中国石油大学（华东）校长郝芳寄语2019届本科毕业生：做经世致用的石大人

中国科学院院士、校长郝芳讲话 杨安/摄

尊敬的各位来宾、各位老师，亲爱的同学们：

大家上午好！

你们是我来到中国石油大学（华东）后，即将送走的第三届毕业生。每一个毕业季都是每个大学全体老师最幸福的日子。每到这样的季节，看到石大桃李芬芳、学子满载收获，特别是与即将离校的毕业生分享成长的喜悦、憧憬美好的未来，总是感到非常幸福。首先，我代表学校，向圆满完成学业的毕业生表示热烈的祝贺！向悉心培育你们的家长和老师表示崇高的敬意！

这几天，看到大家身穿学位服，与“创造太阳”女神合影，到“中南海”留念，我心中百感交集。

此时此刻，我要表达我的喜悦。我的孩子也今年大学毕业，作为一个父亲，我感到由衷的喜悦。更让我感到喜悦的是，作为校长，我看到石大学子经过多年努力，成长为最优秀的自己。你们中有前不久成功卫冕全国大学生排球联赛冠军的运动健儿，有站在联合国气候变化大会上传递中国声音的青年代表，也有刚才作为本科生代表发言，勇于探索、发表17篇SCI论文的藏族女孩……你们在追求卓越的路上书写了精彩的人生华章，我为你们点赞！

此时此刻，我要表达我的不舍。一位毕业生留言说：“好想再去操场跑一跑，再去图书馆坐一坐，再回到课间与同学老师说说笑笑……”你们对母校的眷恋之情，也让我感到不舍，但天下没有不散的筵席，母校与学子的缘分，就是培育你们成熟成长，以期待的目光见证你们越飞越高、行稳致远。

此时此刻，我要表达我的遗憾。伴随着学校加快基础设施建设，你们在学习中常受施工噪音之扰，但很遗憾，你们在毕业之前仍然没有体验到新的图书馆；学校也在不断改善办学条件，但我知道，你们的学习、就餐环境还有很大的空间有待提高，这都是我今后努力的方向。我最遗憾的是，我们一部分最优秀的本科毕业生、硕士毕业生没能够留在母校继续深造，我在祝贺优秀的本科、硕士毕业生到国外留学以及“985”高校深造的同时，也为很多优秀毕业生本来可以留在学校深造而没有留在学校感到深深的遗憾，这也是我们进一步改善办学条件、提高人才培养质量、加大平台建设力度的重要动力。希望明年毕业的时候，有更多优秀的本科毕业生留校攻读硕士、更多的硕士毕业生留校攻读博士。

此时此刻，我还要表达我的感谢。感谢你们对不尽完美的母校的理解与包容，感谢你们对学校的热爱与支持，感谢你们为让学校变得更好而提出的意见和建议……我更要感谢你们见证和推动了学校的“双一流”建设，见证和推动了部省重点共建、校企深度融合的重大进展，参与和见证了学校优化学科布局、改善办学条件的不懈努力，也是在你们的参与和见证下，追求卓越成为学校上下广泛共识，跨越式发展成为广大师生的共同奋斗目标。你们始终是学校改革发展的见证者、参与者和推动者，学校有决心与你们共同努力，把母校建成你们心中最理想的大学。

去年10月，我们在这里共同庆祝了学校建校65周年。我没有你们幸运，与你们相比我成为石大人还要晚一些。来校后，我用了很长时间研究石油大学的历史，在研究学校的历史当中，来感受着一种力量，感受着我肩上的责任和担当。去年，我们在这里一起回顾和总结了石油大学艰辛探索、卓越贡献的历程，同时透过这个伟大的历程，深深地感受到这个伟大历程孕育的石大精神。我把石大精神概括为：家国同心、艰苦奋斗、惟真惟实、追求卓越。这是我作为石油工作者，对中国第一所石油高等学府由衷的敬意和感佩。透过厚重的历史，我们还看到，30万石大人把根扎在祖国最需要的地方，把论文写在中国大地上，把成果用在推动国家现代化事业之中，为新中国石油工业从无到有、从弱到强做出了重大贡献。总结石大人的初心、奋斗和贡献，最鲜明的特质之一是“经世致用”。“经世”饱含着以国家为先、以天下为己任的情怀；“致用”就是肩负时代使命，立志事业报国。

今年10月，我们将迎来新中国70华诞。你们在这个具有特殊历史意义的年份走出校门，肩负着特殊的历史使命，我希望你们传承石大精神，做经世致用的石大人。

第一，坚守家国同心的担当精神，济世以报国。修齐治平、天下为公，是历来知识分子的家国情怀，也是石大人的责任担当。石大人以国家为先，以事业为重，立言、立德、立功，树立了不朽的丰碑。在我们头顶灿烂的星空，有两颗标志石大人卓越贡献的行星，分别是以我校老校长名字命名的“杨光华星”和以我校杰出校友命名的“王德民星”。这两颗星闪闪发光，共同的特质是两位先生都一直仰望星空、脚踏实地，为中国石油高等教育和石油工业发展做出了杰出贡献。遍布海内外的30万石大人，以自己的责任、担当和贡献，诠释了石大人的家国情怀，塑造了石大的精神群像，也感染和鼓励着我，从而使我更加坚信，未来的石大，未来的你们，也必将群星璀璨！

第二，坚守艰苦奋斗的无畏精神，攻坚以克难。今年是五四运动100周年，毛泽东同志曾指出：“中国的青年运动有很好的革命传统,这个传统就是‘永久奋斗’。”石油大学三次更名、四次建校，当前又开启了在古镇口建设科教园区的新征程。学校从首都北京到齐鲁大地，从黄海之滨到唐岛湾畔，艰苦奋斗的精神始终如一，攻坚克难的信念更加坚定。同学们，在这个新技术、新业态、新模式不断涌现的新时代，成才成长之路，必定充满坎坷与挑战，希望你们传承艰苦奋斗的无畏精神，在奋斗中实现自立自强的人生，赢得更加美好的未来！

第三，坚守惟真惟实的治学精神，明理以致用。大用之学当顶天立地，大用之材当厚重朴实。历代石大人始终坚守惟真惟实的治学精神，真做学问，做真学问。国际著名学者、我校唐晓明教授坚持“学以致用”理念，实现了行业技术的突飞猛进，也荣获了国际最高奖。同学们，我很欣慰地看到，做真学问、真做学问正在成为石大人为人、为学、为师的理念和操守，希望你们今后做到知行合一，学以致用，把知识转化为推动社会进步和科技创新的强大力量，做出石大人应有的贡献！

第四，坚守追求卓越的进取精神，精进以成器。石大66年厚重的历史，就是一部从卓越走向卓越、以卓越孕育卓越的辉煌史。刚才，我们年轻的“80后”校友、“中国青年五四奖章”获得者郭旭光分享了自己的奋斗历程，追求卓越、顽强进取是他快速成长、不断突破的精神“密码”。成功之路没有任何捷径，唯有日日精进才能终成大器。希望每一名毕业生永葆追求卓越的进取精神，不断攀登人生高峰，成长为对祖国、对社会有用的栋梁之材！

同学们，你们的时代已经开启，你们的未来正待书写。

浩渺行无极，扬帆但信风。愿你们越过更高的山，驶过更阔的海，历尽千帆，归来仍是少年！母校期待你们前程似锦，永远幸福，希望你们常回家看看！

谢谢大家！

（来源：中国石油大学（华东））

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)