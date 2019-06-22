原标题：国家开放大学纪念办学40周年

21日上午，国家开放大学办学40周年纪念大会在京召开。教育部党组成员、副部长孙尧出席会议并讲话。

孙尧转达了陈宝生部长对国家开放大学办学体系全体师生员工的问候，对40年来国家开放大学办学体系为促进教育公平、深化教育改革、推进教育现代化建设作出的贡献表示祝贺。

孙尧强调，新时代要有新作为，国家开放大学要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央“不忘初心、牢记使命”主题教育的要求，努力践行“教育报国守初心、立德树人担使命”要求，坚持社会主义办学方向，引导广大师生践行社会主义核心价值观。要充分利用5G、人工智能等现代信息技术，推进信息技术与教育教学深度融合，整合共享全国优质教育资源，让更多社会成员和学习者受益。要引领各地开放大学、广播电视大学改革创新、形成合力，为加快推进教育现代化，建设教育强国、努力办好人民满意的教育作出新的贡献。

40年来，学校始终从中国国情出发，扎根中国大地，坚持面向地方、面向基层、面向农村、面向边远和少数民族地区的办学方向和开放的办学理念，坚持质量立校和“名师名教”，追踪利用先进信息技术推进教育教学改革，建立了一个遍布全国城乡的办学体系网络，形成了一所没有围墙的“互联网+大学”。

40年来，学校累计培养毕业生1440多万，为广大社会成员提供了上亿人次的非学历教育培训。目前，注册在学生404万，绝大部分为在职学习学生。中西部学生占55%，农村户籍学生占46%。农民大学生近20万人，部队士官学生13万人，残疾人学生近5000人。在这些毕业生和在学生中，既有党代表、人大代表、政协委员，也有各种国家级勋章和荣誉的获得者。（记者 柴葳）

(责编：郝孟佳、袁勃)