河南省今年考生分三次填报志愿 艺术类本科志愿调整为三个批次

原标题：今年我省考生分三次填报志愿艺术类本科志愿调整为三个批次

6月25日零时，2019年高考分数放榜。看到盼了大半月的分数，有人欢喜有人忧。

不过无论忧喜，如何正确进行高招志愿填报成为此刻考生和家长的头等大事。为此，我省招生办公室发布考生指南，解读志愿填报政策的方方面面。

据悉，今年，我省考生将有三次填报志愿机会，其中，艺术类本科调整为三个批次。此外，全省集中录取7月8日开始，录取共分为7个批次，届时，生源不足的学校将面向考生公开征集志愿，考生和家长可及时“捡漏”。

优化调整志愿填报时间6月25日开始志愿填报分三次完成

大河报·大河客户端记者了解到，今年政策调整后，我省考生志愿填报将分三次进行：其中，6月25日至28日，填报军队招飞、本科提前批（公安、司法专科随该批）、国家专项计划本科批，艺术本科提前批、艺术本科批A段、艺术本科批B段，专升本，对口招生本、专科志愿。6月30日~7月4日，填报特殊类型招生志愿，本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿。7月6日~10日，填报专科提前批和高职高专批志愿。

今年，我省高招志愿填报系统将于6月25日8：00开通，7月10日18：00之前，考生可分三次完成填报。

第一次志愿填报时间为6月25日8：00~6月28日18：00，填报本科提前批、国家专项计划本科批、体育本科、艺术类本科提前批、艺术本科批A段、艺术本科批B段、专升本、对口本、专科，书面签字确认时间为6月30日~7月2日（专升本、对口生不签）。

第二次志愿填报时间为6月30日8：00~7月4日18：00，填报本科一批、地方专项计划本科批、本科二批，书面签字确认时间为7月6日~7月8日。

第三次志愿填报时间为7月6日8：00~7月10日18：00，填报专科提前批、高职高专批、体育专科、艺术类专科，书面签字确认时间为7月12日~7月14日。

根据要求，今年，我省将推进艺术类专业考试招生改革。优化艺术类省统考考试内容，规范艺术类考试类别，增加艺术本科提前批录取批次，艺术类本科志愿调整为三个批次，即艺术本科提前批、艺术本科批A段、艺术本科批B段，积极推进在艺术类专业实行平行志愿投档模式，提高考生志愿匹配率和满意度。据悉，独立设置的31所本科艺术院校和经教育部批准不做分省计划招生的15所高校，以及“双一流”建设高校的艺术类本科专业参加艺术本科提前批录取；艺术本科提前批以外的公办高校和经我省批准的高校的艺术类本科专业参加艺术本科批A段录取；独立学院、民办院校的艺术类本科专业参加艺术本科批B段录取。

本科一批、二批、高职高专均实行平行志愿

根据要求，本科一批、本科二批和高职高专批均实行平行志愿，其中本科一批和高职高专批可填报1~6个高校志愿，本科二批可填报1~9个高校志愿，每个高校志愿可填1~5个专业和是否同意调剂专业。普通类本科提前批、国家专项计划本科批、地方专项计划本科批和专科提前批（除艺术外）第一志愿设1个高校志愿，第二志愿设4个高校平行志愿。艺术类分艺术本科提前批、艺术本科批A段、艺术本科批B段、艺术专科。每批次每段可按顺序填报2个高校志愿，每个高校志愿可填报1个专业和是否同意调剂（专业）。

提醒考生和家长，由于本科一批、本科二批和高职高专批实行平行志愿，为解决同一高校专业间因学费标准差别较大等因素而产生的专业生源不均问题，提高考生填报志愿的针对性和投档的有效性，部分高校按学费标准将本校较高学费专业集中单列，排列在本校普通类专业之后；类似情况还有：少数高校将医护类专业、农林矿类等专业单独列出为一类，民族院校将限定考生民族的专业单独列出为一类。在同一高校志愿栏只能选择其中一类专业，不能跨类选择专业，专业调剂在所报专业类内进行。如报考同一所院校普通类、较高收费类、民族限定和医护类等专业，应按不同院校志愿分别填报。 （下转AⅡ·03版）

