋斗，不负时代使命。

做人生的“掌舵者”，要练好“体力”，健康乐观，心胸豁达。

坚守人生航向，掌好人生之舵，要有好的体力和健康的心态。有一种说法：“工作996，生病ICU”。我要特别提醒同学们，在向着梦想奋力奔跑的时候，不要忽视了健康。不管你多忙多累，每天都要挤出点时间来锻炼身体。人生百态，心态最重要。在我们一生的航程中，有平川也有高山，有缓流也有险滩，有丽日也有风雨，有喜悦也有哀伤。同学们要学会用放大镜观察细节，用望远镜眺望人生，用咖啡来调节情绪，用色彩装扮生活，时刻保持积极的心态。

亲爱的同学们，今天你们像蒲公英一样，带着山师的精神与气质，离开校园，飞向天空。请同学们记住，山师永远是你们的精神家园，如果你有了喜事，请@山师，让我们一起分享你的快乐；如果你在外面遇到不如意，请@山师，母校永远是你温馨的港湾。同学们,让我们相约5年、10年、20年再相会，山师不老，青春常在，我们在这里等你!

最后，衷心祝愿每一位同学，在人生的航程中，成长为更加优秀的“掌舵者”，驶向成功的彼岸！祝福你们！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)