人民网北京6月26日电 为进一步推动中俄两国人文领域的合作与交流，落实中俄教育类高校联盟框架下的机制化项目，6月21日，中俄教育类高校联盟工作会议在北京师范大学召开。

图：双边会议与会人员合影

据了解，中俄教育类高校联盟自2014年成立以来，联盟内各成员高校充分发挥联盟的平台作用，深入开展各项交流与合作,合力打造了多个品牌项目，如语言竞赛、艺术巡演、国际研究生论坛等。此外，联盟内中俄高校还开展教师互访、学生交换、双学位项目、合作科研等多边合作。联盟将继续发挥人文交流特点，促进中俄两国文化教育的共同繁荣与发展。

本次联盟工作会议由中俄双方轮值秘书处高校华东师范大学及莫斯科国立师范大学分别就各自在中俄教育交流合作方面取得的成绩及计划进行汇报，与会高校就未来中俄教育类联盟活动组织开展提出了诸多建设性的意见和建议。会议还确定新西伯利亚国立师范大学承办下届双边会议以及联盟章程修改等下一阶段工作事宜。北师大周作宇副校长还同俄方6所高校来宾就共建“一带一路”学院、俄语教师培训、中文教师培训、继续教育、特殊儿童教育及数字化远程教育等多向议题交流观点，初步达成进一步合作意向。

北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学、江苏师范大学、江西师范大学、莫斯科国立师范大学、新西伯利亚国立师范大学、车臣国立师范大学及切尔内国立师范大学共12所联盟成员高校出席了会议。

会议期间，北师大还举办了包括“俄语教师联合发展中心”揭牌仪式、“教育的未来，未来的教育”中俄教师教育论坛等中俄人文交流系列活动。（何淼）

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