25日起报志愿 北京可填16所平行志愿学校

原标题：明起报志愿 可填16所平行志愿学校

今年，北京市继续实施高招录取批次改革，本科录取设置本科提前批和本科普通批两个批次，其中，本科一批、二批合并为本科普通批，考生可填写16所平行志愿高校，每个志愿高校设置6个志愿专业，考生填报志愿时须注明是否服从院校内专业调剂。今年录取工作全部实行远程网上录取。在志愿填报方面，教育专家建议学生查看近三年招生院校的录取最低分和各科分数。

变化1

本科一、二批合并为本科普通批

今年北京填报高考志愿仍然是考后、知分、知线、知位置在网上填报志愿，投档规则、录取原则没有变化。值得注意的是，今年，北京在此前本科二批与本科三批合并为本科二批经验基础上，实行本科一二批合并为本科普通批。

根据《北京市2019年普通高等学校招生工作规定》，合并后的本科普通批为平行志愿，可以填报16所平行志愿学校，每个志愿高校设置6个志愿专业，考生填报志愿时须注明是否服从院校内专业调剂。

今年，本科招生设置有本科提前批、本科普通批2个批次；本科提前批分为艺术类和普通类，考生只能选报其中一类，不能兼报。

其中，本科提前批艺术类和本科提前批普通类均设置A、B、C三段，并分别按顺序依次录取。北京教育考试院专家解释，顺序志愿投档是按照“志愿优先，从高分到低分”的原则进行投档。即当前批次全体录取高校的第一志愿都录取结束后，再进行第二志愿的投档，第一、第二志愿在录取时间上是不重叠的。

值得注意的是，体育院校（专业）、军事院校、武警部队院校、公安类院校、航空飞行与指挥专业、飞行技术专业等院校（专业）在普通类A段录取；“双培计划”和“外培计划”原则上在普通类B段录取；“农村专项计划”在普通类C段录取。

高校自主招生、高水平艺术团和高水平运动队招生单独设置特殊类型志愿，考生可填报1所志愿高校，录取安排在本科提前批次录取结束之后本科普通批录取开始之前进行。取得资格认定的考生，须将资格认定高校填报在该志愿中，方能享受相关特殊类型招生政策。

变化2

艺术类招生实行分段录取

今年，北京市将实施艺术类招生志愿设置和录取改革。和往年政策相比，变化为：艺术类招生实行分段录取；美术类院校（专业）使用美术统考成绩作为专业成绩录取的，实施平行志愿投档录取。艺术类本、专科批次的录取仍然分别和本、专科提前批录取同期进行，提前批次中的艺术类和普通类不能兼报。

其中，统考艺术类志愿设置为两个批次，即艺术类本科批和艺术类高职（专科）批。艺术类本科批A段为教育部批准的独立设置本科艺术院校及参照独立设置本科艺术院校招生办法执行的院校（专业），采用顺序志愿，设置2所院校志愿，每所院校设置6个专业和是否服从院校内专业调剂选项。

艺术类本科批B段为除A段以外，美术类使用美术统考成绩作为专业成绩录取的院校（专业），以及非美术类使用校考成绩作为专业成绩录取的院校（专业）。其中，美术类院校（专业）采用平行志愿，设置8所院校志愿，每所院校设置6个专业和是否服从院校内专业调剂选项；非美术类院校（专业）采用顺序志愿，设置2所院校志愿，每所院校设置6个专业和是否服从院校内专业调剂选项。

艺术类本科批C段为除艺术类本科批A段以外，美术类使用校考成绩作为专业成绩录取的院校（专业）。采用顺序志愿，设置2所院校志愿，每所院校设置6个专业和是否服从院校内专业调剂选项。

在艺术类高职（专科）批录取的院校中，美术类专业使用统考成绩作为专业成绩录取，采用平行志愿，设置10个“专业+院校”志愿。非美术类院校（专业）使用校考成绩作为专业成绩录取，采用顺序志愿，设置2所院校志愿，每所院校设置6个专业，不设服从院校内专业调剂选项。

■ 建议

保证不退档 尽可能服从专业调剂

多位专家认为，一二本合并，以及16个平行志愿对于考生的志愿填报来说，只要在本科线上，上本科问题不大，但利好和风险同在，尤其是对分数线在一本线附近的考生影响较大。

高考志愿填报专家晨雾认为，在往年由于一本线的“界限”作用，略高于一本线的考生，只要志愿填报尽量保守低报，相对来说较容易被一所一本线附近的一本高校录取。一本二本合并后，原一本线这个“界限”不存在了。志愿填报就不太好把握了。略高于一本线的考生志愿填报不好就极有可能落到原二本高校，而略低于一本线的考生志愿填报得力则可能被原一本学校录取。

