原标题：高考填志愿：跟风鄙视文科是另一种非理性

一言为定

学文还是学理，与其在无比的焦虑中押宝，不如尊重自己的兴趣，听从内心的呼唤。

这两天，高考成绩陆续出炉，考生正在紧张地填报志愿。这是一个让人兴奋而又充满纠结的过程，尤其一些对高校环境不熟悉的考生家长，为孩子的志愿填报会昼夜难眠，茶饭不思。而社交媒体上，各色人等都以权威面目出现，以斩钉截铁语气给考生和家长下指导棋，而一种刻意放大的声音，则是历数学文科的种种不堪，告诫考生千万不要选文科，尤其是文史哲等传统人文学科。

鄙视和唱衰文科，当然不是今天才有，这个话题一点都不新鲜。40年前高考恢复伊始，“学好数理化、走遍天下都不怕”的顺口溜就不胫而走。而40年后的今天，舆论对文科的鄙视，则更多是基于对现实利益的考量，认为学文科将来择业面窄、收入低。

我作为一名大学文科专业的老师，拿不出太多有力证据反驳这种论调。许多人文学科专业就业门路不广、收入偏低，这在很大程度上是一个事实。今天我也不想老调重弹，论述人文学科对社会不可或缺的重要意义。但是，对于家长和考生，以就业市场行情为依据选择专业，一窝蜂地鄙视文科，是不是就是符合最基本的价值理性？

如果对高校学生就业信息做一些量化分析不难看出，这些年来，就业市场信息瞬息万变，高校各专业就业形势也是变幻莫测。前些年的大热门专业，近两年已经在就业市场上亮起红牌，而一些本来人人避之唯恐不及的专业，近年来行情持续看涨。

而且一个总体的趋势是，就业市场上这个变化周期正在加快。所以，需要广大考生和家长认真思考的是，今年参加高考入学的大学生，就业市场的拣选是在4年之后，今天即使众口一词交口称赞的热门专业，4年之后会不会变得门前冷落？

如果是这样，家长和学生在填报志愿时应该怎么选择？我的建议是，与其在无比的焦虑中押宝，不如尊重自己的兴趣，听从内心的呼唤。家长不妨给孩子一个自己做主的机会，让孩子自己好好想想，自己最喜欢的事情是什么？

大学四年说长不长，说短不短，如果学着一个自己完全不感兴趣的专业，每天都会有度日如年的感觉，即使毕业后有一份薪水可观的工作机会等着他，这个过程也会非常煎熬。而且在一种煎熬的过程中，怎么可能学好一个专业？

我曾经遇到过一个学生，他当年高考时，父母和老师帮他选择了一个热门院校的理科热门专业，许多人看来，他毕业之后搞研发，前程锦绣，但他在大二时，毅然决然选择退学，重新参加高考，考入一个985大学，学了一个在很多人看来毫无用处的文科专业。去年毕业后，他在成都做着自己选择的工作，报酬未必可观，但开心而快乐。我曾经跟他聊天，他说对自己当年大二时退学再高考，从来没有后悔过，反倒对当年第一次高考时选择志愿的短视，觉得教训深刻。

同时，我还要告诉各位家长及考生朋友的是，现在的大学本科教育，许多都在走“淡化专业、强化通识”的道路，强调厚基础、宽口径的培养模式，许多学校还在努力打破原有的专业壁垒，尊重学生入学之后的选择权利。甚至可以说，本科阶段的专业选择，其实没有大家想得那么重要。所以，对学生来说，重要的不是学什么，而是学得怎么样。所以，志愿填报时的过度焦虑其实大可不必。

当然，写以上这些文字，绝不是为当下文科教育辩护。相反，我觉得大量优质生源的流失，应该成为各个高校文科专业的警示。高校主事者应该认真而谦卑地反思这些年来人文学科发展战略，积极因应社会发展趋势，加强专业改革与调整步伐，方可满足社会发展对人文学科的需要，也有助于消除很多家长和考生面对文科专业时的焦虑。

□王天定（中国海洋大学文学与新闻传播学院教授）

(责编：何淼、熊旭)