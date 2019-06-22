首都经济贸易大学：计划招生2460人 新增三个大类

人民网北京6月22日电 “我们学校是一所现代化、多科性、有特色的财经类大学。”近日，首都经济贸易大学招办主任崔颖、首都经济贸易大学金融学院院长尹志超做客人民网2019高招系列访谈《招办主任来了》,对学校历史、招生政策、特色专业进行了详尽的介绍。

首都经济贸易大学成立于1956年，已经有了63年办学历史。除了经济学和管理学两大重要特色和突出优势的学科以外，学校还设有文学、法学、理学、工学，六大学科相互支撑、协调发展。

首都经济贸易大学招办访谈直播间 卢静/摄

2019年招生计划保持稳定 落实“厚基础、宽口径”

“首都经济贸易大学2019年计划招生2460人，保持稳定，70%的招生计划投放在北京，大约1700人。”崔颖表示，学校调整和优化了专业设置，今年共有32个专业和大类进行招生，其中有5个是大类招生的专业。这5个大类招生包含了19个专业和方向，落实学校厚基础、宽口径的人才培养特色。

5个大类中有3个是今年新增的，分别是金融学院的金融学类，包含金融学、金融工程、投资学，经济与贸易类，包含国际经济与贸易和贸易经济专业，工商管理类（劳经学院），包含人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、社会工作专业。

另外，今年金融学（国际金融英文班）、经济学（实验班）、数据科学和大数据技术专业增加了招生计划。

首都经济贸易大学招办主任崔颖做客人民网 卢静/摄

优秀新生可转专业 人才培养三大亮点

崔颖介绍，学校实行优秀新生转专业政策，如果学生经过一段时间的学习，兴趣爱好、职业发展方向产生了变化，可以在优秀新生转专业政策之下在全校范围内通转专业。大一第一学期的成绩在专业排名达到前30%的学生可以申请转专业，并按照接收学院的要求和考核方式进行考评，如果通过就可以转专业成功。

“我校本科生的人才培养特色，可以用三个关键词概括。”崔颖表示，一是多样性，除了主修自己的专业之外，学生还可以在大二辅修另外一个专业，比如热门的会计学、金融学，学生通过辅修的形式，能够弥补自己专业选择的不足。

二是交叉性，一方面学校有专业交叉培养学生的特色，另一方面学校面向北京生源实施双培计划和外培计划，双培主要是和央属高校联合培养学生，外培计划是和国外的知名高校联合培养学生。

三是开放性，除了传统的课堂讲授以外，学校还设有网上通识选修，学生可以在网络选修感兴趣的课程，还可以通过慕课和微课来弥补课堂上学习的不足。

金融学科历史悠久 师资力量雄厚

首都经济贸易大学金融学院院长尹志超做客人民网 卢静/摄

“过去三年，我们获得国家级课题在国内财经高校中居于前列，我们的高水平论文数量也大幅度增加。”尹志超介绍，首都经济贸易大学的金融学专业具有雄厚的学科背景，同时还有一支雄厚的师资队伍，其中教授12人，副教授18人，高级职称的老师占到将近50%。这些老师分布在金融学院的五个系，国际金融系、金融系、金融工程系、投资系和保险系。老师的学缘结构、年龄结构、职称结构非常合理。

从2016年起学院新设了（国际金融英文班），这个班的课程按照欧美主要的发达国家的商学院金融学科金融专业来设置，教学模式按照主流商学院的模式来教学，核心课程用英文授课，学生可以更好地与国际接轨。

尹志超说：“根据最新的中国校友会专业排名，包括所有综合性高校和财经类高校在内，首经贸的金融专业位列全国第15。”（何淼 褚昕岚）

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