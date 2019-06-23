让“四条工作线”协同发力（凭栏处）

思想政治工作是学校各项工作的生命线，各级党委、各级教育主管部门、学校党组织都必须紧紧抓在手上。在一流大学建设实践中，思想政治工作体系如何贯通高水平人才培养体系，进而全面提升人才培养质量和水平？把握思想线、舆论线、文化线和育人线的“四条工作线”格局是一种尝试。

把握“思想线”，筑牢理想信念之基。没有理想信念，就会导致精神上“缺钙”。立德树人根本任务正是基于此得出的判断。立德，对当代大学生而言，就是坚定对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的自信。树人，就是要培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

北京理工大学自2018年起在全校组织开展“担复兴大任、做时代新人”主题教育活动，通过学习、讨论、选树、实践、深化等环节，将大学生思想引领抓在经常、融入日常，持续激发学生成长成才的主体意识和内生动力。

把握“舆论线”，鼓舞人心振奋精神。高校思想政治工作要立足抓引领、促认同，做大做强主流思想舆论，唱响主旋律、传播正能量。提升学校主流新闻舆论的引导力传播力和公信力，一方面要突出内容为王，着眼正面宣传、成就宣传、典型宣传推出精品力作，另一方面要坚持因事而化、因时而进、因势而新，强化传统媒体与新媒体的深度融合，形成媒体聚合效应和舆论强势。

善用网络新媒体开展思想政治工作，才能让互联网这个最大的变量成为最大的增量。北京理工大学探索将VR技术应用于思想政治理论课，推动思想政治教育同信息技术高度融合；创立微故事、微心声、微支部等“五微一体”新媒体思想政治教育新模式，增强了思想政治工作的时代感和吸引力。

把握“文化线”，涵养化育一流文化。文化兴国运兴，文化强民族强。高校思想政治工作要注重用社会主义先进文化滋养师生，熔铸共同价值追求。北京理工大学近年来沿历史脉络挖掘学科前沿课、概论课的特殊育人元素，通过教育引导、实践养成、制度保障，使社会主义核心价值观逐渐转化为学生日常的行为准则。

高校还应注重深入挖掘大学文化育人的特殊功能。在带领师生坚守中华文化立场，系牢情感纽带基础上，大力传承学校自身的优秀发展基因，用一流大学文化激发情感共鸣。北京理工大学把“延安精神”“军工文化”等与学校办学历史紧密相连的红色教育资源作为思想政治工作活生生的教材，逐渐形成红色基因鲜明的文化育人特色。

把握“育人线”，努力培养时代新人。一流大学需要培养一流人才，北京理工大学着力“价值塑造、知识养成、实践能力”三位一体，让教育教学回归本源、回归初心。2018年以来，北京理工大学深入推进以书院制为基础的大类培养大类管理改革，破壁垒、强协同、重素质，书院成为落实全员全过程全方位育人新的试验田。

同时，一流大学提升人才培养能力还要注重深化“大思政”工作格局，推动全体教职员工把工作的重心和目标落在育人成效上。为此，北京理工大学以思想政治理论课构建为核心，有效贯通大学生教育引导同心圆；打造“国情大课” “创新大课”等若干“浸润式”教育大课、服务大课，推进高素质教师队伍建设，打出了“三全育人”组合拳。

思想线、舆论线、文化线和育人线，高校思想政治工作“四条工作线”构成了相互关联、有机统一的工作系统。只有坚持四条工作线协同发力，才能培养担当民族复兴大任的时代新人。

（作者为北京理工大学党委副书记）

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 05 版）

(责编：李枫、袁勃)