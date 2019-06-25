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游戏需有度 自律很关键

湖北:北大学生去年因打游戏被劝退 复读再高考成省理科状元

2019年06月25日05:52  来源：华商报
 
原标题：游戏需有度 自律很关键

　　>>网友热e

　　■Rookie仔814：厉害的不是能力，而是心态能摆正过来，能静下心来读书。

　　■望秦川vip：想知道他还报北大吗？

　　■七彩云潮鞋：中国的大学确实有严进宽出的弊端，有些人大学四年就是混日子，要是像高中那样抓得紧，水平能提高很多。

　　■百分冷淡存知己：如果他进入大学后还是任性地生活，还是会被淘汰出局的！

　　■下面我简单说一下：这次报电竞专业好了……

　　>>华商君曰

　　高考成绩放榜，在一众“学霸”报道中出现一则这样的高考新闻，私以为，不失为一件好事。

　　事实上，因为沉迷游戏被大学劝退的事并不鲜见。很多学生在历经高强度的高三生活之后，犹如崩坏的弹簧，在管理相对宽松的大学里，在没有老师和家长的督促后，无法有效地自我管理，终日沉迷游戏，终至学业荒废。湖北省高考理科第一名的前车之鉴可谓一记警钟，提醒即将进入大学的孩子们——玩物易丧志，打游戏需有度，唯有自律才能成就更好的自己。

　　6月24日，湖北钟祥市官方人士向记者证实，今年湖北省高考理科第一名常书杰，在2015年曾以690分的成绩获得钟祥市理科第一名，以位居荆门市第2名、湖北省第8名的成绩，考入北京大学。

　　据荆门晚报报道，钟祥一中常书杰今年高考语文132分、数学149分，英语144分，理综287分，总分712分。

　　前述官方人士向记者提供了一则《钟祥一中2015年高考再续华章》的文章称，“理科考生常书杰以690分获得钟祥市理科状元，位列荆门市第2名、湖北省第8名”。

　　该人士介绍，此次湖北省理科第一名常书杰，就是2015年曾以690分考入北大的常书杰，或是因为常书杰喜欢打游戏放松学习多门功课不及格，大三时被北大劝退。此后他回到钟祥一中复读，再次参加高考。

　　记者在《北京大学2015年新生奖学金评审结果公示名单》中，也找到了常书杰的名字。公示中称，“湖北常书杰获高通奖，湖北唐建文获王沈亚昭奖”。

　　在2018年北京大学自主招生报名审核通过名单公示中，常书杰的名字再次出现，显示其为钟祥一中学生。

　　6月23、24日，记者致电钟祥一中，办公室工作人员证实，常书杰确实为今年湖北理科最高分，但是该工作人员称刚到学校不久，不知道此常书杰是否就是2015年考入北大的常书杰。 据澎湃

(责编：冯粒、袁勃)
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