（上接AⅡ·02版）

高招录取7月8日启动分7个批次进行

根据要求，全省统一高招录取将于7月8日正式启动，分本科提前批、国家专项计划本科批、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批、专科提前批和高职高专批（非艺术类）等7个录取批次。平行志愿投档原则为“分数优先，遵循志愿，一轮投档”。即：由高考成绩总分加上照顾政策分值后生成排序成绩，按排序成绩分科类从高分到低分排定位次，然后按位次优先的原则，根据考生平行志愿的自然顺序从前到后进行检索，一经检索到计划未满额的学校，即向该校投档；排序成绩相同的考生，依次按语文、数学、外语听力成绩排序。

录取时对生源不足的学校，将面向考生公开征集志愿。届时未被投档且满足成绩等条件要求的考生可以选择填报征集志愿。考生应确认自己尚未被任何院校录取，已被录取、预录取及阅档状态的考生不可填报。

志愿填报须在规定时间完成，慎点“放弃志愿”按钮

根据要求，网上志愿填报系统于6月25日8：00开通，截至7月10日18：00，考生必须完成志愿填报并保存，在规定的截止期前可以进行不超过两次的修改，以网上最后一次保存的志愿为准，填报时间截止后将无法更改。网上填报志愿后，县（市、区）招办将依据考生网上保存的志愿信息，打印出志愿表，由考生本人在规定时间内签字确认，并存入考生档案。对口招生、专升本志愿和各批次的征集志愿，网上保存后不再签字确认。

考生若想放弃所填志愿，可以在志愿浏览页面点击“放弃志愿”按钮。招办特别提醒考生和家长注意，普通类本科提前批、艺术类本科各批次、体育类本科批共用一个“放弃志愿”按钮，一旦点击，则上述类别的这些批次全部放弃，不能再填报。如果仅放弃其中某一类别志愿，想改报其中另一类别志愿，在不超过修改次数限制前，可直接改报，无需放弃。普通类专科提前批各类别、体育类专科、艺术类专科共用一个“放弃志愿”按钮，操作办法同上。

填报特殊志愿，这些事项须注意

省招办提醒，填报特殊志愿须注意这些事项。填报国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划志愿应注意，通过相应专项计划资格审核的考生方可填报。国家专项计划和地方专项计划均单独设立批次，原则上执行本科一批分数线。高校专项计划纳入特殊类型招生志愿，考生应按特殊类型招生志愿填报。考生如同时符合三个专项计划的资格，志愿可兼报。

自主招生、高水平艺术团、高水平运动队、高校专项计划等志愿填报时，已取得相应报考资格的考生，可填报1个相应的高校志愿。高水平运动队考生，其取得资格的高校无论在哪一批次录取，选报该志愿必须填在特殊类型招生志愿栏内。定向就业招生专业在本科一批、本科二批等实行平行志愿的批次中，须填报在相应批次所规定的定向志愿栏中；普通类本科提前批中，定向就业招生专业填在第一院校志愿栏。填报定向西藏、定向免费本科医学生志愿后，系统将直接在志愿浏览页面显示打印承诺书按钮并发送只读邮件提醒，考生需自行打印签字，在志愿签字确认时同时递交承诺书，免费本科医学生还应同时提交资格审核相关证明材料。

此外，在普通类本科提前批志愿中，专设军队招飞志愿，参加军队招飞全面检测合格考生方可填报。军队招飞志愿未被录取该志愿，可参加本科提前批次其他志愿投档。艺术类本科与非艺术类的本科批次录取同时进行，在本科提前批不能兼报，其他批次如出现兼报，按照各批次投档录取时间安排顺序进行投档。专科提前批包括艺术、体育、定向培养士官、空乘、航海、医学等有特殊要求的专业类别，各类别不得兼报。

少数民族预科班志愿的考生可选报一个招收预科班的高校。如果分专业方向，每个高校可填报1~5个预科班专业方向。（樊雪婧）

(责编：何淼、熊旭)