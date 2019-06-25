看过《流浪地球》 北京中考作文“稳了”？

原标题：看过《流浪地球》 中考作文“稳了”？

昨日清晨，东直门中学考点一切就绪，等待中考第一科语文8点30分开考。

昨日，在东直门中学考点，语文考试结束后，走出考场的考生与家长有说有笑。本版摄影/新京报记者 李木易

“丝绸之路”、哈尼梯田……今年，北京中考语文试卷依然紧贴热点。专家点评说，第二道作文题与《流浪地球》、“三北”治沙、意大利归还中国文物等新闻密切相关。多位考生表示，语文试卷整体难度不大。昨日高温，北京城管在多个志愿服务站为师生和家长提供免费饮用水、小扇子等防暑降温用品。

新京报讯 北京中考昨日开始，约6.4万名考生在159个考点参加考试。上午10点半，首场考试语文落幕。记者注意到，“丝绸之路”、哈尼梯田等热点话题进入考题。整体看，试卷文字量比往年有一定幅度减少，北京教育考试院专家表示，此举意在减少文字阅读量，让考生有更充分的思考时间，尽情展示自己的能力水平。

今年，语文作文依旧为二选一，一个是写实的“北京，这里有我的_____”，另一个是虚拟的“我终于回来了”。多位考生告诉新京报记者，今年语文试题整体难度不大，半命题作文虽然在意料之外，但并不难写。

试题

贴近考生实际生活

今年是北京市实施中考改革新方案的第二年。记者注意到，今年的语文试卷的内容与形式变化不大。

与去年相同，今年的语文试卷进一步强调对基础知识和基本能力的考察，侧重综合性和实践性。记者注意到，在“基础·运用”部分，将“丝绸之路”选取为试题素材，要求考生采用拟写讲解词、解说文物内涵、为“丝绸之路”文物精品展撰写前言等。基础教育研究（简称“基教研”）专家认为，该题目考查学生掌握字、词、句、修辞、标点等基础知识，以及运用知识解决问题的实际能力，贴近考生的生活实际。

古诗文阅读

古诗文默写允许有一个字拼音代替

古诗文阅读是去年中考语文试卷的新板块。今年的试卷，古诗文阅读依然包括默写、古诗词阅读和文言文阅读三部分。

默写题允许考生有一个不会写的字用拼音替代，给学生搭建了展示课外阅读积累的平台。默写题第一次配以插图，使学生形象地感知古代建筑文化，进入诗歌情境。北京基教研专家分析，课外古诗默写强调拓展，试题以中国传统建筑为话题，联想带有“亭”“楼”“阁”的古诗，允许有一个不会写的字用拼音替代，体现学生课外阅读积累情况。

作文

试题可在生活中找到“信息源”

今年北京语文中考作文为二选一，一个是写实的“北京，这里有我的_____”，另一个是虚拟的“我终于回来了”。

“作文命题为考生提供一大一小两个‘家园’作为写作对象，考生可以宏大叙事，也可以细抒心怀。”北京基教研专家表示，题目一看似宽泛，但学生的日常都沉浸在北京生活的点点滴滴之中。北京现代的科技、深厚的文化、海量的信息、火热的生活都应该是学生时刻关注的。

而“我终于回来了”要求考生充分发挥想象——“或是漂泊其他星球的地球人，或是外出遇险的动物，或是消逝的一片森林，或是流失异国的文物……”且没有明确要求文体。

“看似有难度，但在现实生活中都能找到类似的信息源。”基教研专家举例，科幻电影《流浪地球》、日常阅读的动物童话故事、“三北”治沙让大漠重现葱绿的成就、意大利归还中国文物的新闻都是可以引发思考的素材。这也提示考生，要通过丰富的阅读积累素材，和勤奋的思考来打通读写。

■ 探访

考生：第二道作文题可发挥空间很大

对于今年的语文试题，在北京工业大学实验学校(南校区)考点，多位考生表示，整体难度不大，类似一模二模难度。作文可发挥的空间也相对大。

在作文题选择上，多数考生选择了第一个题目来写。“第二道作文题脑洞开得有点大，我怕写着写着就离题了。选择第一道比较稳妥。”一位来自北京汇文中学朝阳垂杨柳分校的学生说道。

也有考生表示，第二道作文题看似难，实际可发挥的空间很大。北京工业大学实验学校的马同学告诉记者，自己选择了第二个题目，之前准备的内容都用上了，写起来比较顺。

中考语文作文题目

写作(40分) 从下面两个题目中任选一题，写一篇文章。

题目一：请将“北京，这里有我的_____”补充完整，构成你的题目，写一篇文章。不限文体(诗歌除外)。

题目二：设想你是漂泊其他星球的地球人，或是外出遇险的动物，或是消逝的一片森林，或是流失异国的文物……请以“我终于回来了”为题，发挥想象，写一篇故事。

要求： (1)请将作文题目抄写在答题卡上。 (2)作文内容积极向上。

(3)字数在600-800之间。(4)不要出现所在学校的校名或师生姓名。

■ 分析

数学试题加大考查学生思维深度

“中考数学北京卷加大了对考生数学思维深度和广度的考查。”昨日下午，中考数学科目考试结束后，北京基教研专家表示，2019年中考数学北京卷在试卷结构、题型分布、分数设置等方面保持稳定，难度预设和梯度设计细致合理。

记者了解到，今年北京卷的数学命题多处体现考查学生的思维过程。例如第25题，主要从运动与变化的角度，结合函数图像，考查学生从特殊到一般、从直观到抽象、从感性到理性的思维过程。

数学思维是学生数学素养的重要体现。今年的数学试卷设计有探究条件型问题，如第27题。“试题关注学生在解决一个综合性问题的过程中，既有操作、猜想发现和提出问题，又有演绎分析和证明问题，考查学生认识数学、理解数学、感悟数学的思维过程。”北京教育考试院专家说。

■ 现场

志愿服务站扇子送清凉

新京报讯 昨日，北京发布高温蓝色预警，中考期间气温较高，体感闷热。为此，北京城管部门在东城、西城、朝阳、石景山、丰台、海淀等区的21个考点设立爱心送考服务站点，准备了小药箱以及应急的文具，提供免费饮用水、小扇子等防暑降温物品。

早上不到8点，北京市第八十中学考点的“爱心送考服务站”迎来了一位焦急的家长。进考场前，他的孩子突然出现腹泻症状，城管队员立即找出止泻药品，让考生服下。由于天气炎热，服务站的小药箱里还准备了不少防中暑的药品。城管队员任伟今年第一次参加爱心送考，他认为能参与这样的爱心服务很有意义，“中考顺利进行的背后，有很多不为人知的努力。”

下午2点左右，记者来到东城区文汇中学考点，不少学生已在校门口候考。校门一侧的“爱心送考服务站”，遮阳伞下，一名城管队员和三名志愿者，正在为送考家长提供免费的饮用水、当日报纸、小扇子等。

新京报记者 方怡君 冯琪 冯倓秋

(责编：何淼、熊旭)