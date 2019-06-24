原标题：跪母考生：不想让这种情感变了味

陪读期间母子俩租住的房间

安徽合肥高考结束后，考生王恒杰在考场外跪谢母亲的视频，打动众多网友。昨天，安徽省高考分数公布。北京青年报记者从王恒杰母亲李娕处获悉，王恒杰考了635分：语文119、数学136、理综240、英语140，超出理科一本线139分，省内排名2804名。

谈及高考成绩，李娕说：“儿子不是很满意，有点遗憾，说有一门比估分少了10分左右。但是作为妈妈，我很满意了。”问及母子俩现在的生活状态，李娕说，眼下主要的事情是让孩子填好志愿，“孩子比较倾向于北上广地区的学校，喜欢计算机和金融专业”。谈及未来，李娕打算等7月时，带着孩子一起出门旅行、放松一下，“因为（跪母）视频走红后，孩子曾被质疑是炒作，这给他造成了不小的心理压力。”

18岁男孩称

仅是向妈妈表达感谢

6月8日，高考最后一门英语科目结束后，在合肥十中考点外，一个身穿黄色T恤、戴着眼镜、瘦高个子的大男孩，面带微笑走了出来。一直等候在考场外的母亲远远说了一句，“结束啦”。男孩说，“妈，我有话和你讲”。母亲还没来得及反应，儿子突然双膝跪地，说道，“妈，谢谢您，这些年您辛苦了”。母亲惊讶之下抱住儿子的头，哭了起来，之后拉起儿子，两人消失在人群里。

这段“跪母”视频在网上热传，打动众多网友。视频中的母子是42岁的“陪读妈妈”李娕和她18岁的儿子王恒杰。

时隔半个月，回忆起当时儿子跪谢她的场景，李娕仍有些感触。“我自己也很惊讶，以为孩子会给我一个大大的拥抱，然后我也给他一个拥抱。”但儿子下跪的举动，让李娕感到欣慰。“平时孩子跟我关系就很好，学习之外，也会聊心事。他看我累会给我倒水，或者偶尔会帮我打洗脚水之类的，但都是在家里，没想到走出考场一刹那，孩子会当着这么多人的面给我跪下了。他之前从来没提到过会有这个举动。”

伴随着“跪母视频”走红，一些争议、质疑的声音也出现在母子俩身边。有人质疑他们摆拍、作秀，还有人称是在给学校“打广告”。李娕解释，视频是被别人无意中录下的，“当时孩子爸爸也在，我后来还埋怨他怎么没拍照片记录下来，但没多久，就在朋友圈里刷到了视频。”

18岁的王恒杰面对质疑，则感到有些压力。“看到网上那些负面的评论，他挺难过的。他跟我说，‘妈妈，我只是单纯地想要表达对你的感谢，我不想让这种情感变了味’。我就劝他，不能强求每个人的想法都跟我们一样，怕他压力大，有段时间我们拒绝了很多采访。”

母亲放弃生意

陪读两年半学会做菜

昨天上午，安徽省高考分数公布。王恒杰考了635分。对于这个成绩，李娕说，儿子不太满意，感觉有些遗憾。“他估分的时候，数学比现在高出10分左右，他怀疑自己答题卡涂错了。”不过，李娕觉得很满意了，儿子的成绩对她来说，也是两年半的陪读生活最好的回报。

从儿子高一下学期开始，李娕便放弃了自己之前的服装生意，专心陪读。“儿子很懂事，学习上的事情从来不让我们费心，我主要照顾他起居生活。”对李娕来说，陪读并不简单，“我以前不太会做饭，陪读以后，下了做菜的软件，一点一点学做给孩子吃，不过做什么儿子都很捧场，都说好吃。”

还有一件事，儿子王恒杰的印象深刻。高二升高三时，母子俩换租到学校旁边一套50平方米左右的房子里，除了书桌、柜子，房子里只能放下一大一小两张床。“一开始我睡大床，儿子睡小床。小床是临时买的钢丝床，比较硬，而且一翻身就会响，我怕孩子睡不好，就跟他换床睡，让他睡大床。就这么一个小事情，没想到孩子就记在心里了。”

等儿子读大学

要“实现自己的理想”

回忆起这两年半的陪读生活，李娕有自己的感悟。“很多人说陪读很辛苦，虽然辛苦，但我很珍惜能有两年半的时间和儿子朝夕相处。等到他将来读大学、参加工作、成立自己的家庭了，未必能有这么多的相处时间。”

眼下，李娕一家在选填孩子的志愿。“儿子比较倾向于北上广的学校，想学计算机或者金融类的专业。”忙完填志愿的事情后，李娕打算7月份带着儿子，一家人出去旅行，“开开心心玩一玩”。

李娕还提到，现在儿子已经计划好暑假要做的事情了。“他想趁着暑假学车，把驾照拿到手；也想提前准备一下英语4级考试；还想打一份暑期工，提前感受一下学校和社会生活。”

李娕也对自己的未来做了打算。“之前陪读没有时间，等孩子上大学了，我想继续做生意，实现自己的理想”。

文/本报记者 张雅

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