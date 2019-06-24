浙江省各大高校省内录取预估线来了

随着2019年高考成绩和一分一段表发布，接下来就要进入紧张的填报志愿环节。浙江考生首轮志愿填报将于6月26日启动。今年，一段线高达595分，比去年高7分；600分以上考生人数有48000多人；660分以上6191人，几乎是去年的一倍。

你的分数到底能报什么学校呢？昨天，记者向各大高校招生办打听了报考攻略。

●浙江大学

663分左右（位次号5200名）的考生，可以选择浙江大学主代码专业，；

659分左右的考生可以选择浙江大学医学院代码专业；

651分左右的考生可以选择浙江大学提前批专业。

●浙江工业大学

鼓励以下考生填报浙江工业大学：省内普通类618分（含）以上、30000位次前以及左右；普通类提前（师范类）611分（含）以上、37000位次前以及左右；普通类提前（三位一体）入围考生面试成绩70分以上；中外合作办学专业603分（含）以上、44000位次前以及左右；艺术设计类综合分排名1500名以内。

●宁波大学

省内30000位次以内、620分以上的考生，大胆填报；

省内40000位次以内、607分以上的考生，积极填报；

省内45000位次以内、602分以上的考生，鼓励填报，可以关注中外合作专业。

●浙江工商大学

超出一段线35分（630分）及以上，位次号20000左右的考生录取希望极大，可填报会计、金融、法学等专业（类）；

超出一段线25分（620分）及以上，位次号30000左右的考生希望很大，可填报统计、管理、经济、外语等专业（类）；

超出一段线15分（610分）及以上，位次号40000左右的考生希望较大，可填报其它专业（类）；

超出一段线（595分以上）的考生有希望冲一冲，依据兴趣与位次挑选专业。积极填报2019年新增专业：金融学（与泰隆银行等金融机构联合培养小微、普惠金融人才）。

浙江省美术类综合分排名2000名左右的考生希望较大，欢迎填报。

2019“三位一体”面试入围考生填报不受一段线限制，但须在提前批第一志愿填报。

●浙江理工大学

省内普通类630分及以上的考生可选报理工实验班，全校范围内专业任选，还有经济管理实验班可备选；

618分及以上、位次号30000名以内的考生大胆填报除实验班外5个招生专业（类）及以上的，可确保录取；

位次号45000名以内的考生积极填报，进档机会多多；

超过普通类一段线595分的考生积极填报全国排名前3的服装设计与工程（中美合作办学项目）专业，均有机会。

美术类综合分排名1500名以内的考生大胆填报非中美合作专业，3500名以内大胆填报服设或视传中美合作专业。

●杭州电子科技大学

省内普通类620分以上、考生位次号在30000名内的考生希望比较大。

超出一段线0~19分（595分~614分）及以上的考生有希望，冲一冲，建议除喜欢的专业外，更多填报往年录取分数较低的专业，以增加录取可能。

超出一段线20~29分（615分~624分）及以上的考生希望较大，除优势专业外，建议结合自身兴趣爱好更多填报往年录取分数相对较低的专业；

超出一段线30~39分（625分~634分）及以上的考生希望很大，建议按照喜欢的专业顺序填报；

超出一段线40分（635分）及以上的考生录取希望极大，如能进档，入校一个学期内，须经本人申请，所在学院同意，考生可在全校范围内申请转专业（类）按照喜欢的专业顺序填报。

此外，杭电还有中外合作办学专业，包括新增的计算机科学与技术和自动化两个本科专业，建议达到普通类一段线595分的考生大胆填报，没有英语单科限制。

●温州医科大学

普通类本科专业，650分、位次号1000名左右的考生填报5+3专业希望很大；

619分、位次号30000名左右的考生，填报医学热门专业希望很大；

一段线595分以上的考生，填报医学相关类专业希望很大。

对于已经入围温医大“三位一体”的考生，无论是否上一段线，都别忘了在6月26日~27日第一志愿填报该校。

●浙江科技学院

615分及以上的考生，后20个志愿保底填报浙江科技学院优势热门专业；

605分及以上考生，稳妥填报优势热门专业；

595分以上考生，前30个志愿选择热门专业，中间稳妥选择优势特色专业，最后保底冷门专业。

“三位一体”入围考生不受一段线限制，入围即可填报，机会很大

艺术类考生，3000名以内机会极大；3000~4000名机会很大，建议前五个志愿填报；4000~5000名很有机会，放在最前面填报。

●中国计量大学

625分（超一段线30分）以上的考生，免试进入量新学院（试点班）；

605分（超一段线10分）以上的考生希望非常大，可报考国家、省重点特色专业及热门专业；

600分（超一段线5分）以上的考生，建议多报一些喜欢的专业，希望大；

595分及以上的考生，建议冲往年分数低的专业，填报中外合作专业（计算机科学与技术、金融工程）保底。

艺术类综合分前3000名的考生希望大。

“三位一体”考生，根据往年录取情况，综合分82分以上希望大，要在提前批第一志愿报考。

●浙江农林大学

603分、位次号四五万名以上的考生，填报新工科求真实验班、新文科求真实验班希望较大；

595分以上的考生，填报新农科求真实验班希望较大。

598分、位次号5万名以上的考生，填报园林、土木工程、建筑学、风景园林等热门专业希望较大；

595分以上的考生，填报其他平行志愿专业希望都很大。

579分、位次号7万名以上的考生，填报林学、园艺、动物医学等免学费专业希望很大。

凡获得该校“三位一体”合格证的二段线以上的考生均鼓励填报；综合分在76分以上的考生，希望较大。

艺术类综合分567分、3300名以上的考生，希望很大。

●浙江大学城市学院

省内普通类一段线（595分）以上的考生，美术类综合分排名4500以内的考生大胆填报。

“三位一体”入围考生须在提前批第一志愿填报。

●宁波诺丁汉大学

普通类排名35000以内的考生积极填报。

“三位一体”入围考生第一志愿填报。

●浙江师范大学

普通类前15000名（640分左右）的考生，建议填报初阳学院文科、理科等试验班类；

前25000名（625分左右）的考生，建议填报汉语言文学、小学教育、思想政治教育、历史学、数学类、外国语言文学类、地理科学等热门师范专业（类）；

前35000名（613分左右）的考生，建议填报其他师范类专业（类）或热门非师范专业（类）；

前48000名（600分左右）的考生，建议填报机械类、交通运输等工科类专业；

595分及以上的考生，建议填报中外合作办学（广告学、软件工程）专业和金职院教学点小学教育专业。

音乐学专业300名以内、舞蹈学专业30名以内、美术类2300名以内、编导类700名以内、体育类300名以内的考生，建议填报。

●杭州师范大学

普通类位次号23000（628分）以内考生，填报热门的师范专业（类）录取希望较大；

位次号31000（618分）以内考生，填报普通的师范专业（类）和热门的非师范专业（类）录取希望较大；

位次号41000（608分）以内考生，填报其他专业（类），建议前20个志愿填报，录取希望较大；

一段线（595分）以上考生，建议前10个专业志愿填报往年录取分数相对较低但是我省优势、特色专业的专业（类），如：信息技术与服务工程类、护理学等，录取希望相对较大。

美术类考生位次1500以内，录取希望较大，位次2000以内，鼓励填报。

音乐类考生位次200以内，录取希望较大，位次280以内，有希望录取，位次400以内，鼓励填报。

舞蹈类考生位次40以内，录取希望较大，位次80以内，鼓励填报。

体育类考生位次300以内，录取希望较大，位次400以内，有希望录取，位次600以内，鼓励填报。（郑琳 陈素萍）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)