此外，考生在选择某些一本二本都招生的学校时，因为对分数线把握不准，志愿填报也具有一定的不确定性。晨雾举例说，如首都经济贸易大学，往年会有本科一批和本科二批两个分数线，一二本合并后，考生可能失去参考。“对于这类学校，处于一本二本交界处的考生可以密集关注一二本招生的学校，够上哪个就投档哪个；如果是处于二本线的学生，风险比较大。可以降低自己的志愿，或者将其当做‘冲一冲’的志愿看待”。

此外，由于本科招生只设置本科提前批和本科普通批2个批次，一旦发生退档，将直接掉到专科批次。多位专家建议，尽可能选择服从专业调剂，保证不退档到专科批次。

专家为各分数段考生报志愿支招

（内容来自中国高教学会《高校招生章程评价》课题组组长张艺执。以下建议只供参考，考生须深入了解有关院校录取要求，合理设置志愿梯度。）

1 极高分数段考生（排名约前6%）

名校优先、比较兼顾地域（特大城市）。根据往年已经实施不分批地方的录取情况看，这部分考生一般尽可能首选顶尖名校，较少考虑专业。其中有些考生如能兼顾专业，可能更有利于就业。可能会更圆满。

2 特高分数段考生（排名约前15%）

尽可能首选985（一流）高校。有些考生在选择985或特色211之间进行纠结，如能适当兼顾一下专业，可能就不会纠结、甚至会更好。

3 超高分数段考生（排名约前35%）

这部分考生一般尽可能首选211（一流学科）高校，能够首选专业的不是很多。

4 高分数段考生（排名约前1.5万位以上）

这部分考生有些是在选择211或省市重点大学之间进行纠结，有些是在选择一本院校或二本特色院校之间进行纠结。建议把选择专业放在重要的位置上，问题将会迎刃而解。

5 次高分数段考生（排名约1.5万-1.9万位）

应综合考虑省市重点院校及其特色专业加兼顾地域。选择声望高、教学条件好、师资力量强的发达地方的省属重点院校，这些院校和专业的综合实力是比较强的，顺利就业也是没有什么问题的。

6 中等分数段考生（排名约2.3万位以上）

这部分考生应优先选择注重应用性学科建设，强化实践教学，贴近市场，满足市场对于应用型人才需求的原二本院校，其中有些分数偏低的考生，应主要考虑不太发达地区的院校或收费较高的中外合作办学的专业。

7 低分数段考生（本科线20分以上）

可优先选择坐落在省会城市和中部地区的院校，并且选择适合自己兴趣特点、就业形势比较好的心仪专业。主要考虑偏远地区院校或收费较高的学校及专业。根据往年情况看，对于一些地处西部和偏远省区的院校，一些农林类或收费较高的专业，考生报考并不踊跃。这部分考生可根据自己的情况考虑填报业，尽可能确保进入本科层次的院校就读，以免滑入专科（高职）院校。

■ 释疑

●高招志愿采取什么方式进行填报？

志愿填报一律实行网上填报方式，考生须在规定的时间内登录北京教育考试院网站（www.bjeea.edu.cn；www.bjeea.cn）进行志愿填报。

6月25日8时至29日20时，统考考生填报本科提前批志愿、特殊类型招生志愿、本科普通批志愿，单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿。7月21日8时至22日20时，未被录取的统考考生填报专科提前批和专科普通批志愿。

●志愿填报系统的登录密码是什么，忘记密码怎么办？

志愿填报的登录密码为高考网上报名时最后使用的密码。如考生忘记密码，请按网页提示通过手机短信重置密码或者携带本人身份证到本人所属报名单位申请重置密码。第一次登录系统，建议先进行密码修改。

●志愿填报截止时间后，能否进行补报、修改？

考生须在志愿填报时间截止之前完成信息提交，逾期不予补报。考生志愿是录取的重要依据，志愿填报时间一经截止，任何人不得更改。

●总分相同的考生在投档时有什么规定？

本科提前批、专科提前批在顺序志愿投档时，同一志愿队尾遇到总分相同考生则都进行投档。若考生总分相同，则按单科顺序及单科成绩从高到低排序进行投档。

本科批次单科成绩的排列顺序为：语文、数学（文/理）、外语、文科综合/理科综合[美术类依次比较美术统考、语文、数学（文/理）、外语、文科综合/理科综合科目的成绩]，也就是说如果报考同一所高校总分相同的考生人数大于该校计划余额时,先比较语文成绩，单科成绩高者优先投档；若语文成绩相同，则依次比较数学（文/理）、外语、文科综合/理科综合单科成绩再行投档。专科批次单科成绩的排列顺序为：语文、数学（文/理）、外语。单科成绩均相同者则同时投档。

