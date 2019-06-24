专家：“复核高考成绩不重阅试卷”是依法依规办事

原标题：“复核高考成绩不重阅试卷”是依法依规办事

熊丙奇

日前，随着各地高考成绩的陆续公布，各省教育考试院公告称，考生如果对成绩有异议，可申请复核成绩。

总体看来，各省教育考试院接受考生成绩复核申请，复核内容主要为（1）核查考生姓名、准考证号等信息是否一致；（2）扫描图像是否清晰、完整；（3）非选择题每题是否经过两评或两评以上，给分是否在规定差值阈限内，是否存在漏评，以及总分、统分有无误差等。根据教育部有关文件精神，考生答卷按照国家秘密级事项管理，以上内容由省教育考试院组织专人，在公证机构的见证下，对提出复核申请考生答卷的以上内容进行复核，不对考生查卷。评卷教师对评分标准的执行情况不属于复查范围。

复核高考成绩，并不会重新对试卷进行评分，而只会看准考证信息是否登录有误，试卷扫描是否有误，统分是否正确等。有一些考生和家长对此不理解，要是评卷本身有误怎么办？为何不重新阅卷？还有的甚至呼吁，要向考生和家长公布阅卷标准，向考生开放试卷等。复核高考试卷，之所以不会重新阅卷，也不向考生和家长开放试卷，这是由阅卷的保密规定决定的，也是维护阅卷公平、招考秩序的需要。

高考等重要的国家考试，甚至一些招录考试，都是要密封考生信息的，不准考生在试卷的任何位置留特殊的标记。这样做的目的，是为了避免阅卷者知道考生的信息，影响阅卷的公平公正。因此，如果在复核高考成绩时，进行重新阅卷，就破坏了保密原则，一些有权有势者就完全可以利用重新阅卷规则，把考生的卷面分数评高。那些以为重新阅卷可以让阅卷更公平者，可能并不了解阅卷的保密规定。

高考试卷包括客观题和主观题（非选择题），由于客观题有标准答案，因此评分没有争议，而主观题虽然也有评分标准，但是，阅卷老师的评分尺度并不同，像同一篇作文，一名阅卷老师的评分比较高，另一名阅卷老师的评分却可能比较低。对此，高考阅卷已经考虑到这一问题，要求主观题（非选择题）要由两名阅卷者评分，且两人的评分要在规定分差内，如果超过规定分差，则要再由一名阅卷者评分。也就是说，对主观题的评分，是有点“仁者见仁智者见智”的，复核主要看是否按规定评分，如果把试卷开放给考生和家长甚至公众，那评分争议将没完没了，复核不知道到何时才结束。

因此，复核不重新阅卷是正确的选择。阅卷是很专业的事务，提高阅卷质量，减少阅卷失误，主要在于提高阅卷人员的素质、责任心，完善阅卷流程。多年前，我国高考阅卷曾曝出组织在校大学生阅卷，以及评阅语文作文卷只用17秒的消息，引发社会舆论对阅卷质量的质疑，近年来，各地高考阅卷，都加强了组织力度，比如针对主观题建立两评或者三评制度，就力图提高阅卷质量，对每一个学生负责。

还有人从信息公开的角度要求公开阅卷标准，让学生复查本人试卷，认为“如果没有猫腻，为何不敢公开？”这是偏离专业精神的不合理要求。但这种不合理要求往往会得到不少网友的呼应。事实上，近年来，我国社会存在社会舆论对教育事务和学术事务指手画脚的现象，背后的原因是专业事务的管理和评价还缺乏公信力。为此，一方面，需要以专业精神，做好专业事务，对于考试评价来说，要推进考试社会化改革，另一方面，媒体在分析这类事务时要倡导专业理性，不能盲目迎合舆论情绪。

(责编：何淼、袁勃)