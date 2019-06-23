“开门办课”拓展新空间（在一线）

4月末，漫天星光，青山环抱，浙江省仙居县白塔镇东横街村的文化礼堂里，一堂特殊的思政课正在进行。讲台上，中国美术学院思政理论课教师龚华平、朱文信和东横街村支书许子兵一起，围绕“坚持以人民为中心，坚持以精品奉献人民”的文艺工作要求展开热烈讨论。礼堂里，美院年轻学子围拢来，从自然保护到环境伦理，从历史文化村落保护到乡村振兴，踊跃发言。有学生感叹，不同于学校传统课堂，在这里，与村民、与乡野、与火热生活融成一片，思路也格外灵动。

在今年4月的学生专业下乡实践中，中国美术学院思政理论课教师分赴仙居、南浔、松阳等7个下乡采风点开展授课。课上，同学们共同探讨国情时政，还有学生以手绘的形式把这些乡野间的思政课堂画面记录下来。

自2016年起，该校尝试将思政课堂下乡与一二年级学生每年为期3周的专业下乡实践教学结合起来，把课堂“搬出”学校、入驻乡村，探索思政教学引导专业实践，专业实践滋养思政教学的新思路、新方法、新模式。为了全方位延展思政师资，学校践行“开门办课”思路，邀请参与社会公共文化建设的专家学者、政府部门工作人员、农村党支部书记、返乡创业者、地方志编纂者、普通村民等走上讲台，成为学校思政课堂上一支特殊的教学力量。

“像这样‘星空下的思政课’，是思想政治理论教育与专业教育的有机融合。”龚华平认为，两者的结合，既整体提升了思政课的魅力和其在学生心目中的地位，又有效引领了专业实践的效率和思想层次、创作水平。

在桐庐县下乡实践点，一场以美丽乡村为主题的写生作品展正在举行。以当地山、水、人、物、景为主题，美院学子通过现场写生、手稿记录、组织访谈等形式，记录当地的人文风貌与乡村变化。

“听了思政课老师的讲解，我开始去关注这个村子的历史与发展。这是一方生机勃勃的土地，并不仅仅是我们画笔下的客体。”中国美术学院专业基础教学部造型分部学生谢池柳说，“中国的乡村很美，我们要用自己的画笔把她的美传播出去，吸引越来越多的人关注她，保护她，建设她。”

朱文信说，“借助下乡的机会，引导‘00后’大学生关注乡村的现状与历史，能让他们感知乡村，感知中国，从而激发他们改造乡村，建设祖国的情感和社会责任感。”

艺术学子反哺乡土，以艺术的力量助力乡村振兴，中国美术学院的思政下乡走出一条特色路子。

作为艺术院校助力乡村振兴的载体，2018年4月，中国美术学院和仙居县共同成立了仙居乡村振兴学院。建筑学院年轻教师任天说：“对于乡村来说，设计参与是一种互相陪伴，陪伴美丽乡村一起成长。”

许子兵深有感触：“2014年前，大部分村民外出打工，村集体收入为零，到了2016年，顺应全域旅游发展趋势进行了整村改造提升，特别是引入了中国美术学院师生团队之后，打造‘文化礼堂’、‘三棵树’村内公共空间。目前全村有农家乐16家，床位400余个，村集体年收入达到50多万元，民宿经营户年均收入达10万元以上，党组织也进一步焕发出活力。”

“艺术如果脱离了我们脚下的土地，远离了火热的生活，无视了广大人民，那就失去了血肉、失去了筋骨。我们要主动走进生活深处，在人民中体悟生活本质，吃透生活底蕴。”一次以《艺术的理想与理想的艺术》为题的研究生思政课上，中国美术学院党委书记钱晓芳的话，深深打动了艺术学子。

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 05 版）

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