全国学生资助管理中心致信初高中毕业生 资助政策实现“三不愁”

原标题：资助政策实现“三不愁”

本报讯（记者 董鲁皖龙）中高考即将来临，为了让家庭经济困难学生卸下包袱、轻装上阵，全国学生资助管理中心向高中毕业生和初中毕业生分别致信，介绍国家的学生资助政策，帮助学生实现入学前、入学时、入学后“三不愁”。

全国学生资助管理中心介绍，对拿到大学录取通知书的新生来说，一是入学前不用愁，助学贷款解烦忧。拿着大学录取通知书，家庭经济困难学生可以向当地的教育局资助中心申请生源地信用助学贷款，上学期间的利息由国家支付。二是入学时不用愁，“绿色通道”轻松走。大学的新生报到现场都开通了“绿色通道”，家庭经济困难的学生可通过“绿色通道”办理入学手续。三是入学后不用愁，各种奖助全都有。入学后，学校会摸查新生的家庭经济状况，根据困难程度确定合适的资助方式。

全国学生资助管理中心提醒，高校录取通知书都会附有一份家庭经济困难学生认定申请表，便于申请资助；为方便学生，从今年起无需在表上盖章，个人承诺并签字即可。但若填报虚假信息，一经发现，既会被取消受助资格，严重的会被列入个人信用黑名单。

在给初中毕业生的信中，全国学生资助管理中心介绍，如果进入普通高中，家庭经济困难学生可以申请国家助学金；建档立卡贫困户学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生，还可以享受国家免学杂费政策。如果进入中等职业学校，涉农专业学生和其他专业的家庭经济困难学生可以申请国家助学金；农村学生、城市涉农专业和家庭经济困难学生，还可以享受国家免学费政策。此外，从今年秋季学期开始，国家将在中等职业学校设立国家奖学金，奖励品学兼优、技艺出众的学生。

(责编：冯粒、袁勃)