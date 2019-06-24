深圳大学：拟招收6750人 首次在京招生

人民网北京6月24日电 “今年招生总计划是6750人，比2018年增加了150人，将首年在北京招生。”近日，深圳大学招办主任李智军做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，解读了学校2019年最新的招生政策，介绍了招生计划、学校办学特色、人才激励机制等相关情况。

深圳大学招办主任李智军做客人民网 王子文/摄

扩招150人 继续施行“拔尖创新人才”培优计划

李智军对深圳大学2019年的招生政策主要变化进行了三点概括。第一，招生总计划为6750人，较2018年增加了150人；第二，深圳大学今年首次在北京招生；第三，本科新增预防医学专业。

“对于高考成绩特别优异的新生，我们也有非常好的奖励政策。”据介绍，2019年深圳大学将继续实施“拔尖创新人才”培优计划，李智军表示，高考成绩在广东省文科2000名及以上，理科8000名及以上，外省理科约2%及以上，文科约1%及以上的考生将有机会获得新生奖学金，最高为10万人民币。此外，深圳大学还有国际交流资助，最高可达10万美金，学生可以利用这笔奖金到境外进行硕士、博士的深造，也可以参加为期一年或者半年的国际交换，或者参加一些国际赛事、短期文化学术交流等等。

李智军表示，深圳大学设有近30个特色实验班与高等研究院，入选该培优计划的新生都可以被优先录取，毕业前还可以被推荐进入“百强名企带薪实习计划”。

多种培养模式：高等研究院、特色实验班、荣誉学士学位制度

在培养模式方面，学生具体要求有多样化的选择。

第一，深圳大学设有高等研究院。李智军介绍道，高等研究院相当于特区大学里的特区学院，是“高水平、小规模、精英化、跨学科的精英型培养”，设有理工创新实验班。

第二，深圳大学设有近30个特色实验班，包括数理金融班、国学精英班、英语高级口译班、投资科学接轨班、ACCA国际会计创新班、大数据特色班等，在学生入校后再进行二次选拔，每年入读特色实验班的学生大概有七八百人。

第三，深圳大学还引入国际高等教育的通行做法，实施了荣誉学士学位制度，又称为“优等生学位”，被认为是基于本科学生的最高学术认可。目前，已有12个专业实施了这种荣誉学士学位制度。

深圳大学招办主任李智军访谈现场 王子文/摄

32位院士与诺奖获得者 教师平均年龄42岁

“目前我们国内外知名的院士和诺贝尔获得者一共有32位”，李智军介绍，近年来深圳大学吸引了许多国内外的专家学者加盟，教师队伍较为年轻，平均年龄只有42岁。这就使得其知识更新能力、创新能力，以及与学生交互的能力都较为突出。此外，李智军表示，深圳大学的老师90%以上都具有博士学位，70%到80%以上具有海外求学和工作经历，故而得以将最前沿的科学知识带到课堂上来。

李智军说，学校利用优质的师资组建了国内一流和国际水平的科研强团，比如大数据研究团队、人工智能专业方向（团队）、中国语言文学团队、光电工程学科团队等等，本科生均有机会加入。

据悉，2018年深圳大学科研经费超11亿，所发表的SCI论文有3000余篇。（何淼 曹雯）

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