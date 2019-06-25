北京吉利学院校长霍伟东寄语2019届毕业生：让爱国奋斗精神薪火相传

北京吉利学院校长霍伟东 （北京吉利学院/供图）

亲爱的同学们，尊敬的家长朋友、各位来宾、校友、老师们！

大家好！

今天，我们举行隆重典礼，庆祝2019届毕业生顺利完成学业，开启人生新的旅程。首先，我谨代表学校向全体毕业生表示热烈祝贺！同时，向为你们成长成才，谆谆教导、勤恳努力的教职员工表示衷心感谢！向含辛茹苦、默默付出的亲人长辈致以崇高敬意！

时光总是太匆匆。同学们，从今天起，你们毕业了，就要奔赴五湖四海，去追梦、去奋斗、去实现人生的理想。作为校长，我很荣幸，见证你们在最青春、最热血、最美好的年纪，来到北京吉利学院，怀揣梦想、挥洒汗水、飞扬激情，度过了人生最美好的大学时光。常有人对我说，学校的景色越来越美了，确实如此。不过，在我的眼中，在我的心里，全体师生才是学校最美的风景。我们一起，共同创造了多个前所未有的“历史”。学科专业建设、校园文化建设、校校企合作、国际化等方面均取得了可喜的进展。学校以综合88分的优异成绩顺利通过学士学位评估，标志着学校发展再上新台阶！学风教风校风整顿，爱学向学的新气象蔚然成风！从2018年到昨天为止，已经有近60天全校没有课堂玩手机等违纪行为，我可以骄傲的说，这在全国高校是绝无仅有的！同学们，你们是最棒的！你们在全国性竞赛中崭获佳绩，全国新能源汽车技能大赛冠军、全国设计家大赛金奖、吉先锋营销大赛亚军、全国高校健美操比赛冠军，首都高校体育体能竞赛获得所有项目冠军……这些突破性成绩的取得，都包含着你们的辛勤汗水，都凝聚着你们的青春奋斗。

同学们，你们在校时间虽然不长，却是结下了一世学缘。如此优秀的你们就要走出校门，踏入社会了。这是一次远行，在不远的前方等待你们的，是闪闪发亮的理想、未来与荣光。作为校长，我希望你们以李书福董事长为榜样，发扬李书福董事长“勇担时代使命、勇于拼搏进取、勇于挑战困难、勇于创新发展”的爱国奋斗精神，为国家发展、为民族振兴奉献青春力量。在你们即将开启人生新征程的时刻，有几句话与同学们共勉。

人之为人，首要在于爱国。同学们，家是最小国，国是千万家。如果没有国的强大，就没有家的幸福。70年来，我们的祖国从“站起来”到“富起来”到“强起来”，一路风雨兼程，如今我们生逢盛世，是何其幸运。中华民族伟大复兴的中国梦，正在前方等我们去实现。身为吉利学子，我希望无论你们将来选择哪个职业、在哪里工作，都不要忘记我们的赤子之心——爱我中华，并为之努力奋斗！

人之为人，理应责任担当。作为吉利学子，在人生的征程上，要有迎难而上、勇于担当的精神，敢于应对挑战，敢于克服困难，敢于解决问题。要有初生牛犊不怕虎的精神，越是艰难险阻越要敢于向前，在挑战中前进，在历练中成长，在尽责中进步，让青春绽放绚烂光彩。

人之为人，贵在不断学习。学真本领，练硬功夫，这是李书福董事长对学校人才培养的寄语。当今时代，知识更新不断加快，新技术新模式层出不穷，这些变化对同学们提出了新的更高要求，希望你们在工作实践中不断学习，提升综合素质，锤炼优秀品格，拓展思维视野，练就硬功夫，以真本领铸就卓越。

人之为人，奋斗才最精彩。前进道路上总会遇到艰难险阻，只有砥砺奋斗，才能战胜困难。奋斗精神是你们人生永恒的主题。奋斗不是喊口号，而是要认认真真地做好每一项工作，认认真真地完成每一项任务，认认真真地履行好每一项职责。

千禧之年创校以来，吉利学子英才辈出。有的历尽曲折创业成功，有的在平凡岗位上作出不平凡的成绩，有的成长为企业高管，有的扎根基层带领群众脱贫致富……，三百六十行，行行出状元。各行各业优秀吉利校友数不胜数！他们将爱国奋斗的精神薪火相传，他们在砥砺前行中描绘了一幅幅奋斗不息的精彩画卷，这正是学校不断发展前行的源泉。希望2019届毕业生们高举爱国奋斗的旗帜，在人生旅途中激扬出更加生机勃发的青春风采。

亲爱的同学们，千言万语也说不尽对你们的嘱托与祝福。无论你们走到哪里，飞得多高，学校都与你们心心相通、血脉相连，学校会永远关注着你们！

最后，衷心祝愿2019届毕业生，明天更美好！

快乐人生，吉利相伴！

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)