2019北京文创大赛大学生初创项目北印分赛区初赛启动

人民网北京6月24日电 （记者张烁）日前，2019北京文化创意大赛大学生初创项目北京印刷学院分赛区初赛暨“新创杯”文化创意大赛在北京印刷学院新创大厦启动。

北京印刷学院党委副书记彭红在致辞中表示，随着北京“四个中心”城市功能定位建设进程的不断加快，首都文化创意产业呈现出持续向好、稳中有升的发展态势，对于加快北京建设全国文化中心，打造首都文化名片，起到了重要的支撑作用。彭红介绍了北京印刷学院秉承“创意设计艺工融合”的发展定位，坚持扎根行业、服务北京，在文化创意产业方面所取得的成绩，并希望大赛成为新时代大学生人生成长成才的平台，希望选手充分交流展示，提升双创能力，展现特有的青春风采。

随后，北京文创大赛组委会办公室主任秘书长张立新代表大赛组委会为“2019北京文创大赛大学生初创项目北京印刷学院分赛区初赛”和大赛“创业服务北京印刷学院中心”授牌，并向行业专家、创业导师、投资专家等评委颁发聘书。

北京文化创意大赛继2018年首次将初创项目专场赛设在高校后，再一次在北京印刷学院举办。此前，2018年，学校在北京市决赛荣获“最佳组织奖”“最具人气赛场”奖。在全国总决赛荣获“最佳赛区奖”,并与大赛组委会签订“2019年文创大赛联办协议”，学校正式成为2019年全国17个承办赛区之一。初创赛区比赛主要面向未注册企业的初创项目以及团队创始人或联合创始人为在校学生或应届毕业生的项目。初赛由北京印刷学院主办，复赛由大赛主办方统一组织，晋级项目将进入北京赛区决赛，参评一、二、三等奖及单项奖，并有机会进入总决赛。

自比赛启动以来，初创赛区共征集到来自清华大学、中国人民大学、中国传媒大学、中央美术学院、中央戏剧学院、北京印刷学院等18所高校105个参赛项目，内容涵盖数字创意与设计、动漫游戏、非遗与IP开发、文化体育、创意制造业等诸多领域，经大赛评委会严格筛选，共有30个项目入围，参加此次初赛公开路演。

比赛分三个赛场同时路演，最终评出初赛一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖，支持单位北京绿色印刷包装产业技术研究院为大学生初创项目分赛区初赛获奖者提供奖金。此外，获奖者还有机会与北京印刷学院文化创意产业园实战创业导师面对面交流，获得项目落地协助以及四板挂牌等服务。

经过一个下午的角逐，来自中国传媒大学的“三里屯摩登指南”、中央戏剧学院的“憨人影视文化工作室”、北京印刷学院的“时尚‘毕爷’系列文创产品”“找包总包装零售项目”四个参赛项目获得一等奖；北京电影学院的“IP内容矩阵搭建的一体化解决方案”、天津商业大学的“影视圈小课堂”等六个参赛项目获得二等奖；来自中国传媒大学的“猫伯爵工程积木”、北京工业职业技术学院的“现代模型与微缩艺术的开发及应用”等十个作品获得三等奖；其余作品获得优秀奖。

据悉，2019北京文化创意大赛是由中共北京市委宣传部、中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室、北京市国有文化资产管理中心指导，北京市文化创意产业促进中心主办，大赛旨进一步激发文化创意产业活力，弘扬新时代中华文明，通过创新、创意、创造，提升中国文化软实力，实现创意创新创业长足发展。奋进新时代，创意赢未来。北印师生将继续在“创意设计艺工融合”的双创集结号下，发挥学科、专业优势，打造双创交流平台，为北京全国文化中心建设和北京文创事业发展贡献更大的力量。

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