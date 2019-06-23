首届全国高校思想政治理论课建设高端论坛在中国人民大学举办

人民网北京6月23日电（陈国占、赵婀娜）以“新中国70年与高校思想政治理论课建设”为主题的首届全国高校思想政治理论课建设高端论坛日前在中国人民大学召开。

论坛由中国人民大学马克思主义学院联合北京高校思想政治理论课高精尖创新中心主办。论坛旨在秉持“共建、共商、共享”的原则，致力于搭建新时代思想政治理论课建设的全国性、高端性、持续性发展平台，不断推进高校思想政治理论课建设的创新与发展。

教育部社会科学委员会副主任委员顾海良教授，南开大学马克思主义学院逄锦聚教授，清华大学马克思主义学院吴潜涛教授，中国人民大学马克思主义学院教授张雷声，清华大学马克思主义学院院长艾四林教授、北京师范大学马克思主义学院院长王树荫教授，武汉大学马克思主义学院院长佘双好教授、山东大学马克思主义学院院长王韶兴教授、华南理工大学马克思主义学院院长陈金龙教授、兰州大学马克思主义学院院长张新平教授、东北师范大学马克思主义学院院长庞立生教授、吉林大学马克思主义学院副院长吴宏政教授等专家学者进行了大会主题发言。

在分论坛讨论环节，来自全国32所高校的马院院长们以“如何推进新时代思想政治理论课改革与创新”为主题发表了真知灼见。170余位专家学者和一线思政教师围绕如何上好马克思主义基本原理概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、形势与政策、研究生思想政治理论课等主题展开了深入的研讨和交流。

(责编：马昌、袁勃)