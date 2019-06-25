高考志愿填报请绕开这些“雷区”

原标题：志愿填报，请绕开这些“雷区”

寒窗苦读12年，志愿填报这临门一脚怎么踢才能更漂亮？记者搜集到几大误区，提醒考生填报志愿时注意绕开这些“雷区”。

雷区1

不看招生章程

招生章程是考生了解各高校招生政策的主要途径，是填报志愿不可或缺的参考资料。

按照教育部的有关规定，招生章程主要内容包括：高校全称、校址（分校、校区等须注明），层次（本科、高职或专科），办学类型（如普通或成人高校、公办或民办高校或独立学院、高等专科学校或高等职业技术学校等），在有关省（区、市）分专业招生人数及有关说明，录取规则（如有无相关科目成绩或加试要求、对加分或降低分数要求投档及投档成绩相同考生的处理、进档考生的专业安排办法等）等。

招生简章内容详尽，请一定仔细阅读，不看录取规则、报考限制等细节会吃大亏。

雷区2

非名校不报

孩子考上一所名校，家长自然欣喜无比。能考上名牌大学固然是好事，但完全从“名牌”出发选高校，则是不明智的。

更何况，“名牌”大学并非所有专业都是优势专业，普通高校也不乏一些有特色的、实力强劲的专业。

雷区3

非热门专业不选

部分家长认为，只要热门的专业就一定是好专业，将来也更好就业。其实，事实并非尽是如此，而是要选适合考生的专业。

热门专业分数高，竞争也非常激烈，如果成绩不太突出很容易落榜。因此，在选择志愿时尽量“冷热”结合，再充分考虑考生的兴趣、特长等，再进行填报。

雷区4

平行志愿没风险

平行志愿填报虽然减少了志愿填报的风险，但也并非没有风险。

比如被退档的风险。退档的考生将直接进入征集志愿。

定位不准确的风险。将报考院校定位太高，考生报考的所有院校志愿投档分均高于自己的高考分，导致自己无法被投档；将报考院校定位过低，考生失去了冲更好院校的机会。

还有就是院校志愿之间没有梯度的风险。院校志愿梯度要根据高考分数和志愿个数来决定，不能过小，过小会导致志愿浪费；也不能过大，过大容易浪费考生的分数。

雷区5

不填或全填“服从调剂”

服从调剂包含两层含义，一是院校是否服从调剂；二是专业是否服从调剂。

而且，“服从调剂”有条件。“院校服从”是在你所选报的院校都没有被录取时才会发挥作用，但这种概率是很低的，一般院校是不会录取没有填报本校志愿的考生。“专业服从”的条件是你超过某院校的投档线，但没有达到被你所报的专业录取线，同时该校还有专业未录满可以录取你，如果你服从专业调剂便会被该专业录取；如果你不服从调剂该校只能做退档处理。所以，“服从专业调剂”不会影响你本来可录取的专业，只在当你高考分达不到你所填报的专业时才有效。

雷区6

盲目信任“专家”

志愿填报时如果能有专家从旁指导固然是好事，但高考志愿填报辅导市场上，一些人被包装成“资深”或“顶级”专家，声称对考生和家长进行“1对1辅导”，收费动辄数千、上万元，甚至还有高达十几万元的“天价”套餐。而所谓的专家背景根本无从考证，考生和家长切莫“心急乱投医”，影响后续报考。

雷区7

交钱包录取

艺术类招生种类繁多，投档排序规则和操作程序复杂，录取持续的时间较长。一些不法分子抓住考生和家长的急切心理，利用录取持续时间长的特点，声称只要交钱就可以从中运作“帮忙搞定”，或以“不交钱就不录取”“不交钱就退档”威胁考生和家长，达到诈骗钱财的目的。家长和考生一定要擦亮眼睛。（谭萍）

(责编：何淼、熊旭)