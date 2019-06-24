原标题：“先考试后补证”也是一种“证明减负”

李英锋

6月24日，北京市近6.4万中考生将走进考场。北京教育考试院中招办有关负责人提醒，考生如遇突发情况不要慌张，更不要因此影响考试心情，应尽量冷静寻求解决方法。如果遇到忘带准考证的情况，考生可先入场应考，以防考试迟到造成更大损失。（6月23日《北京青年报》）

高考刚过，又来中考。中考关系到初中毕业生的升学选择和教育发展权益，其备受学生和家长关注、重视的程度不亚于高考。即便如此，可能有少数学生由于这样或那样的原因，在临考前忘带、丢失准考证、身份证等证件，如果严格以证设卡，这些学生参加相关科目的考试就会遇阻，甚至失去考试权利，在升学选择时处于非常不利的境地。而允许忘带准考证的考生先参加考试，再通过开具证明、补交证件等方式进行补证，既给考生提供了考试便利，不会影响考生的考试状态和考试权利，也能够保证考生身份的真实性。

准考证是对考生身份和考试资格的一种证明，这种证明的暂时性缺失不影响主体信息的真实性和主体的权利。即便忘带了准考证，但如果考生的身份是真实的，如果通过监考老师比对考生相貌和准考证存根照片、听取考生说明等方式可以基本确定考生的身份，再辅以必要的事后补证措施，能够有效保障考生考试身份和资格的真实性，那么，考生就享有先参加考试的权利，教育部门就有安排考生先参加考试的义务。

这样的证明逻辑兼顾便利性、合理性和严谨性，符合实际，符合管理原则，也符合维护考试秩序和相关主体权益的需要。近年来，从上至下都在大力推进“证明减负”工作，教育部门允许忘带准考证的考生“先考试后补证”，找准了证明的功能定位，摆正了证明与待证权利义务的关系，也是“证明减负”的一个具体实践。

令人欣慰的是，北京市在中考环节针对忘带准考证考生的“先考试，后补证”政策已经实施了多年，其他不少地方也有类似的政策。“先考试，后补证”折射出教育部门为考生服务、尊重考生权益、尊重客观事实的理念，折射出一种开明、进步的工作作风，堪为其他类别考试的组织管理部门或相关服务单位、窗口借鉴。

客观事实是本，证明是末，各级各部门在开展各类服务工作时，一定要以客观事实为依据，不能罔顾事实、本末倒置，用证明掩盖或否定事实，限制或剥夺相关主体应有的权利。这需要相关管理服务部门进一步转变理念、开阔思路，增强担当意识和民本意识，树立正确的证明观，需要健全完善多维度、多路径核查事实、证明事实的机制，需要管理服务部门的责任和数据“多跑路”。

漫画/陈彬

(责编：何淼、袁勃)