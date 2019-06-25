2019中国高等职业教育质量年度报告发布会在京召开

人民网北京6月24日电 （记者张烁）日前，《2019中国高等职业教育质量年度报告》发布会在京召开。报告进一步完善了学生成长成才、学校办学实力、发展环境、国际影响力和服务贡献力构成的“五维质量观”，首次发布高等职业院校育人成效50强榜单，增加了学生反馈表，重视学生在校期间的获得感，引导高职院校注重全面落实立德树人的根本任务；优化了教学资源50强指标，体现职业教育类型特征，从硬件资源、教师资源、课程资源、校企合作资源等4个维度、11个指标项目对院校的办学资源进行评价；国际影响力50强评价指标更加强调专业课程标准水平、国（境）外服务与影响。报告首次发布了各地区政策落实评价结果，31个省（市、区）公办高职院校年生均财政拨款水平达到12000元。

报告显示，高职毕业生半年后就业率持续稳定在92%，毕业3年后月收入增幅达到76.2%，毕业生本地就业率接近60%，到中小微企业等基层服务的比例保持在60%以上，四分之一的毕业生到西部地区和东北地区就业，高职教育对于扩大就业和促进学生发展的作用日益显现。高职院校助力欠发达地区发展、助力乡村振兴、助力脱贫攻坚，65所职业院校发起成立全国职业院校精准扶贫协作联盟，引导院校教育扶贫取得成效。2018年高职院校全日制来华留学规模达1.7万人，“一带一路”沿线国家成为招收留学生的主要生源地和境外办学的主要集聚地。595个专业教学标准落地国（境）外。沿边境省份院校积极发挥窗口和桥梁作用，探索实践“国门高职”新模式。2018年，高职院校质量年报制度全面落实，1344所高职院校向社会公布质量年报。

报告指出了高职教育面临的新挑战。高职扩招100万是促进稳定和扩大就业，实现高职教育高质量规模发展的重大举措，高职院校在迎来发展利好的同时也面临资源“摊薄”的挑战；职业教育由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变，高职院校改革发展面临配套政策不足的挑战；高职教育在稳定和扩大就业方面的重要性和作用得到广泛认可，高职院校面临提升服务能力的挑战。

由全国高职高专校长联席会议委托，上海市教育科学研究院和麦可思研究院共同编制的高职质量年报已经连续发布八年，由高等教育出版社出版。

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