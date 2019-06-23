把爱国之情化为报国之志（深聚焦）

核心阅读

学起来，是用历史变革中蕴藏的力量增强自信

唱起来，是用激情澎湃的青春讴歌时代的脉动

讲起来，是把我和我的祖国共成长变成美丽画卷

做起来，是身体力行地践行社会主义核心价值观

“我和我的祖国，一刻也不能分割；无论我走到哪里，都流出一首赞歌……”熟悉的旋律，动情的歌声唱响北京财贸职业学院校园，这是学校全体师生献给祖国的赞歌。

“希望你们把自己的理想同祖国的前途，把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家，希望你们在人生‘拔节孕穗期’勤勉学习、脚踏实地。”在北京信息科技大学“做时代新人，为祖国奋斗”主题班会上，校领导与师生深入交流。

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3月20日，北京教育系统启动庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”爱国主义主题教育活动。3个月来，北京市各区各校深入挖掘特色教育资源，着力打造特色精品活动，推动“学起来”“唱起来”“讲起来”“做起来”全面铺开，唱响爱国主义主旋律，掀起爱国主义主题教育活动热潮，用最饱满的精神、最昂扬的斗志共同迎接新中国成立70周年。

“学起来”“唱起来”

筑牢信仰之基，抒发爱国之情

国家图书馆艺术中心音乐厅内，“汇聚青春力量，歌唱伟大祖国”首都艺术高校声乐交流音乐会在这里唱响。《祖国颂》《我的祖国》《我和我的祖国》《怒吼吧！黄河》《长江之歌》《爱我中华》……由著名指挥家姜金一指挥、中央民族大学音乐学院合唱团和交响乐团联合带来的大合唱，气势恢宏，磅礴大气，用青春之声歌唱伟大祖国；

中国人民大学校园内，学子们唱响由校友乔羽和刘炽共同创作的《让我们荡起双桨》，唱出了全体人大人书写新时代奋进篇章的担当使命。“这首歌堪称经典，历久弥新，体现新时代中国青少年为‘中国梦’学习奋斗的积极进取的精神。”中国人民大学艺术学院党委书记王建介绍。

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“首都师生持续开展‘祝福祖国唱起来’接力和‘青春为祖国歌唱’拉歌活动，激励广大师生以‘唱起来’的方式抒发爱国情怀，让主题活动持续有声音，持续有热度，持续有影响。”北京市委教育工委副书记狄涛介绍。

与此同时，为了让活动更深入，各高校紧密结合学生特点，紧扣“庆祝中华人民共和国成立70周年”和“纪念五四运动100周年”重要历史契机，引导高校学生回顾新中国建立和发展的光辉历程，纪念五四运动、增强爱国主义理想信念，认识当代青年肩负的历史使命。

清华大学团委面向全体同学组织开展了“我和我的祖国”集中主题团日活动；北京理工大学、北京师范大学等高校推动思政课教师走进青年学生，以思政课为中心打造学生爱国主义教育同心圆；中国戏曲学院以传统京剧特有的表现形式演绎《我是中国人》，在展现优秀传统文化的同时，充分表达新时代青年对祖国的热爱……

“爱国是一种深沉的情怀。通过组织活动、搭建舞台，帮助青年学子筑牢信仰之基、抒发爱国之情，展现青年一代对祖国的热爱和与祖国共奋进的时代风采。”采访中，多位高校负责人谈道。

“讲起来”“做起来”

砥砺强国之志，汇聚报国之行

5月9日，一场“特殊”的演讲比赛在北京大学举行。说其特殊，是因为这场比赛与其说是在比拼演讲技巧，不如说是在分享青春故事，分享青春思考，汇聚青春共鸣。

北京大学的刘继是北大第十九届支教团成员，回想支教地艰苦恶劣的生活环境，他在演讲中说，“对年轻人来说，身体的辛苦和磨砺只是一时的，把有限的青春投入到有意义的事业当中，所带来的价值感才是永恒的。” 北京工商大学王巡东曾是一名光荣的野战军士兵，演讲台上，他威武挺拔，飒爽英姿，“国防建设，我必到；人民需要，我必到；祖国召唤，我必到”的宣誓扣动现场每一位大学生的心弦……15名选手在首都大学生纪念五四运动100周年主题演讲比赛的舞台上，从自身所历所感出发，不拘泥于小我，把小我和大我紧密联系起来，展现新时代青年的责任担当。

采访中，记者了解到，这场演讲比赛以“爱国情·强国志·报国行”为主题，目的是引导广大青年学生传承弘扬爱国精神，勇做担当民族复兴大任的时代新人，展现首都大学生的良好精神面貌。

与此同时，还有多所高校通过多种形式，“讲起来”“做起来”。北京高校学习习近平新时代中国特色社会主义思想博士生宣讲团走进高校，举办北京高校博士生宣讲团学习习近平总书记在纪念五四运动100周年大会重要讲话精神宣讲会；首都师范大学举行“青春榜样”优秀学生事迹报告会，充分发挥“青春榜样”优秀学生的示范带头作用；中国石油大学（北京）举办“青春心向党，讴歌新时代”演讲比赛，引导广大青年在新时代继承和弘扬爱国主义精神；部分高校组织师生开展第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世园会的志愿服务工作，从“岗位做奉献”和“青年志愿服务”两方面，让师生在实践中表达爱国热情、提升公益理念；北京理工大学发布“我的祖国我奋斗”主题教育活动“青春奋进十大行动”；北京中医药大学师生深入北京市房山区张坊镇东关上村，开展以“青春致敬新时代”为主题的健康乡村帮扶活动……

“在具体实践中，引导师生积极做新时代爱国主义精神的弘扬者、中国特色社会主义建设的实践者。”部分高校负责人谈道。

“创新课”“公开课”

一场引导青年与祖国共奋进的思政课

各参与高校将活动的育人导向和创新形式结合起来，运用故事化表达和立体式传播，将活动做成了一堂生动的“思政课”，一次爱国主义教育的“实践课”，一次激发青年家国情怀的“创新课”，一次引导青年与祖国共奋进的“公开课”。

师生们纷纷表示，作为新时代青年，要厚植爱国主义情怀，展现新时代青年师生的责任与担当，以实际行动践行社会主义核心价值观，做新时代的奋进者、开拓者、奉献者。

北京理工大学材料学院2017级博士生牟鸽在参加完学校“百年青春梦”主题教育活动后心情久久不能平静，他说：“学校时代新人宣讲团的同学共同诵读习近平总书记对青年的重要讲话，让我感受到总书记对青年一代的殷切关怀，现场数百名同学发出的‘强国有我’的铮铮誓言，让我感受到北理工青年学生与祖国共奋进的青春鼓点。作为新时代的青年，我们没有理由不勇敢肩负起时代使命和责任担当。”

北京中医药大学校团委青年志愿者兰文奇参加完以“青春致敬新时代”为主题的健康乡村帮扶活动后说，“这次志愿服务让我18岁的青年节有了更加不寻常的意义，作为新时代的青年，我们是幸运的，又是责任重大的，作为一名中医学子，我们要向先辈学习，用自己的笔杆子、手中的毫针、心中的经典，与祖国中医药事业共前进，为传承祖国优秀文化尽自己最大的力量。”

形式多样，释放青春热情；牢记使命，诠释责任担当。在这场爱国主义主题教育活动中，师生们深刻感受到新中国成立70年的伟大变化，激发了大家热爱祖国、奉献人民的深厚情感，更坚定了立鸿鹄志、做奋斗者的决心。

（陈国占参与采写）

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 05 版）

(责编：李枫、袁勃)