四川大学：实行大类招生 不再设置专业级差

人民网北京6月23日电 “四川大学是文理工医发展比较均衡的综合性大学，是教育部直属全国重点大学，文理工医都有很强的专业。”近日，四川大学招生就业处副处长廖爱民做客人民网2019高招系列访谈《招办主任来了》,介绍了学校概况和优势专业，解读了招生政策的最新变化。

四川大学招办访谈现场 卢静/摄

四川大学招生就业处副处长廖爱民做客人民网 卢静/摄

四川大学起始于1896年的四川中西学堂，由原来的四川大学、成都科技大学以及华西医科大学两次合并组建而成。

录取不再设置专业级差 新增两个专业

“今年我校按照学生的高考成绩从高到低择优录取，不再设置专业级差，这是比较重要的政策变化。”廖爱民介绍，四川大学的大类招生已经实行了很多年，学校进一步优化、调整、合并招生专业，今年的招生专业已经缩减到79个。

今年四川大学新增设了两个专业，包括马克思主义理论和人工智能。其中人工智能专业在计算机大类中进行招生，经过一年或更长时间的大类培养后，再进行专业分流。

重视培养人文底蕴 设立交叉学科创新班

廖爱民谈到，四川大学的建设目标是办最好的医科，一流的文科、理科和新工科。学校重视学生人文底蕴的培养，开设了大量人文课程以及四川大学人文大讲堂、未来大讲堂，还建有“六馆一廊”博物馆群，充分体现四川大学的人文底蕴。

四川大学建设了很多交叉学科专业，如生物治疗国家重点实验室创新班，这个班的学生来源来自全校各个学院，只要热爱生物医学，都可以申请，经过选拔，最后进到交叉学科创新班学习。

廖爱民说：“我们有三进和三结合，以科研优势带动人才培养。三进就是进课题组、进团队、进实验室。三结合就是教学和科研结合，课题和课程结合，教学团队和科研团队相结合。”

强化国际化教育 本科生升学率高

廖爱民介绍，四川大学和全世界30多个国家200多个大学以及科研机构有国际合作往来。一方面，学校开办了大川视界的大学生海外访学计划，每年组织寒暑假有一千多名学生到全世界各个大学、研究机构去做短期的访学交流，学校还有校际交流项目，如2+2、3+1等。同时，四川大学每年有300名学生通过获得国家留学基金委的资助公派留学。

另一方面，学校已经创办了7年的国际课程周（UIP），邀请全世界的大学，包括牛津、剑桥、耶鲁等著名大学的教授，来给学生上全英文课程。另外，学校还邀请国际著名大学师生来到川大参加体验营，和川大师生共同交流学习。

近年来，四川大学整体就业率达到96%。很多毕业生到三甲医院、央企、国家重要的事业单位、政府机构部门工作，高质量就业率达到70%以上。本科生的升学率达43%，近一半的学生能够升学。廖爱民说：“考上川大以后，就业不应该是首先考虑的问题，而是要继续深造，更上一层楼。”（熊旭 褚昕岚）

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