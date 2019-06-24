东南大学校长张广军寄语2019届本科毕业生：开启永无止境的奋斗征程

东南大学校长张广军 （东南大学/供图）

毕业是青春的新起点，也是人生的岔路口。马克思曾在他的中学毕业论文中写到，“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业，那么，重担就不能把我们压倒，因为这是为人类而献身”。今年恰逢五四运动100周年，也是中华人民共和国成立70周年。历经百年风雨的洗礼，中华民族实现了“从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃”，并昂首迈入中国特色社会主义新时代。

未来的奋斗之路并非坦途，但正是充满艰辛和挑战的征程才能成就伟大梦想。东大117年的发展史，正是一代代东大人始终坚守“以科学名世、以人才报国”之办学初心和“止于至善”之校训精神的奋斗史，我也希望同学们无论何时何地，都能够像东大的前辈先贤一样，坚守初心、止于至善。借此机会，为了让大家更好地传承止于至善的东大精神，开启你们永无止境的奋斗征程，我想分享三点希望，并与你们一起思考与共勉。

一是希望你们坚守时代使命永无止境。一代代东大前辈先贤勇担民族大义和强国使命，成为我们肩负时代使命的榜样。罗家伦老校长曾勉励东大学子要担当“建立有机体的民族文化”之使命；李四光先生一家三位院士多次转换专业，只为服务国家需要。当前，东大肩负着代表国家冲击世界一流的新使命，而你们作为东大培养的新时代青年，更应责无旁贷地担当民族复兴大任，在时代大潮中建功立业。希望你们扣好人生第一粒扣子，树立共产主义远大理想，立志扎根人民、奉献国家，以青春之我、奋斗之我，永无止境地为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

二是希望你们坚定创新发展永无止境。创新始终是引领发展的第一动力。东大以科学名世，在推动科技创新领域发挥了重要引领作用。首任工科主任茅以升自主建成了第一座现代化大桥，竺可桢先生开创了我国气象事业之先河，而南工时期的东大人更是为推动新中国工业建设、引领科技进步作出卓越贡献。当今世界正处于百年未有之大变局，面临着由美国挑起的“中美贸易战”等严峻形势，希望同学们勇敢走向世界舞台中央，让创新成为青春远航的动力，更加自觉坚定地练就过硬的创新本领，永无止境地推动科技进步，因为只有把核心技术掌握在自己手中，才能真正掌握竞争和发展的主动权。

三是希望你们坚持砥砺奋斗永无止境。东大人历来具有诚、朴、雄、伟之精神品格，也有止于至善的不懈追求。李瑞清老校长始终秉持“嚼得菜根、做得大事”之办学理念，罗家伦老校长毅然推动将“炸弹下长大的中央大学”西迁重庆。千里之行，始于足下，而人生最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上。希望同学们将初心理想化为奋斗的勇气和能量，坚持实干兴邦，在实现中国梦的接力征程中不畏艰险、一往无前。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”你们即将告别大学时光，开启新的奋斗征程。母校将永远祝福你们，永远期盼你们再回家园。未来的母校将在“双一流”建设中不忘初心、砥砺奋进，也希望你们心系母校、关心母校，与我们共同筑就中国特色世界一流大学的“东大梦”，一起为中华民族伟大复兴和人类文明进步书写属于我们东大人的绚丽华章！

来源：东南大学官方微信

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