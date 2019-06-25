北京景山教育为崇礼脱贫积蓄后劲

原标题：景山教育为崇礼脱贫积蓄后劲

本报记者 丰家卫

如果用金庸武侠小说中的人物作比较，景山学校崇礼分校高中物理老师吴广国就像这所学校里的“扫地僧”。

在北京，吴广国不仅是中学高级教师，还是中央民族大学硕士研究生导师，功力不一般。

张家口市崇礼区属于贫困地区，而崇礼一中近年来的情况更可谓雪上加霜，生源流失严重，教学质量每况愈下。京冀扶贫协作，北京市东城区对口帮扶崇礼，当地干部群众最强烈的愿望之一，就是希望北京能帮助当地提高教育水平。

冀有所呼，京有所应！去年8月24日，景山学校崇礼分校在崇礼一中挂牌，8名景山学校老师在该校上岗，吴广国就是其中一位。

和他一样，其他几位北京来的老师个个“功夫”了得，按照“一年稳定，两年发展，三年见成效”的目标，北京景山学校教师团队正在让景山学校的教育理念在崇礼生根发芽，为当地脱贫攻坚积蓄后劲。

课堂：传授知识也培养兴趣

6月中旬，当记者一行来到景山学校崇礼分校时，吴广国正在实验室里用自制教具做整流电路实验。做完之后，他还演示了“电磁线圈炮”实验。

手缠的“电磁炮”线圈，钢钉代替“子弹”，通电，线圈产生磁场，“嘭”地一声，一枚钢钉“子弹”射出去，打穿阻挡在前的约3厘米厚的泡沫板。这些教具都是由吴广国纯手工打造。

“如果没有实验，老师上课‘干讲’，比比划划，学生理解不了。通过实验演示，不仅有助于学生理解，还能激发他们的学习兴趣。”吴广国是北京师范大学理学博士，2009年毕业后即进入景山学校任教，带领学生在课堂上做实验，是他多年的教学习惯。

在北京景山学校时，他就经常自制实验教具，北京的西四电子市场、中关村海龙电子大厦，都是他常去的地方。来到崇礼一中以后，受交通条件限制，他只好在电商平台上淘宝。

不仅如此，吴广国还和景山学校崇礼分校的物理老师团队一起成功申请了一个关于物理实验的张家口市“十三五”规划教育重点课题，检验、总结实验教具在物理课堂的使用模式和效果。

2013年，中央民族大学理学院招聘学科教育方向硕士研究生导师，身为中学高级教师，手头正好有课题，满足条件，吴广国在同学的推荐下竞聘成功。目前他已有7名硕士研究生毕业。

“我的在读研究生也常来景山学校崇礼分校，为这里的学生讲课，带领他们做实验。”吴广国说，这些实验不仅锻炼了学生动手能力，更教会他们一个道理，遇到问题，去想怎么解决，而不是放弃，这对学生的发展都是有意义的。

学校：有生源也有底气

景山学校是北京名校，声名远播。

始建于1957年的崇礼一中曾经也创造过辉煌，但近几年生源流失严重，崇礼每年有600多名初中毕业生，升入崇礼一中的大多是成绩排在后300名的学生。

“听说景山学校来了，老师和家长都反映说，崇礼一中有希望了。”回忆起去年8月24日景山学校崇礼分校挂牌时的情景，崇礼一中校长王勃至今仍很激动。

王勃是土生土长的崇礼人，从这里考上大学，回到崇礼一中教书，又到政府部门工作。几年前，王勃重新回到崇礼一中，担任校长。近些年，学校的变化他全看在眼里。

“崇礼多山，属于贫困地区，老师家访发现，不少学生家住偏远山区，家庭条件困难，但有一些学生舍近求远，去外地好学校上学，无形中增加了家庭负担。”王勃说。

景山学校的老师来了，在外求学的崇礼孩子也回来了。

王勃回忆说，景山学校崇礼分校挂牌，是崇礼的一件“大事儿”。挂牌一周后正是新学期开学，很多在外上学的学生闻讯回到崇礼入读一中。

高中一年级三班的任佳伟就是其中一位。他告诉记者，崇礼山区比较闭塞，很多同学在课堂上刚开始接触物理时甚至不知道灯丝是由哪种金属制成的。“吴广国老师以及其他物理老师经常在课堂上给我们做实验，让我们直接体验北京景山学校的教育方式，让我们对未来充满了信心！”今年小升初招生，全区前100名招到了40名左右，比往年增加了不少尖子生。

不光如此，北京还真金白银帮助贫困生入学。景山学校崇礼分校执行校长胡彦丽介绍，北京景山教育基金会为300名贫困生共计捐款24万元，为他们解决了后顾之忧。

理念：教学生也教老师

景山学校的教育理念在崇礼生根发芽，靠学生，也靠老师。

这一点，从景山学校派驻到崇礼一中教物理的“90后”老师马龙敏感触最深。

马龙敏2014年从首师大研究生毕业后就到北京景山学校担任物理老师。她告诉记者，跟北京同龄的学生相比，崇礼一中的学生获取新知识的途径有限，主要依赖老师，所以老师的角色更加重要。“我就把我得到的一些新知识，甚至把以前从学生那里听说的新鲜知识说给崇礼的孩子们听，他们听到之后特别兴奋。”

所以，景山学校的老师来到崇礼一中，教学生，也教老师。

胡彦丽介绍，崇礼一中以前优质师资流失严重。在崇礼设立分校后，景山学校派出了强大的教师阵容。8位选派教师，3人出任崇礼分校副校长，分管学校教育、教学和信息化建设。这为崇礼一中日后腾飞夯实了基础。

“8位老师到崇礼，不仅带来了景山学校的教学光盘和教育教学成果集，还开展了青年教师培训，与当地教师分享景山学校的教学方法和理念。”胡彦丽说。

每天傍晚，教室里灯火通明，学生在自习，老师也在自习。

景山学校崇礼分校副校长蔡雷除了负责教学指导工作，还兼任英语教师。他回忆说，为了了解河北考试方向，第一学期他利用下班时间，基本每天工作到晚上12点左右，对河北省高考10年试卷，300多套各类试题进行试做、分析、研究，按题型找出命题规律，把规律讲给英语教研组全体老师及学生们。

功夫不负有心人。经过景山学校的帮助，崇礼一中的教学质量明显提高：本学期崇礼区初中7大学科比赛中，一中共有6人获一等奖，初高中共有12人代表崇礼区参加了张家口市优质课大赛。

记者手记

冬奥赛场，也是教育帮扶赛场

景山学校崇礼分校会议室墙上，“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”16个鎏金大字格外显眼。这是36年前，改革开放的总设计师邓小平同志写下的题词，并指明“书赠景山学校”。

北京景山学校帮扶崇礼一中，这句题词在这里意义非同一般。

作为2022年冬奥会雪上项目的主要举办地，崇礼已然站到了世界的舞台之上。发展与其世界形象相匹配的教育，景山学校的理念不仅要在崇礼生根发芽，还要枝繁叶茂。

正如北京市挂职干部、崇礼区委常委、副区长陈宗刚所说，设立景山学校崇礼分校，是北京对口帮扶崇礼的重要举措之一，将北京优质教育资源引入崇礼，提升当地教育水平，不仅是京冀教育合作的重要成果，而且能为办好一届“精彩、非凡、卓越”的冬奥会添彩。

时不我待，从这一点而言，崇礼是冬奥赛场，也是京冀教育帮扶的赛场。

(责编：何淼、熊旭)