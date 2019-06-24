专家解析北京中考语文试题：坚持命题导向 实现稳中求进

今年，语文学科的考试命题在全国教育大会和北京教育大会思想的指导下，坚持深化教育改革创新，做到稳中求进。语文学科的试卷命制，在全面贯彻《义务教育语文课程标准（2011年版）》和落实《2019年考试说明·语文》的基础上，继续加强在试题内容与形式上的改革力度，为进一步完善试卷整体结构，发挥考试命题的导向作用做出了新探索。

1.全面落实立德树人的根本任务

语文试卷各板块内容的设计以落实立德树人的根本任务作为目标。在试题素材方面，选取了当下的热点话题。例如语文基础·运用板块选用与国家提出的“一带一路”伟大倡议密切相关的丝绸之路素材。在古诗文考查板块，注重从加深学生对传统文化认识的角度选取素材。在多文本阅读部分，引导学生关注现实，激发学生的家国情怀。在记叙文阅读部分，选用了记述入选世界文化遗产名录的哈尼梯田的文章，既让学生从中感受到优秀的民族文化历史，激发学生的文化自信，又让学生认识到幸福都是奋斗出来的道理。议论文阅读部分，无论是文本内容，还是题目的命制，都体现了将英雄主义情怀厚植于学生心中的命题立意。命制《北京，这里有我的 》这道作文题，则是为了让学生从自己的生活入手，思考个人的成长与北京的关系，将个人的成长置于社会发展变化的时代洪流里，从中获得感性认识。这道作文题有助于培养学生作为一个北京人的首都意识，有助于促使学生生发热爱北京、将来建设北京的情怀。

由此可见，语文试卷力求在各个板块充分体现落实立德树人的根本任务，体现德智体美劳五育并举。试卷力求让学生在看题的时候形成价值判断，在做题的时候加深理解，在形成答案的时候提升认识。学生作答试卷的过程既是检测他们语文学习的过程，更是他们受到德育教育的过程。

2.重视基础知识和基本能力，落实核心素养

义务教育语文教学的落脚点，是为学生未来的学习与发展打好坚实的语文基础。语文试卷将考查基础知识和基本能力作为考查的重点之一。如坚持对字音、词义等基础知识和基本能力的考查，并以此检验学生的语文功底。试卷力求引导一线教师继续变革课堂教学，落实语文核心素养。例如，将古诗词的知识和学生对古诗词的欣赏结合起来，以考查出学生感受古诗词的能力，落实审美欣赏与创造、文化传承与理解等语文核心素养。

3.体现以学生为主体，为学生搭建展示的平台

语文试卷注重为学生搭建平台，让每个考生都能在这个平台上展现自己，发挥水平，在作答试题后都获得成功的感受。例如，名著阅读试题，注重从学生的阅读兴趣入手，考查学生阅读整本书的实际水平，让学生带着兴趣去阅读，从而获得真正的阅读收获和阅读体验。又如，想象作文为学生提供了开阔的想象空间和多样的写作途径，这样，有助于学生选取最熟悉的情境，愉悦地进入情境；有助于学生有故事可编，有内容可写，有情感可抒，用最擅长的方式完成作文；有助于学生最大限度地发挥想象力和创造力，充分展示自己的写作能力。

4.体现中华优秀传统文化，增强学生民族自豪感

语文试卷突显中华优秀传统文化，让学生在作答试卷的过程中受到传统文化的熏陶，增强民族自豪感。例如，古诗文阅读板块选用体现民族生存智慧和民族精神的素材，学生从中不但可以读出中华文化的悠久历史和博大精深，还可以感受到作为中国人的自豪和骄傲。

5.减少试卷文字量，减轻学生作答负担

今年语文试卷在文字量上比往年有一定幅度减少，意在减少学生的文字阅读量，让学生有更充分的思考时间，尽情展示自己的能力水平。

2019年中考语文试卷体现了立足新时代、立足新探索、立足新发展的命题追求，必将为引导课堂教学改革、深化语文素质教育、落实教育的终极目标，起到积极的推进作用。

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)