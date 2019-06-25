全国首批本科“职业大学”获批 今起面向全国招收本科学生

原标题：全国首批本科“职业大学”获批

记者从教育部了解到，首批本科职业教育试点高校已经获批，南昌职业学院等15所学校正式由“职业学院”更名为“职业大学”，同时升级为本科院校。今年起，这15所学校将面向全国招收本科学生。

从地域分布看，15所职业大学分布在全国10个省份。山东省最多，共有3所。其中，山东外国语职业学院更名为山东外国语职业技术大学，山东凯文科技职业学院更名为山东工程职业技术大学，山东外事翻译职业学院更名为山东外事职业大学。

陕西、江西、广东各有2所。其中，西安汽车科技职业学院更名为西安汽车职业大学，陕西电子科技职业学院更名为西安信息职业大学；南昌职业学院更名为南昌职业大学，江西软件职业学院更名为江西软件职业技术大学；广东工商职业学院更名为广东工商职业技术大学，广州科技职业技术学院更名为广州科技职业技术大学。

此外，河南、四川、重庆、福建、广西、海南各有1所。其中，周口科技职业学院更名为河南科技职业大学，成都艺术职业学院更名为成都艺术职业大学，重庆机电职业技术学院更名为重庆机电职业技术大学，泉州理工职业学院更名为泉州职业技术大学，广西城市职业学院更名为广西城市职业大学，海南科技职业学院更名为海南科技职业大学。

教育部提出，这些学校更名后均为民办本科层次职业教育试点学校，由各校所在省份统筹管理。学校要坚持职业教育办学定位，保持职业教育属性和特色，培养区域经济社会发展需要的高层次技术技能人才。

在专业设置上，15所职业大学首批设置的职业本科专业数量多为10个，所设专业类别紧贴学校特色。例如，山东外国语职业技术大学设置国际经济与贸易、金融管理、会计、商务英语、应用韩语、应用俄语等10个职业本科专业；西安汽车职业大学设置新能源汽车工程、车辆工程、数字媒体技术、汽车服务工程、智能制造工程、物联网工程、道路桥梁工程、轨道交通信号与控制等10个职业本科专业。（李祺瑶）

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