武大华科大预估录取分数线 湖北省理科626分以上可填报

24日，武汉市招考办在武汉国际会展中心举行高校招生咨询会。近200所院校入场设点，介绍各自院校招生计划、办学特色、录取办法。多数省内外高校结合今年湖北省高考整体情况和往年招生情况，为考生填报志愿、选择专业提供参考。

高招会现场，多数省内外高校预估了录取分数线，其中，武汉大学预估分数线为理科626分以上，文科613分以上。华中科技大学预估分数线为理科626分，文科601分。

据介绍，武汉大学今年在鄂招生计划为1615人，其中理工类1251人、文史类330人、艺术类34人。武汉大学招生工作人员介绍，大概排全省4000名左右的考生可报考武汉大学，但数理经济、数理金融专业可能要到全省700至800名才能进。华中科技大学招生负责人称，今年在鄂招生计划为1765人，其中理工类1455人、文史类252人、艺术类58人。

记者采访发现，考生最关心的问题莫过于：“我这个分数能上这所学校吗？志愿应该怎么填？”咨询会现场，武汉市招生办公室工作人员为家长们支招。

考生对照湖北省招办发布的一分一段表，了解自己的分数在本省的大致排名，再根据各高校的预估分数线以及往年的录取分数，确定各个学校大概在全省多少名可以报考，最后筛选出自己可报考的学校。工作人员建议， 考生还应综合考虑该校的办学特色、人才培养模式、师资力量以及各专业的学科实力、培养目标、就业去向等;在填报平行志愿时，9个平行院校志愿之间要有一定的梯度，不要全部填报同一层次的院校。在填报平行志愿时，将最想就读的学校填在靠前的位置。

还有家长问：我喜欢你们学校，但担心进不了想进的专业怎么办？多所高校招生工作人员表示，如果同学们有特别心仪的学校，可以选择在专业上服从调剂，即使专业不理想，进校后还会有换专业的机会。

华中科技大学相关负责人介绍，在华科大，转专业奉行“转出无门槛，转入有要求”。即转出时学院不限制，但转入学院会对学生有面试考查。华科大学生总的有5次转专业机会，一次选双学位的机会。（陈晓彤 郭丽霞）

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