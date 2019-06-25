原标题：以假学籍套补：财政不能为学校“两头骗”买单

漫画/勾犇

议论风生

先靠虚假宣传骗学生，再靠虚假学籍骗补助——正所谓，学校“两头骗”，财政“来买单”。

近年来，我国对职业教育发展的重视程度日增，各地也都在努力加大财政投入。但在个别学校，按学生人数补助的资金却成了一笔“糊涂账”。

据《中国之声》报道，河南省理工学校在招生时，对外宣称可以给学生分配工作，由于这一承诺无法兑现，导致不少学生中途流失。但据知情人士透露，学校仍用这些学生注册的学籍信息，从河南省教育厅、河南省财政厅申请每人每年5000元到7000元不等的定额拨款。对此该校目前尚无回应，相关部门表示已经介入调查。

先通过“包分配”的虚假宣传“请君入瓮”，谎言暴露后是走是留“悉听尊便”，反正学籍在我手里，不妨碍我领补助就行——不得不说，若举报属实，该校可真是下得一手“好棋”。

据家长反映，学校招生时说是学开火车的，并承诺分配，结果连火车影子都没见着。据曾在该校工作过的人员透露，学校还会给所谓的“招生代理”高提成，招一个学生给多少钱。由于招生力度大，招收的学生数量已经超过了学校的承受范围，甚至连住宿都很难解决，只能通过提前安排二年级学生出去实习，腾出宿舍供秋季入学的新生入住。

虚假宣传及相关问题，或许有待权威部门的调查才能最后下结论，而冒领拨款则基本上已经实锤了。

知情人士向记者提供了一份涉及该校两个学院118名提前退学的学生名单，记者一一进行了核实，其中只有2人注销了学籍，1人学籍显示已经在其他学校，其他学生的学籍信息显示仍然在河南省理工学校。

换言之，这些早早退学但是学籍仍然在学校的学生，学校理论上都按人头收到了生均经费。即便按最低标准计算，每年收到的拨款也不菲。如果知情人士提供的只是中途流失学生的“不完全名单”，那这个数字会更加可观。

先靠虚假宣传骗学生，再靠假学籍骗补助——这种“两头骗”的学校如今被曝光，相关部门有必要顺藤摸瓜，查出其中的猫腻，别让发展职业教育的“好经”被这些乱作为者念歪了。

而依法严肃追责之外，及时建立制度性的防范措施，杜绝类似问题的发生，更是当务之急。

国家下拨的经费不是“唐僧肉”，恶意套补的个别学校必须严惩，可主管审核和发放的部门也不妨对此加以防范，每个环节都负起责任，让这类违规骗补的学校不敢再这么肆无忌惮。

□胡欣红（教师）

(责编：何淼、熊旭)