●征集志愿是如何设置的？

本科提前批艺术类B段美术类征集志愿为平行志愿，设置5个平行志愿高校；本科提前批艺术类B段非美术类、本科提前批普通类A段征集志愿设置2个顺序志愿，每个志愿填报1所高校；本科普通批征集志愿为平行志愿，设置10个平行志愿高校。以上每个志愿高校设置6个志愿专业，考生填报时须同时注明是否服从院校内专业调剂。

专科提前批艺术类中的美术类征集志愿为平行志愿，设置5个平行志愿高校，每个志愿高校设置1个志愿专业；专科提前批普通类和艺术类中的非美术类征集志愿设置2个顺序志愿，每个志愿填报1所高校，每个志愿高校设置6个志愿专业；专科普通批征集志愿为平行志愿，设置10个平行志愿高校，每个志愿高校设置1个志愿专业。

●学生会考成绩和综合素质评价信息在本科统一招生中如何使用?

会考成绩以等级形式，综合素质评价以统一表格形式记入考生电子档案，提供给高等学校作为参考。高等学校在以高考成绩为录取主要依据的前提下，结合学生会考成绩和综合素质评价，择优录取。

录取主要日程安排

本科志愿填报6月25日至29日

本科提前批录取7月6日至14日

特殊类型招生录取7月15日

本科普通批录取7月16日至21日

专科志愿填报7月21日至22日

高职单招录取7月23日至26日

专科提前批录取7月23日至27日

专科普通批录取7月28日至30日

名词解释

1、大类招生

指高校将相同或相近学科门类、通常是同院系的专业进行合并，按一个大类招生。大部分高校通过实施大类招生“宽口径厚基础”培养人才。按大类录取的考生，入学后将按学科大类统一组织基础教学。1至2学年后，考生再选择专业方向。

2、征集志愿

在批次录取完成后，北京教育考试院将视高校计划完成情况进行志愿征集工作。征集志愿时，符合分数条件未被录取的考生，根据公布的征集志愿专业计划信息，进行征集志愿的填报。

征集志愿填报的时间很紧，一般征集12个小时，以往多为8:00至20:00。每次征集志愿开始前，北京教育考试院网站会公布征集志愿的专业计划目录。

3、新增专业

今年，为了满足社会对人才的需求，大学设置了一些新的专业，选择这些专业时，也要考虑专业的学科底蕴、师资力量、课程设置、就业前景等。

4、中外合作办学专业

考生家长要从项目情况、录取情况、学费和生活费等方面综合考虑中外合作办学专业。中外合作办学专业单独使用招生院校代码，需要占用一个志愿学校，如北京邮电大学，既想报普通专业，又想报中外合作办学专业，就要占用两个志愿学校。

5、双培计划

由市属高校与在京中央部委院校共同培养优秀考生的一项举措。根据安排，市属高校每年将输送2000名左右优秀考生，按照“3+1”“1+2+1”式等培养机制，到20余所中央高校的110个优势专业中，进行为期2-3年的中长期访学。

6、外培计划

由市属高校与海外境外知名高校共同培养优秀考生的一项举措，市属高校每年将输送部分考生到海外境外开展为期2年左右的访学活动。值得注意的是，“双培计划”和“外培计划”均列入市属高校在京招生计划，分配到各区，并适度向远郊区倾斜。录取期间，同一高校不同区、科类、专业之间的“双培计划”和“外培计划”不互调；录取时只录取有专业志愿考生，不进行院校内专业调剂。

7、农村专项计划

是根据教育部有关提高重点高校招收农村学生比例的文件精神，我市部分市属本科高校在城市发展新区和生态涵养发展区投放的招生计划。该计划只招收户籍和学籍均在上述区的农业户口考生。

建议学生可以查看近三年招生院校的录取最低分和各科分数。符合同一所高校投档条件且计划余额不足时，将依次比较语文、数学、外语、综合科目的成绩，对单科成绩高者进行投档，直至完成该校招生计划。单科成绩均相同的同时投档。——海淀区教育招生和考试中心书记马红

A06-A07版采写/新京报记者 方怡君

(责编：何淼、袁勃)