全国1589所高校计划在陕西招生241996人 比去年增7630人

2019年6月24日上午，由陕西省委教育工委、省教育厅、省科技厅、省工信厅、省国资委联合举办的第九届陕西高等教育博览会暨第三届陕西高校科技成果第五届陕西研究生创新成果展及校企对接洽谈会在西安曲江国际会展中心开幕。陕西省副省长方光华，省政府副秘书长高阳，陕西省委教育工委书记董小龙，陕西省教育厅厅长王建利，副厅长刘建林等领导莅临参观。

此届展会旨在通过交流、推介系列活动，全面展示陕西70年高等教育所取得的辉煌成就，为校企、校地合作提供交流平台，为高校科技成果转化提供展示窗口，为社会公众提供权威信息咨询服务。

看点一 校企合作硕果累累

为期3天的展会共启用西安曲江国际会展中心A、B2、B3、B4四个展馆，由博览会组委会统一规划展位，组织“三展示两活动”，即高等教育博览会主题展、高校科技成果展、研究生创新成果展、校企对接洽谈会活动和高校招生咨询活动。

本届校企对接会在形式和内容上作了进一步的改进，以“企业出题，高校应标”的形式进行校企对接。据了解，经过前期的对接与沟通，高校与企业达成意向签约项目共计106项，意向合同金额达1.278亿元。研究生创新成果展有来自全省32家研究生培养单位的477项成果参展，其中工科224项、理科113项、文科（术科）140项，奖项评审工作在展会期间同步进行。

看点二 共设展位1497个

本次展会，共有620家高校、教育机构和企业报名参展，共设展位1497个，其中省内高校78所、省外高校130所、留学服务机构80家，参加校企对接活动的科研院所及企业300家，展示高校科研成果3000项。

参展高校集中展现学校自身的办学特色、优势专业、就业前景、人才培养模式、国际交流、奖助情况等，并派出最专业的招办老师，为广大考生、家长提供全面、准确的招生信息，现场解答高考志愿填报等相关问题。

看点三 10场高校招办主任在线访谈

为帮助考生和家长了解陕西部分高校在招生计划、专业设置、人才培养等方面的情况，指导高考志愿填报工作，高教博览会期间，陕西省教育厅门户网站将邀请22所高校的招生办负责人，连续举办10场在线访谈活动，现场在线答疑解惑，陕西省教育厅官方微博将同步进行网络视频直播。

看点四 官方举办 放心可靠

2019第九届陕西高等教育博览会暨第三届陕西高校科技成果第五届陕西研究生创新成果展及校企对接洽谈会，是由中共陕西省委教育工作委员会、陕西省教育厅、陕西省科学技术厅、陕西省工业和信息化厅、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会主办，陕西教育报刊社、陕西省高校技术转移中心、陕西华商国际会展有限公司承办。

展会主办单位有关负责人表示，连续九年展会的举办，为社会了解陕西高等教育发展现状、校企密切交流合作、学生和家长获得权威招生咨询服务营造了良好的社会环境和舆论氛围，已经成为陕西高等教育展会的品牌，欢迎广大考生和家长、企业及各界人士到场参观、咨询、交流。 卓悦 文/图

(责编：何淼、熊旭)