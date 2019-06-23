天津大学：计划招生4950人 涵盖18个大类+9个专业

人民网北京6月23日电 “2019年学校招生计划总计4950人，将进一步向贫困地区扩大招生规模。” 近日，天津大学招生办公室主任李斌做客人民网2019高招系列访谈《招办主任来了》,解读学校今年招生政策的变化和亮点。

天津大学招生办公室主任李斌做客人民网 王子文/摄

天津大学是我国近代第一所现代大学，建校124年以来，逐渐成为以理工见长，涉及经、管、文、法、医、艺术、教育、哲学的多学科综合性研究型大学。学校2017年入选教育部“双一流建设”A类高校，着力培养具有家国情怀、全球视野、创新精神和实践能力的人才。

计划招生4950人 涵盖18个大类+9个专业

据李斌介绍，2019年天津大学招生计划总计4950人，总体与往年持平。但在分省计划招生方面，学校将向中西部和人口大省适当倾斜，尤其在国家专项和高校专项中将进一步向贫困地区扩大招生规模。

“从招生专业上来讲，学校今年采取‘18个大类+9个专业’的方式招生。”李斌表示，具体而言，18个大类涉及了10个工科试验班、三个理科试验班和数学类、建筑类、经济管理试验班三个专业类以及人文科学试验班和社会科学试验班等。除此以外，学校还有9个特色专业，如临床医学、智能医学工程、应用化学（工）以及工业设计等等。

天津大学招生办公室主任李斌访谈现场 王子文/摄

宽口径人才培养 转专业无门槛限制

据了解，天津大学实行大类招生和宽口径人才培养，18个招生大类都是以学院为建制，包含学科属性相似的培养方向。新生入校以后将进行一到两年的大类培养和通识教育。在培养过程中，提供充足的思考时间，待学生明确自己喜欢的专业方向后再进行专业确认和分流。

李斌表示，针对学生的转专业需求，天津大学已经全面取消转专业的门槛限制，学生可以自由提出申请。但是学生需要从基础课学业水平、兴趣特长等方面证明自己具备相应的素质，学校会组织相关专业的教授通过面试和综合考核的方式决定最终结果。

此外，天津大学还设有主辅修制度，学生可在学有余力的情况下多修一门专业，毕业时即可拿到两门专业的学位，进一步提升竞争力。

国际交流合作密切 奖学金种类丰富

李斌介绍，天津大学目前已与全球230余所大学和科研单位建立了紧密合作关系，为学生提供学习交流、联合培养以及科研合作的机会。除此之外，天津大学还创办了一系列的示范学院和国际化的联合研究院，为本科生提供与国际接轨的教育。

在奖学金方面，天津大学总计设立了120余项奖学金，种类丰富，单项奖学金额度最高可达3万元。除了国家奖学金、企业专项奖学金之外，很多知名校友也在学校设立了众多的奖学金。

李斌强调，无论是在本科生报考阶段，还是在培养和后期发展阶段，天津大学都会给予学生各项资助。学校近两年奖学金发放金额接近6000万元，几乎覆盖所有的本科生，尤其是贫困生，避免学生因为经济的问题出现辍学的情况。（熊旭 王子文）

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