北京石油化工学院：计划招生1610人 新增五大专业

人民网北京6月24日电 “2019年学校计划招生1610人、新增五大专业，此外将进一步推广大类招生。”近日，北京石油化工学院招生办公室主任王腾、北石化化学工程学院副院长何广湘以及机械工程学院副院长曹建树做客人民网2019高招系列访谈《招办主任来了》,解读学校今年招生政策的变化和亮点。

北京石油化工学院嘉宾做客人民网 王子文/摄

北京石油化工学院创建于1978年，建校40年来，秉承“崇尚实践、知行并重”的办学理念，传承实践育人的办学特色，综合实力和整体水平大幅提升，已发展成为一所以工为主，工、理、管、经、文多学科相互渗透，具有鲜明工程实践特色的普通高等学校。

计划招生1610人 进一步推广大类招生

据王腾介绍，2019年北京石油化工学院招生计划总计1610人，共30个本科专业在26个省（自治区、直辖市）招生。其中，北京市招生计划964人，文史类139人、理工类825人，30个招生专业均在京内招生。

“2019年，学校进一步推广大类招生，学生入学时不分专业，完成基础课程学习后，自主根据兴趣爱好和学习情况填报志愿确定所学专业。”王腾表示，具体而言，大类招生的专业类分别是机械工程学院机械类、材料科学与工程学院材料类和人文社科学院旅游管理类。近三年，大类招生培养学生分流至具体专业的志愿满足率均为100%。

北京石油化工学院嘉宾访谈现场 王子文/摄

新增五个专业 转专业零门槛

据了解，2019年北京石油化工学院根据首都“四个中心”城市功能定位及战略性新兴产业发展规划，新增生物制药、机器人工程、物联网工程、电子商务、大数据管理与应用5个招生专业。

在转专业方面，学校充分尊重学生发展意愿、尊重学生专业选择权，实施零门槛转专业制度，为所有学生提供转专业的机会。近十年来，报名参加转专业的学生大约90%都成功转入到新专业里面进行学习，重新规划职业方向。

产学合作协同育人 教学改革以学生为中心

在校企合作方面，王腾提到，学校先后与中关村软件园、北京市安监局等181家企事业单位共建人才培养基地，构建起“协同共赢、长效稳定”的产学合作育人机制。

何广湘表示，化工学院在教学改革中以学生的成长和发展为中心、以学生学习成果为导向，着重培养学生实验与工艺操作能力、工程实践能力、工程设计能力和科技创新意识。

曹建树谈到：“机械工程学院采用国际工程教育认证标准、CDIO工程教育标准来培养我们的学生，构建了一个培养目标、两个学习体系、三个实践平台、四重质量保障的人才培养体系。”

重视国际合作交流 奖助学金种类丰富

王腾介绍，学校特别重视国际合作交流，积极探索国际育人新机制，先后与10多个国家30多所高校或者科研机构建立了稳定良好的合作关系。学校还是北京市“一带一路”国家人才培养基地，开展了联合培养或本硕联合贯通的培养项目，每年都有一定比例的本科生到欧美高校访学。

在奖学金方面，北京石油化工学院设有国家奖学金、闵恩泽奖学金、优秀学生奖学金、单项奖学金和新生奖学金等，种类丰富，单项奖学金额度最高可达1万元。此外，学校还建立了完备的资助体系，设有国家助学金、国家励志奖学金和社会资助奖学金，为贫困生的学习和生活提供全面保障。（何淼 王子文）

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