国内首部《论语》中英文音频书在京亮相

近日，由外文出版社出版的《论语》（中英双语·诵读版）新书首发式在北京举行，来自法国、墨西哥、刚果、印度尼西亚、克罗地亚的外国留学生代表与近百名小学生一起，用中英双语诵读《论语》经典名句，用一场别开生面的《论语》中外诵读会宣告国内首本汉英双语《论语》音频书正式面市。

活动现场 （主办方/供图）

双语弘扬传统文化为学校德育再增新意

当天的首发式上，一场别开生面《论语》中外诵读会吸引了与会者关注。北京第二实验小学的学生用一幕自编、自导、自演的英文情景剧，讲述论语经典名句如何通校园文化浸润和影响学生心灵；来自北京语言大学的外国留学生则身穿汉服，用中文诵读《论语》经典名句，赢得全场热烈掌声。最后，外国留学生代表与近百名小学生一起带领全场用中英双语诵读《论语》经典名句，更将活动推向了高潮。

当前，为了提高学生对传统经典的重视程度，进一步在社会上营造一种“学经典、知传统”的社会氛围，国家已将《论语》等国学经典进教材、入高考，体现了国家对国学和传统文化的重视。

北京实验二小党委书记黄利华介绍，学校一贯以来非常重视国学这份宝贵的育人资源，无论从校园文化、学校课程，还是学校活动都进行了系统设计，并形成了丰富的国学教育实践成果。学校创意的“100个成语与传说故事” 线刻造型雕塑，巧妙地分布在校园中，学生可以随时观摩与学习； “书法墙”、“孔子对话”、“经典故事”等雕像，及四合院的长廊彩绘包袱画等校园文化，处处体现出了深厚底蕴的中华民族文化与现代教育文化理念的完美结合。

首推《论语》音频书体现传统出版融媒创新

同时，作为融媒体时代出版界一次创新尝试，该书将传统出版与新兴媒体相融合，除了极具中国风的内文版式设计和插画，还配备了英汉双语音频，读者可通过扫描书后的二维码收听英汉双语版《论语》诵读，让古老的《论语》因为借助现代的技术手段焕发出新的生机。该书在今年5月底美国纽约举办的书展上一经亮相，受到了海外书商的广泛关注。

据了解，《论语》（中英双语·诵读版）的编者团队来自中国和英国两个国家，均为教育界、翻译界权威专家。本书主编、新航道国际教育集团创始人胡敏教授对中国传统文化有着深入研究。

中国外文局副局长陆彩荣介绍，《论语》（中英双语·诵读版）是外文出版社精心策划的一部面向海内外传播中华经典文化的图书，既适合海外读者通过《论语》学汉语，了解中国文化，更适合国内青少读者，借由自己熟知的文化，来学习英语表达，学会用英语讲中国故事。（李依环 曹雯）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)